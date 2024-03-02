Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.3.3

На следующей неделе для Diablo 4 выйдет обновление под порядковым номером 1.3.3, в котором разработчики введут в игру высокоуровневое подземелье под названием "Череда испытаний", рейтинговые таблицы и различные изменения классов. Разработчики опубликовали описание этого обновления заранее, чтобы интересующиеся успели с ним ознакомиться.
1.3.3, Версия #50570 (все платформы) — 5 марта 2024 г
Вампирские умения
Примечание разработчиков:
В игру возвращаются некоторые вампирские умения из сезона крови, мощь которых была изменена в соответствии с сезоном конструкта. Умения доступны в виде легендарных аспектов как в сезонных, так и в вечных мирах на всех уровнях мира.
Аспект проклятого касания
- Удачный удар: вы с вероятностью до 20-35% применяете к целям «Проклятие вампиров». Пораженные «Проклятием вампиров» противники также становятся уязвимыми.
- Души, собранные с помощью «Проклятия вампиров», наносят на 20-50% больше урона.
Аспект метаморфозы
- При ускользании вы превращаетесь в стаю нетопырей и получаете неудержимость на 2,5 сек. Вы наносите противникам на своем пути физический урон и применяете к ним «Проклятие вампиров».
- Время восстановления ускользания увеличивается на 5-10 сек.
Аспект кипящей крови
- Когда ваши основные умения подавляют противника, вы создаете нестабильные капли крови в количестве 3 шт. Когда вы подбираете нестабильную каплю крови, она взрывается, нанося физический урон целям вокруг вас.
- Раз в 20 сек. ваше следующее умение гарантированно наносит подавляющий урон.
Аспект суматохи
- Каждое 5-е применение базовых умений сокращает время восстановления одного из активных умений на 2-4 сек.
Аспект несмертия
- Применение умений восстанавливает вам 0,5-2% здоровья. Если у вас меньше 50% здоровья, вы восполняете еще 1% здоровья.
Аспект восхода луны
- Когда базовое умение поражает противника, ваша скорость атаки повышается на 4% на 10 сек. Суммируется до 5 раз. Накопив максимальное количество эффектов, вы впадаете в кровавую ярость вампира, повышающую урон от базовых умений на 40-80%, а скорость передвижения – на 15% на 10 сек.
Изменения баланса
Общее
Уникальные предметы
Кольцо беззвездных небес
- Теперь бонус отображается на панели команд, когда он действует.
Наголенники покаяние
- Урон, наносимый окоченевшим противникам, увеличен с 7-10% до 12-15%.
Набедренные щитки рассвета
- Максимальное сопротивление повышено с 6-10% до 8-12%.
Объятия Матери
- Эффективность восполнения ресурса повышена с 20-40% до 30-50%.
Легендарные аспекты
Аспект внутреннего покоя
- Максимальный урон увеличен с 30% до 40%.
Аспект воздания
- Вероятность оглушения повышена с 8% до 10%.
Урон, наносимый оглушенным противникам, увеличен с 10-20% до 15-25%.
Звездный аспект
- Количество здоровья, которое необходимо восстановить для восполнения ресурса, уменьшено с 25% до 20%.
Варвар
Умения
- Сокрушающий ударУрон увеличен на 10%.
Теперь дает 15 ед. ярости, а не 13.
- Резкий сокрушающий ударТеперь дает на 5 ед. больше ярости, а не на 3.
Двуручное оружие дает на 10 ед. больше ярости, а не на 4.
- БешенствоУрон увеличен на 10%.
- СвежеваниеУрон увеличен на 10%.
Теперь дает 15 ед. ярости, а не 13.
- Усиленное свежеваниеВремя действия уязвимости увеличено с 2 до 3 сек.
- Стратегический топотВремя восстановления мощного умения сокращается на 2 сек., а не 1.
- Стратегическая железная кожаОбъем укрепления увеличен с 15% до 20%.
- Первородный зов ДревнихБонус к урону увеличен с 10% до 20%.
