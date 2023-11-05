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Diablo 4 06.06.2023
7.5 982 оценки

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.2.2

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.2.2, в котором добавят 5 новых чумных колец – по 1 для каждого класса, добавят улучшения в сезон крови, а также исправят все известные неполадки. Выход обновления намечено на 7 ноября.

Изменения игрового процесса

Чумные кольца

В игру добавлено пять новых уникальных колец, по одному для каждого класса. Их эффекты созданы на основе популярных чумных сил из сезона чумы, и эти кольца будут сразу доступны в сезонных и вечных игровых мирах.

  • Кольцо алой ярости (уникальное кольцо для варвара)Когда вы тратите 100 ед. ярости за 3 сек., ваш следующий «Молот Древних», «Выброс земли» или «Смертельный удар» гарантированно наносит критический урон, увеличенный на 10–30% (мультипликативный урон) (x)
  • Переливчатое кольцо Тал Раши (уникальное кольцо для волшебника)Когда вы наносите урон разными стихиями, ваш урон увеличивается на 10–15% (x) на 4 сек. за каждую стихию. При нанесении урона от стихий время действия бонусов обновляется.
  • Непоколебимая воля Айриды (уникальное кольцо для друида)Когда вы применяете мощное умение, а затем еще раз используете его через 5 сек., вы притягиваете к себе отдаленных противников и наносите им 0,5–1 ед. физического урона. Этот урон увеличивается на 1%(x) за каждую единицу силы воли героя.
  • Верткий перстень ловкача (уникальное кольцо для разбойника)Умения категории «Уловки» создают ловушку-приманку, которая непрерывно провоцирует и приманивает противников. Ловушка-приманка взрывается спустя 3 сек., нанося 2-3 ед. урона от темной магии. Эффект срабатывает не чаще раза в 12 сек.
  • Кольцо богохульного духа (уникальное кольцо для некроманта)
    Вы автоматически применяете следующие выбранные умения к ближайшим трупам:«Призыв скелета» раз в 1–2 сек.
    «Взрыв трупа» раз в 1–2 сек.
    «Трупные щупальца» раз в 8–16 сек.

Комментарий разработчиков: создавая чумные кольца, мы хотели сохранить в игре популярный сезонный контент, понравившийся игрокам, и добавить его в вечный игровой мир.

Сезон крови

Событие «Кровавая атака» затронули перечисленные ниже корректировки.

  • Запас прочности столпа увеличен с 75% до 85%.
  • Время на восстановление столпа уменьшено с 3 до 1 сек.

Исправление неполадок

Сезон крови

  • Исправлена неполадка, в результате которой дополнительные противники в битве с лордом Зиром не оглушались, когда босс был ошеломлен.
  • Исправлена неполадка, в результате которой «Метаморфоза» не вызывала срабатывание временных бонусов к скорости передвижения.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в описании вампирского умения «Предвкушение» не отображалось сокращение времени восстановления мощных умений, когда персонаж находился в городе.
  • Исправлена неполадка, в результате которой вампирское умение «Суматоха» не сокращало время восстановления умений с зарядами.
  • Исправлена неполадка, в результате которой сезонное задание «Битва страха и веры» можно было выполнить до завершения 3-й главы сезонного похода.
  • Исправлена неполадка, в результате которой можно было нажать кнопку улучшения вампирских умений, даже если нет новых доступных умений, и потратить 25 ед. крови силы впустую.
  • Исправлена неполадка, в результате которой лорд Зир не появлялся, если после возрождения игрок слишком быстро возвращался на площадку для боя с боссом.
  • Исправлена неполадка, в результате которой «Ускользание» и умения, не наносящие урон, могли вызвать срабатывание «Гемомантии».

Подземелья и события

  • Исправлена неполадка, в результате которой прогресс в прохождении подземелья «Покой Лубан» мог быть заблокирован, если противник появлялся за запертой дверью.
  • Исправлена неполадка, в результате которой монстры могли появиться в точке, где располагался кошмарный портал, после того, как он был перемещен или уничтожен.

Задания

  • Исправлен ряд неполадок, в результате которых метка задания могла исчезнуть, если покинуть область в ходе одновременного выполнения нескольких заданий.
  • Исправлена неполадка, в результате которой Права и ее рыцари прекращали двигаться дальше в ходе задания «Погром в Калдее», если убить некоторых особых противников издалека на этапе «Убейте демонов, атакующих сверху».

Игровой процесс

  • Исправлена неполадка, в результате которой Лилит могла применять атаки по области после того, как была побеждена после первой фазы в бою с Эхом Лилит.
  • Исправлена неполадка, в результате которой вместе с чудовищем во льду могли случайным образом появиться зелья и дыхание ангела.
  • Исправлена неполадка, в результате которой спутники могли застрять на месте, если использовать точку перемещения несколько раз подряд.
  • Исправлена неполадка, в результате которой «Внутреннее зрение» не срабатывало корректно в бою с тренировочными манекенами.
  • Исправлена неполадка, в результате которой прислужники некроманта и питомцы друида не атаковали тренировочные манекены.

Особые возможности

  • Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана не зачитывала корректно значения показателей здоровья, превышающие 999 ед.
  • Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана на PS4 не зачитывала весь текст в меню торговцев и ремесленников.

Прочее

  • Исправлена неполадка, в результате которой достижения, связанные с эффектом «Избранник ненависти», не засчитывались корректным образом.
  • Внесены различные графические исправления, а также усовершенствования, направленные на повышение производительности и стабильности работы игры.
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