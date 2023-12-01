Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.2.3

На следующей неделе для Diablo 4 выйдет обновление под порядковым номером 1.2.3, в котором разработчики добавят в игру новое сложное подземелье "Бойня Зира", а также введут различные исправления и улучшения игрового процесса. Ориентировачный день установки обновления - 5 декабря.
1.2.3, Версия #47693 (все платформы) — 5 декабря 2023
Изменения игрового процесса
- Теперь в меню «Чары» вы можете увидеть все доступные свойства предмета. Для этого мы добавили кнопку «Просмотр возможных свойств».
- Кошмарные подземелья высокого уровня теперь приносят больше опыта для символов совершенствования.
- Уровни с 1-го по 17-й – без изменений
- До 30-го уровня – 79 ед. опыта (было 66)
- До 50-го уровня – 139 ед. опыта (было 106)
- До 75-го уровня – 239 ед. опыта (было 156)
- До 100-го уровня – 339 ед. опыта (было 206)
Комментарий разработчиков:
Изучив статистику и отзывы игроков, мы выяснили, что награды за прохождение кошмарных подземелий высокого уровня были недостаточными. Многие игроки переставали ходить в подземелья, достигнув 50-го уровня сложности. Поэтому количество опыта для символов было увеличено. Надеемся, что путь к 100-му уровню станет приятнее, и игроки продолжат развивать своих персонажей. Мы будем тщательно следить за тем, как это изменение повлияет на игровой процесс. Будем рады любым отзывам.
Исправления неполадок
Особые возможности
- Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана не зачитывала, какие контракты требуются для вампирского умения.
- Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана некорректно работала на платформе Steam Deck.
Подземелья
- Исправлена неполадка, в результате которой механическая шкатулка в «Бастионе веры» не появлялась заново, если игрока убивал босс.
- Исправлена неполадка, в результате которой выполнение задачи «Уничтожьте идола Оскверненного храма» в Оскверненном храме не засчитывалось, если игроки разрушали идол мгновенно.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок избавлялся от негативного эффекта в Оскверненном храме, если покидал подземелье и сразу туда возвращался.
- Исправлена неполадка, связанная с испытанием «Последний выживший» в Освященном склепе, в результате которой враги могли появиться за запертыми дверями и игроки не могли пройти событие с бонусом.
- Исправлена неполадка, в результате которой кошмарные подземелья не обновлялись, после того как игроки расходовали все доступные попытки воскрешения в режиме совместной игры на одной консоли.
- Исправлена неполадка, в результате которой злонравные переносчики со свойством «Призыватель» призывали монстров со злонравием.
- Исправлена неполадка, в результате которой в кошмарных подземельях со свойством, дающим дополнительный урон от стихий, этот урон не соответствовал уровню подземелья.
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой Эхо Лилит не использовало некоторые способности, если погибал игрок, который начал битву.
- Исправлена неполадка, в результате которой умение Эха Лилит «Смерть с небес» срабатывало нерегулярно и не обозначало места попадания снарядов.
- Исправлена неполадка, в результате которой на 4-м уровне мира в добыче с измученного эха Варшана мог попасться священный, а не наследный «Обжигающий холод» и священные, а не наследные «Объятия Матери».
- Исправлена неполадка, в результате которой в сундуках шепота, сундуках Златолюбца и некоторых других могли попадаться целые самоцветы вместо осколков.
- Исправлена неполадка, связанная с легендарным аспектом вожака стаи, в результате которой умение питомцев-оборотней «Звериное бешенство» не всегда поражало цель.
- Исправлена неполадка, в результате которой друид бесконечно бежал в стену, если игрок использовал умение «Тяжелый шаг», чтобы переместиться в сторону ближайшей стены.
- Исправлена неполадка, в результате которой алчные гоблины порой становились неуязвимыми и сбегали, если игрок призывал транспорт рядом с ними либо спешивался. (Хватит обижать маленьких!)
Сезон крови
- Исправлена неполадка, в результате которой Жнецы Крови исчезали сразу после того, как появлялись.
- Исправлена неполадка, в результате которой в совместной игре Норвейк мог появиться несколько раз подряд.
- Исправлена неполадка, в результате которой семена ненависти, которые собирал избранник ненависти, не учитывались в сезонном походе.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки не могли собрать кровь силы из Кровавого колодца.
Комментарий разработчиков:
В предыдущем исправлении мы позволили игрокам проходить сквозь Кровавый колодец, чтобы добраться до крови силы. Эта возможность более недоступна, но теперь кровь силы больше не будет появляться в самом центре колодца, и вы без труда сможете ее собрать.
- Исправлена неполадка, в результате которой Дюриэль не появлялся заново, если игрок возвращался на поле боя после смерти.
Интерфейс и система
- Исправлена неполадка, в результате которой эффекты Адского натиска и Кровавой жатвы некорректно отображались на карте, когда игрок заходил в неисследованный регион.
- Исправлена неполадка, в результате которой всплывающие описания некоторых предметов время от времени мерцали.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки, пропустившие кампанию, видели неверную подсказку о том, как получить транспорт.
Комментарий разработчиков:
Если игрок решает завершить кампанию, то для того, чтобы воспользоваться транспортом, он должен пройти задание «Дар Донана». Если же игрок пропускает кампанию, транспорт становится доступен на 25-м уровне героя. Но в описании говорилось только о задании, что не актуально для тех, кто пропустил кампанию.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок не попадал в нужную главу, когда переходил в меню сезонного похода из меню сезонного аспекта.
- Теперь игрокам будет удобнее ориентироваться в сезонном тайнике с помощью контроллера.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой визуальные эффекты доспехов оставались видимыми, когда игрок использовал умение «Маскировка». (Лилит видит все, глупые странники.)
- Внесены изменения, улучшающие графические эффекты и повышающие производительность и стабильность работы игры.
обновление бесплатное?
не уверены
за 1000 платины
20 баксов)