Пассивные умения
- Бесконечная яростьБонус к накапливаемой ярости увеличен с 7/14/21% до 10/20/30%.
Совершенствование
- Символ «Палач»Ранее: при использовании древкового оружия вы наносите на 10%(x) больше урона целям с высоким или низким уровнем здоровья.
Теперь: при использовании древкового оружия вы наносите на 10%(x) больше урона.
Легендарные аспекты
- Аспект железного воинаЗащита от урона усилена с 18-28% до 25-35%.
Уникальные предметы
- Захваты Гора-разорителяБонус к уровню «Вихря» увеличен с 2-3 до 3-4.
Урон увеличен с 16-26% до 25-35%.
Друид
Умения
- Шип землиТеперь дает 16 ед. духа, а не 13.
Урон увеличен на 10%.
- Усиленный шип землиВероятность оглушения увеличена с 10% до 15%.
- Разрушительный шип землиОбъем укрепления увеличен с 8% до 12% максимального запаса здоровья.
- ВетрорезТеперь дает 16 ед. духа, а не 14.
Урон увеличен на 10%.
- Дикий ветрорезВы получаете на 4 ед. духа больше за каждого пораженного противника (ранее — 3).
- Удар когтямиТеперь дает 15 ед. духа, а не 12.
Урон увеличен на 15%.
- Разрушительный удар когтямиУрон увеличен на 30%.
- ТрепкаТеперь дает 20 ед. духа, а не 17.
Урон увеличен на 10%.
- Усиленная трепкаОбъем укрепления увеличен с 3% до 5% максимального запаса здоровья.
- Дикая трепкаВремя действия сбивания с ног увеличено с 1,5 сек. до 2 сек.
- ВолкиПассивный урон увеличен на 30%.
Активный урон увеличен на 45%.
- Ядовитая лозаПассивный урон увеличен на 30%.
Активный урон увеличен на 40%.
- ВороныПассивный урон увеличен на 30%.
Активный урон увеличен на 20%.
Пассивные умения
- Быстрое преображениеБонус к урону увеличен с 5/10/15% до 7/14/21%.
- Звериное буйствоВ облике медведя бонус к урону увеличен с 30% до 50%.
- Медвежья силаБонус к урону и бонус к подавляющему урону увеличены с 25% до 30%.
- Буря в разгареБонус к урону увеличен с 15% до 20%.
Легендарные аспекты
- ТектоническийРанее: «Шип земли» запускает цепь шипов по прямой линии и восстанавливается за 1-2 сек.
Теперь: «Шип земли» получает 35-50% бонус к урону, запускает цепь шипов по прямой линии и восстанавливается за 1-2 сек.
Уникальные предметы
- Спутник буриБонус к уровню «Волков» увеличен с 2–3 до 3–4.
Урон от «Штормового воя» увеличен на 180%.
Некромант
Книга мертвых
- Скелет-воинУрон увеличен на 30%.
Запас здоровья увеличен на 10%.
- Скелет-жнецУрон увеличен на 20%.
Запас здоровья увеличен на 10%.
- Скелет-маг холодаУрон увеличен на 20%.
Запас здоровья увеличен на 10%.
- Скелет-маг тениУрон увеличен на 20%.
Запас здоровья увеличен на 10%.
- Скелет-маг жертвыУрон увеличен на 20%.
Запас здоровья увеличен на 10%.
- ГолемУрон от базовых атак увеличен на 30%.
Запас здоровья увеличен на 20%.
Умения
- Волнение кровиБонус к урону за каждого обескровленного противника уменьшен с x10% до x5%.
Урон от кольца крови увеличен на 40%.
Примечание разработчиков:
Цель этого изменения – сделать «Волнение крови» более эффективным против небольших групп врагов и в целом усилить умение даже в ситуациях, когда целей много.
- Сверхъестественное волнение кровиБонус к урону увеличен с (x)20% до (x)30%.
- ОтсечениеНаносимый урон увеличен на 6,5%.
Урон при возвращении увеличен на 20%.
