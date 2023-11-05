Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.2.2, в котором добавят 5 новых чумных колец – по 1 для каждого класса, добавят улучшения в сезон крови, а также исправят все известные неполадки. Выход обновления намечено на 7 ноября.
Изменения игрового процесса
Чумные кольца
В игру добавлено пять новых уникальных колец, по одному для каждого класса. Их эффекты созданы на основе популярных чумных сил из сезона чумы, и эти кольца будут сразу доступны в сезонных и вечных игровых мирах.
- Кольцо алой ярости (уникальное кольцо для варвара)Когда вы тратите 100 ед. ярости за 3 сек., ваш следующий «Молот Древних», «Выброс земли» или «Смертельный удар» гарантированно наносит критический урон, увеличенный на 10–30% (мультипликативный урон) (x)
- Переливчатое кольцо Тал Раши (уникальное кольцо для волшебника)Когда вы наносите урон разными стихиями, ваш урон увеличивается на 10–15% (x) на 4 сек. за каждую стихию. При нанесении урона от стихий время действия бонусов обновляется.
- Непоколебимая воля Айриды (уникальное кольцо для друида)Когда вы применяете мощное умение, а затем еще раз используете его через 5 сек., вы притягиваете к себе отдаленных противников и наносите им 0,5–1 ед. физического урона. Этот урон увеличивается на 1%(x) за каждую единицу силы воли героя.
- Верткий перстень ловкача (уникальное кольцо для разбойника)Умения категории «Уловки» создают ловушку-приманку, которая непрерывно провоцирует и приманивает противников. Ловушка-приманка взрывается спустя 3 сек., нанося 2-3 ед. урона от темной магии. Эффект срабатывает не чаще раза в 12 сек.
- Кольцо богохульного духа (уникальное кольцо для некроманта)
Вы автоматически применяете следующие выбранные умения к ближайшим трупам:«Призыв скелета» раз в 1–2 сек.
«Взрыв трупа» раз в 1–2 сек.
«Трупные щупальца» раз в 8–16 сек.
Комментарий разработчиков: создавая чумные кольца, мы хотели сохранить в игре популярный сезонный контент, понравившийся игрокам, и добавить его в вечный игровой мир.
Сезон крови
Событие «Кровавая атака» затронули перечисленные ниже корректировки.
- Запас прочности столпа увеличен с 75% до 85%.
- Время на восстановление столпа уменьшено с 3 до 1 сек.
Исправление неполадок
Сезон крови
- Исправлена неполадка, в результате которой дополнительные противники в битве с лордом Зиром не оглушались, когда босс был ошеломлен.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Метаморфоза» не вызывала срабатывание временных бонусов к скорости передвижения.
- Исправлена неполадка, в результате которой в описании вампирского умения «Предвкушение» не отображалось сокращение времени восстановления мощных умений, когда персонаж находился в городе.
- Исправлена неполадка, в результате которой вампирское умение «Суматоха» не сокращало время восстановления умений с зарядами.
- Исправлена неполадка, в результате которой сезонное задание «Битва страха и веры» можно было выполнить до завершения 3-й главы сезонного похода.
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было нажать кнопку улучшения вампирских умений, даже если нет новых доступных умений, и потратить 25 ед. крови силы впустую.
- Исправлена неполадка, в результате которой лорд Зир не появлялся, если после возрождения игрок слишком быстро возвращался на площадку для боя с боссом.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Ускользание» и умения, не наносящие урон, могли вызвать срабатывание «Гемомантии».
Подземелья и события
- Исправлена неполадка, в результате которой прогресс в прохождении подземелья «Покой Лубан» мог быть заблокирован, если противник появлялся за запертой дверью.
- Исправлена неполадка, в результате которой монстры могли появиться в точке, где располагался кошмарный портал, после того, как он был перемещен или уничтожен.
Задания
- Исправлен ряд неполадок, в результате которых метка задания могла исчезнуть, если покинуть область в ходе одновременного выполнения нескольких заданий.
- Исправлена неполадка, в результате которой Права и ее рыцари прекращали двигаться дальше в ходе задания «Погром в Калдее», если убить некоторых особых противников издалека на этапе «Убейте демонов, атакующих сверху».
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой Лилит могла применять атаки по области после того, как была побеждена после первой фазы в бою с Эхом Лилит.
- Исправлена неполадка, в результате которой вместе с чудовищем во льду могли случайным образом появиться зелья и дыхание ангела.
- Исправлена неполадка, в результате которой спутники могли застрять на месте, если использовать точку перемещения несколько раз подряд.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Внутреннее зрение» не срабатывало корректно в бою с тренировочными манекенами.
- Исправлена неполадка, в результате которой прислужники некроманта и питомцы друида не атаковали тренировочные манекены.
Особые возможности
- Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана не зачитывала корректно значения показателей здоровья, превышающие 999 ед.
- Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана на PS4 не зачитывала весь текст в меню торговцев и ремесленников.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой достижения, связанные с эффектом «Избранник ненависти», не засчитывались корректным образом.
- Внесены различные графические исправления, а также усовершенствования, направленные на повышение производительности и стабильности работы игры.