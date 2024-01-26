Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.3.1

На следующей неделе для Diablo 4 выйдет обновление 1.3.1, в котором разработчики обещают исправить огромное число неполадок разного рода, а также ввести коррективы в свойства существ и некоторые улучшения для "Сезона конструкта".
1.3.1, Версия #49339 (все платформы) — 30 января 2024 г.
Игровые изменения
Уменьшено количество здоровья, которое могут восстанавливать монстры со свойством «Вампир».
- 1-й уровень мира: 10% → 5%
- 2-й уровень мира: 20% → 10%
- 3-й уровень мира: 35% → 15%
- 4-й уровень мира: 50% → 25%
Комментарий разработчиков: в будущем обновлении мы добавим еще одно улучшение для свойства «Вампир». Атаки дальнего боя, заряженные этим свойством (например, бросок копья хазра), получат отдельный графический эффект. Так будет проще определить, какие атаки исцеляют монстра.
- Изменено свойство «Душитель».Свойство «Душитель» больше не действует постоянно. Теперь оно длится по 6 сек. в течение 50–75% времени боя.
Область можно нейтрализовать, сбив монстра с ног, оглушив, заморозив или вызвав у него головокружение.
- Мы скорректировали планировку и порядок появления монстров в некоторых подземельях. Также мы внесли в игру несколько других менее значительных изменений.
- Печати кошмара теперь указывают уровень монстров, которые появятся в этом подземелье.
Сезон конструкта
- Изготовление камня контроля или отладки теперь всегда стоит 200 расколотых камней и 20 ед. руды вне зависимости от уровня.
- Найдя камень контроля или отладки, вы теперь будете получать 150–200 расколотых камней.
Исправления неполадок
Особые возможности
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана не озвучивала число доступных очков в меню древа умений или совершенствования.
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана работала некорректно во время просмотра возможных свойств при наложении чар.
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана не сообщала, будет ли активный камень контроля работать с указанным камнем отладки.
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана неправильно озвучивала уровень во время улучшения сенешаля.
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана игнорировала текст, связанный с тлеющим пеплом.
Сезон конструкта
- Исправлена неполадка, в результате которой для 5-й и 6-й главы сезонного похода не указывался уровень силы наград за их прохождение.
- Исправлена неполадка, в результате которой Аюжан пропадал из зала Врат после выполнения цепочки заданий этого сезона.
- Исправлена неполадка, в результате которой Аюжан не атаковал противников в ходе задания «Опухоль».
- Исправлена неполадка, в результате которой Аюжан раздваивался во время задания «Тело похищенное, тело созданное». (Можете не ходить к окулисту.)
- Исправлена неполадка, в результате которой задание «Тело похищенное, тело созданное» нельзя было завершить, если игрок убивал всех врагов до смены цели на «Уничтожьте оскверненные рунные камни».
- Исправлена неполадка, возникавшая в ходе боя у стены тумана в задании «Тело похищенное, тело созданное» во время игры в группе.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли застрять между стеной и сундуком в ходе задания «Чудо».
- Исправлена неполадка, в результате которой предметы на спине игрока становились невидимыми в ходе задания «Чудо».
- Исправлена неполадка, в результате которой задание «Мир, который он знал» нельзя было завершить, если все камни сенешаля уже улучшены до максимального уровня.
- Исправлена неполадка, в результате которой в ходе задания «Мир, который он знал» указывалось, что нужно изготовить камень отладки, а не сундук сенешаля.
- Исправлена неполадка, в результате которой задание «Гнойная рана» нельзя было завершить, если игрок на время телепортировался в другое место.
- Исправлена неполадка, в результате которой подземелье можно было покинуть до завершения задания «Эннеада».
- Исправлена неполадка, в результате которой для следующего уровня способности сенешаля «Кружение» отображался некорректный показатель урона.
- Исправлена неполадка, в результате которой способность сенешаля «Поддержка: мороз» не применяла эффект окоченения при определенных условиях (например, когда игрока воскрешают после смерти).
- Исправлена неполадка, в результате которой пассивные умения класса или свойства легендарных предметов не усиливали эффекты периодического урона, которые применяет сенешаль (например, урон от горения не взаимодействовал с умением волшебника «Тепло»).
- Исправлены другие неполадки, связанные с интерфейсом сенешаля.
- Исправлена неполадка, в результате которой сундуки сенешаля можно было открыть до получения сенешаля, из-за чего они оказывались пустыми.
- Исправлена неполадка, в результате которой качество камней контроля и отладки отображалось некорректно после вставки в гнездо.
- Исправлена неполадка, в результате которой у лежащих на земле замедляющих камней отладки отображались неправильные названия.
- Исправлена неполадка, в результате которой описания нескольких камней отладки не обновлялись после объединения с камнями продолжительности.
- Исправлена неполадка, в результате которой ловушки наносили урон сыну Мальфаса, из-за чего он мог потерять часть здоровья еще до начала боя.
- Исправлена неполадка, в результате которой ловушки-турели могли стрелять невидимыми снарядами.
- Исправлена неполадка, в результате которой электрические ловушки на полу могли воздействовать на персонажей игроков с дающими невосприимчивость эффектами, такими как «Кровавый туман» или «Глубокая заморозка».