- Усиленное отсечениеУрон увеличен с 40% до 75% изначального урона «Отсечения».
- Паранормальное отсечениеВремя действия уязвимости увеличено с 2 до 3 сек.
- ТленУрон при попадании увеличен на 33,3%.
Периодический урон увеличен на 10,5%.
- Паранормальный тленВремя действия обездвиживания увеличено с 1,5 до 2,5 сек.
- Сверхъестественный тленБонус к урону увеличен с (x)15% до (x)20%.
- Взрыв трупаУрон увеличен на 21,5%.
- Чумной взрыв трупаБонус к урону увеличен с 8% до 10%.
- Усиленная костяная тюрьмаРанее: противники в костяной тюрьме становятся уязвимыми.
Теперь: противники в костяной тюрьме становятся уязвимыми на 8 сек. после применения способности.
- Кровавая волнаУрон увеличен на 25%.
Пассивные умения
- Приближение смерти (предыдущее название — «Предел смерти»)Ранее: вы наносите на 4%(x) больше урона противникам вдалеке.
Теперь: скорость передвижения повышается на 4/8/12%.
- Шипастый доспехРанее: вы получаете 0,1/0,2/0,3 к показателю эффекта шипов.
Теперь: вы получаете 0,1/0,2/0,3 к показателю эффекта шипов и +5/10/15% к броне.
- Объятия смертиЭффект уменьшения урона от противников вблизи усилен с 3/6/9% до 4/8/12%.
- Одержимый командирБонус к урону увеличен с 10/20/30% до 15/30/45%.
- Жестокая тьмаРанее: при удачном ударе умения тьмы с вероятностью до 15% оглушают противников на 1 сек.
Теперь: при удачном ударе умения тьмы с вероятностью до 15% оглушают противников на 1/2/3 сек. и наносят 0,2 ед. урона от темной магии.
Совершенствование
- Легендарный узел «Глава культа»Бонус к урону прислужников за каждые 20% дополнительной скорости атаки увеличен с 10% до 15%.
- Символ «Телесность»Предыдущий дополнительный бонус: вы и ваши прислужники наносите на 10%(x) больше физического урона.
Теперь: вы и ваши прислужники наносите на 10%(x) больше физического урона, а ваша скорость передвижения увеличивается на 1% за каждого активного прислужника.
Легендарные аспекты
- Аспект затвердевших костейЭффект уменьшения урона распространяется не только на прислужников, но и на игрока.
- Аспект кровавой баниОтголоски «Волнения крови» наносят на 10-30% меньше урона (ранее — на 50-60% меньше).
Волшебник
Умения
- ИспепелениеУрон увеличен на 40%.
- Усиленное испепелениеУрон, наносимый в области горения, увеличен с 25% до 50%.
- Разрушительное испепелениеПротивники наносят на 30% меньше урона (ранее — 25%).
- Великое испепелениеВремя действия обездвиживания увеличено с 1 до 1,5 сек.
- ГидраУрон увеличен на 15%.
- Шаровая молнияУрон увеличен на 10%.
Пассивные умения
- Ледяная завесаВремя действия барьера увеличено с 5% до 8%.
- Мгновенная заморозкаВероятность удачного удара повышена с 3% до 5%.
- Ожог душиРанее: когда вы стоите неподвижно в течение 1,5 сек., затраты маны на ваши умения категории «Пиромантия» сокращаются на 5/10/15%.
Теперь: умения категории «Пиромантия» расходуют на 4% меньше маны и наносят на 2% больше урона. Бонус удваивается, когда вы стоите неподвижно в течение 2 сек.
- ЛавинаУрон увеличен с 40% до 45%.
- Импульс шокаУрон увеличен на 33%.
Совершенствование
- Символ «Обморожение»Получаемый урон уменьшается на 15%, а не на 13%.
- Символ «Воззвание»Эффект уменьшения урона суммируется до 15%, а не до 12%.
- Символ «Сталагмит»Бонус к вероятности критического удара увеличен с 10% до 20%.
