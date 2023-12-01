Разработчики Diablo 4 опубликовали официальный обзор подземелья "Бойня Зира"

Начиная с 5 декабря вы сможете пройти невероятно жестокое испытание от самого Зира. Это подземелье высокого уровня предназначено для странников, которые уже завершили сезонный поход. У вас будет всего 10 минут, чтобы уничтожить скрывающиеся в нем ужасы и победить верных Зиру кровавых охотников. После победы на каждом уровне вас будет ждать еще более суровое испытание...



Подготовьтесь к бойне



Заточите клинки, повторите самые надежные заклинания и как следует соберитесь с силами, прежде чем отправиться в «Бойню Зира». Это испытание на IV уровне мира предназначено для самых закаленных в боях героев Санктуария.



Прежде чем расправиться с врагами в «Бойне Зира», игроки должны пройти все главы сезонного похода. После этого вы откроете рецепт, позволяющий создать кровокованную печать. Изготовьте эту печать у оккультиста, чтобы в Кед Барду появился Нутряной поток, открывающий доступ в Бойню.

«Бойня Зира» будет самым сложным испытанием, с которым вы столкнетесь в «Сезоне крови». В этом подземелье высокого уровня сверху на вас будут валиться ошметки истерзанных тел, а сражаться придется как можно быстрее, чтобы вовремя одолеть легионы Зира. У вас будет всего 10 минут, чтобы убить достаточно врагов для призыва последних кровавых охотников, победив которых вы покинете подземелье с ног до головы в крови, но с победой.



После прохождения каждого уровня «Бойни Зира» вы будете получать рецепт для изготовления кровокованной печати следующего уровня. Пройдя первый уровень «Бойни Зира», вы откроете уникальный символ: «Кровавые слезы».



Символ «Кровавые слезы»



Чем сильнее ваша жажда, тем больше вы поймете. Символ «Кровавые слезы» будет незаменим для победы над различными злодеями, обитающими в Бойне.

За такой мощный символ придется заплатить большую цену. По сравнению с обычными символами совершенствования символ «Кровавые слезы» требует значительно больше опыта для улучшения. К счастью, пройдя «Бойню Зира» до конца можно получить огромное количество опыта для улучшения символов совершенствования.



Спуститесь еще глубже



Первый уровень «Бойни Зира» аналогичен по сложности кошмарному подземелью 100-го уровня. Далее вам потребуется выдающаяся выносливость и смекалка, чтобы двигаться дальше, оставляя на своем пути внутренности вампиров. С каждым новым уровнем и каждым прохождением подземелья монстры становятся все сильнее.



Кровокованная печать и «Бойня Зира» имеют 25 уровней, каждый из которых гораздо сложнее предыдущего. Приготовьтесь, странники, — вас ждет много новых впечатлений...