- Исправлена неполадка, в результате которой вращающиеся столбы-ловушки не уходили обратно под землю, если игроки умирали и возвращались на то же место.
- Исправлена неполадка, в результате которой графический эффект периодического урона от сундуков-ловушек прекращал действовать досрочно.
- Исправлена неполадка, в результате которой алхимик отмечался на карте зала Врат.
- Исправлена неполадка, в результате которой в меню ритуала погибели отображался временный текст.
- Исправлена неполадка, в результате которой при определенных условиях игроки, находящиеся внутри библиотеки, не могли воспользоваться функцией «Покинуть подземелье».
- Исправлена неполадка, в результате которой предупреждение о потере зарядов не отображалось, если использовать функцию «Покинуть подземелье» в хранилище.
- Внесен ряд исправлений, затрагивающих цепочку заданий сезона.
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой кольцо беззвездных небес не давало эффекты при поддержании умений.
- Исправлена неполадка, в результате которой разбойники, замороженные во время «Рывка», не могли применять умения.
- Исправлена неполадка, в результате которой кровавую метку нельзя было снять, если игроки получали ее, передвигаясь верхом.
- Исправлена неполадка, в результате которой варвары оставались на месте во время применения «Вихря» при передвижении с помощью клавиатуры (а в некоторых случаях — и при использовании контроллера).
Подземелья и крепости
- Исправлена неполадка, в результате которой в Разрушенном бастионе или Темном ущелье нельзя было получить злонравие, что мешало продолжить прохождение.
- Исправлена неполадка, в результате которой эффект святилища-проводника позволял пройти через стену тумана в Зените.
- Исправлена неполадка, в результате которой цель «Убейте противников» в некоторых подземельях не сменялась на следующую, что мешало продолжить прохождение.
- Исправлена неполадка, в результате которой Балгемот в Тур Дулра мог покинуть арену, если другой игрок в группе оставался за стеной тумана.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки иногда не могли покинуть подземелье с помощью кнопки меню эмоций или через вход в начале подземелья.
- Исправлена неполадка, в результате которой дозорные Дозора Света могли появиться за пределами карты, что мешало продолжить прохождение.
Интерфейс и удобство
- Исправлена неполадка, в результате которой «Испепеление» волшебника не приобретало дополнительные графические эффекты после улучшения до 10-го уровня.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли передвигаться с помощью клавиатуры в ходе торговли или обмена.
- Исправлена неполадка, в результате которой при использовании управления передвижением с клавиатуры персонаж не прекращал двигаться, если открыть тайник.
- Исправлена неполадка, в результате которой с чатом нельзя было взаимодействовать с помощью кнопок мыши, если включить управление с клавиатуры.
- Исправлена неполадка, в результате которой на вкладке «Эффекты» не сохранялся выбранный декоративный предмет.
- Исправлена неполадка, в результате которой действия из меню действий функционировали даже во время использования других меню, что приводило к ошибкам.
- Исправлена неполадка, в результате которой в наградах боевого пропуска отображался только префикс званий, без суффикса.
- Исправлена неполадка, в результате которой названия «Усиленного пробивающего выстрела» и «Улучшенного пробивающего выстрела» были перепутаны местами.
- Исправлена неполадка, в результате которой уведомление о новых декоративных предметах в стойлах не переставало отображаться.
- Исправлена неполадка, в результате которой при сравнении характеристик отображались некорректные значения, если у двух предметов или у следующего уровня предмета были разные источники одной и той же характеристики (например, при сравнении двух тотемов с сокращением времени восстановления: у обоих эта характеристика есть в виде как базового, так и дополнительного свойства).
- Исправлена неполадка, в результате которой назначенные эмоции могли отображаться в меню эмоций как неназначенные.
- Исправлена неполадка, в результате которой указатель мыши пропадал, если включить управление с клавиатуры и открыть одну из книг, связанных с сюжетом игры.
- Исправлена неполадка, в результате которой назначенные клавиши не отображались в интерфейсе, если привязать умения к цифровому блоку клавиш.
- Исправлена неполадка, приводившая к некорректной сортировке списка локальных игроков.
- Исправлена неполадка, в результате которой в меню настроек не работала кнопка «Сбросить изменения».
- Исправлено несколько неточностей в описаниях настроек для переключения между управлением с помощью мыши и клавиатуры.
- Исправлено несколько неполадок, связанных с отображением тумана войны.
- В игру добавлено несколько улучшений интерфейса для режима перераспределения очков.
Прочее
- Исправлено несколько неполадок, препятствовавших отправке приглашений в группу, если в ней состоял игрок, добавленный в режиме совместной игры на одном экране.
- Исправлена неполадка, в результате которой создание эликсира сопротивления молнии не шло в счет выполнения условий испытания «Мастер миксологии».
- Исправлена неполадка, в результате которой выбранный декоративный портал не показывал нужный эффект при телепортации в кошмарное подземелье через карту.
- Исправлена неполадка, в результате которой надетый шутовской гребень был неправильного цвета.
- В игру добавлены различные улучшения производительности и стабильности, а также усовершенствования графики, интерфейса и аудио.
ждем