- Символ «Чары»За каждые 5 ед. интеллекта, открытые в радиусе действия, урон увеличивается на 2% вместо 1,3% (до 10%).
- Символ «Чаротворец»За каждые 5 ед. интеллекта, открытые в радиусе действия, урон увеличивается на 3% вместо 2,6% (до 15%).
- Символ «Воля»Урон и скорость восстановления маны увеличены с 6,7% до 7%.
Легендарные аспекты
- Аспект пылающей преградыЗатраты маны сокращены со 100-200 до 75-125.
- Аспект неодолимого теченияВероятность повышена с 10-20% до 15-30%.
Разбойник
Умения
- Пронзатель сердецСкорость атаки повышена на 20%.
Примечание разработчиков: возможность прервать анимацию ограничена 16 кадрами вместо 20.
- Стрела силыСкорость атаки повышена на 20%.
Примечание разработчиков: возможность прервать анимацию ограничена 16 кадрами вместо 20.
- ШквалУрон увеличен на 10%.
- Улучшенный шквалРанее: когда «Шквал» поражает уязвимого противника, все остальные пораженные противники также становятся уязвимыми на 3 сек.
Теперь: «Шквал» наносит на x20% больше урона уязвимым противникам. Когда «Шквал» поражает уязвимого противника, все остальные пораженные противники также становятся уязвимыми на 3 сек.
- Передовой шквалРанее: когда вы уклоняетесь через противника, ваш следующий «Шквал» оглушает противников на 2,5 сек.
Теперь: когда вы уклоняетесь через противника, ваш следующий «Шквал» наносит на x30% больше урона и оглушает противников на 2,5 сек.
- Скоростная стрельбаУрон увеличен на 10%.
- Град стрелУрон увеличен на 10%.
Пассивные умения
- ТочностьДля получения бонусов необходимо накопить 4 эффекта, а не 6.
Совершенствование
- Символ «Насыщение»Время восстановления сокращается на 1 сек., а не на 0,5 сек.
Легендарные аспекты
- Аспект окружающих клинковБонус к урону увеличен с 8-15% до 15-22%.
- Аспект веерного огняРанее: стрелы «Шквального огня» с вероятностью 15-25% разделяются на 2 стрелы после рикошета.
Теперь: урон от стрел «Шквального огня» при рикошете увеличен с 40% до 60-80%. Также стрелы «Шквального огня» с вероятностью 40-60% разделяются на 2 стрелы после рикошета.
- Аспект режущей тениБазовый урон увеличен с 80-100% до 200-300%.
Уникальные предметы
- Орлиный рогБонус к урону увеличен с 20-40% до 40-60%.
- Глаза в темнотеБонус к урону от «Смертоносной ловушки» увеличен с 30-50% до 50-70%.
- Верткий перстень ловкачаВремя восстановления теневой приманки сокращено с 12 до 10 сек.
Урон от теневой приманки увеличен на 20%.
Сенешаль
Примечание разработчиков:
Нам хотелось, чтобы сенешаль был мощным, но некоторые его способности оказались слишком сильными. Также мы исправили несколько непредвиденных эффектов.
- Поддержка: яд«Поддержка: яд» больше не будет повторно применять бонусы к урону конструкта при переходе от противника к противнику. Это уравняет эффект с другими эффектами периодического урона камней отладки.
- Поддержка: кровотечениеБонус к урону от кровотечения уменьшен с 20% до 10%.
- Поддержка: поджогБонус к критическому урону уменьшен с 20% до 10%.
Бонус к критическому урону за каждый уровень умения уменьшен с 2% до 1%.
- Буря«Буря» больше не получает бонусы к урону и времени действия при повторном поражении противника или переходе к другому противнику.
Интерфейс и удобство игры
Обновление профиля игрока
- Теперь используемые игроком умения отображаются в профиле.
- Теперь используемые эмблемы отображаются в шапке профиля игрока.
- Название примененного декоративного предмета и сведения о том, где он был получен, отображаются в описании трансмогрифицированного предмета.
- При изменении профиля игроки могут выбрать печати, заработанные за текущую неделю, и украсить ими профиль и его шапку.
- Текущее время игры за персонажа отображается в нижней части профиля.
Прочее
- Цена изготовления суперуникальных предметов снижена с 5 ослепительных искр до 4.
Исправления неполадок
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой сенешаль получал удвоенный бонус от умений, усиливающих союзников, таких как «Воинственный клич» варвара или «Кровавый вой» друида.
- Исправлена неполадка, в результате которой атака, при которой игрок переключался между ближним боем и арбалетом, получала двойной бонус от пассивных умений разбойника «Точность» и «Мастер оружия».
- Исправлена неполадка, в результате которой при выполнении заданий нельзя было взаимодействовать с определенными объектами (например, тайником Линдона в задании «Дополнительные расходы»), передвигаясь верхом.
- Исправлена неполадка, в результате которой настройки камеры не сбрасывалась, если игрок погибал в бою с Эхом Лилит, когда камера отдалена.
- Исправлена неполадка, в результате которой мощный аспект не укреплял броню при передвижении верхом.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Усиленное сокрушение» друида не гарантировало подавляющий урон сразу по накоплении 12 эффектов.
- Исправлена неполадка, в результате скелеты-жнецы некроманта создавали труп с вероятностью, равной шансу удачного удара, а не с фиксированной вероятностью.
- Исправлена неполадка, в результате которой костяные осколки, созданные призрачным осколочным аспектом, не получали эффект уязвимости от «Костяных осколков новичка».
- Исправлена неполадка, в результате которой поведение «Шипов» при удачном ударе было непредсказуемым. (Например, «Шипы» могли вызвать срабатывание «Омерзительной немощи», но не «Обрезков плоти».)
- Исправлена неполадка, в результате которой легендарный узел «Глава культа» не давал бонуса к урону, зависящего от бонуса к скорости атаки прислужников.
- Исправлена неполадка, в результате которой при использовании гнилого аспекта не появлялись дополнительные трупы.
- Исправлена неполадка, в результате которой умение волшебника «Смерть во льдах» и эффекты легендарного узла «Призыватель стихий» некорректно функционировали в сочетании с аспектом стихий.
- Исправлена неполадка, в результате которой пассивное умение «Вспышка огня» недостаточно повышало эффективность восполнения маны.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Усиленные шипы» можно было применять чаще, чем предполагалось, при многократном применении «Шипов» к одному и тому же противнику.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Усиленные шипы» наносили недостаточно урона боссам.
Примечание разработчиков:
Надевая/применяя и снимая/убирая некоторые предметы, легендарные аспекты, пассивные умения, бонусы совершенствования и умения, игроки могли некорректно получать дополнительное преимущество. Это негативно влияло на всех игроков, поскольку создавало впечатление, что использование этой ошибки необходимо для достижения прогресса в игре. Исправления, перечисленные ниже, затрагивают все известные случаи использования этой уязвимости.
- Исправлена неполадка, затрагивавшая множество легендарных аспектов, в результате которой при использовании одинаковых аспектов всегда применялся эффект первого аспекта, несмотря на то, что по правилам должен быть применен лишь сильнейший из используемых аспектов.
- Исправлена неполадка, в результате которой сброс умения «Мастерство Выра» при использовании верховного магического аспекта приводил к тому, что эффект «Мастерства Выра» продолжал действовать.
- Исправлена неполадка, в результате которой способность, дающая бонус к характеристике на основе другой характеристики, не обновлялась после окончания действия временного бонуса.
Интерфейс и удобство игры
- Исправлена неполадка, в результате которой при изменении профиля могло открываться меню добавления в друзья.
- Исправлена неполадка, в результате которой в описании «Усиленных шипов» не отображался максимальный урон.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой Хеддам, персонаж с заданием «Стражи ямы», исчезал, если в зоне начинал действовать Адский натиск.
- В игру добавлены различные улучшения производительности и стабильности, а также усовершенствования графики и интерфейса.