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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 144 оценки

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.3.3

Solstice
Новости

На следующей неделе для Diablo 4 выйдет обновление под порядковым номером 1.3.3, в котором разработчики введут в игру высокоуровневое подземелье под названием "Череда испытаний", рейтинговые таблицы и различные изменения классов. Разработчики опубликовали описание этого обновления заранее, чтобы интересующиеся успели с ним ознакомиться.

1.3.3, Версия #50570 (все платформы) — 5 марта 2024 г

Вампирские умения

Примечание разработчиков:

В игру возвращаются некоторые вампирские умения из сезона крови, мощь которых была изменена в соответствии с сезоном конструкта. Умения доступны в виде легендарных аспектов как в сезонных, так и в вечных мирах на всех уровнях мира.

Аспект проклятого касания

  • Удачный удар: вы с вероятностью до 20-35% применяете к целям «Проклятие вампиров». Пораженные «Проклятием вампиров» противники также становятся уязвимыми.
  • Души, собранные с помощью «Проклятия вампиров», наносят на 20-50% больше урона.

Аспект метаморфозы

  • При ускользании вы превращаетесь в стаю нетопырей и получаете неудержимость на 2,5 сек. Вы наносите противникам на своем пути физический урон и применяете к ним «Проклятие вампиров».
  • Время восстановления ускользания увеличивается на 5-10 сек.

Аспект кипящей крови

  • Когда ваши основные умения подавляют противника, вы создаете нестабильные капли крови в количестве 3 шт. Когда вы подбираете нестабильную каплю крови, она взрывается, нанося физический урон целям вокруг вас.
  • Раз в 20 сек. ваше следующее умение гарантированно наносит подавляющий урон.

Аспект суматохи

  • Каждое 5-е применение базовых умений сокращает время восстановления одного из активных умений на 2-4 сек.

Аспект несмертия

  • Применение умений восстанавливает вам 0,5-2% здоровья. Если у вас меньше 50% здоровья, вы восполняете еще 1% здоровья.

Аспект восхода луны

  • Когда базовое умение поражает противника, ваша скорость атаки повышается на 4% на 10 сек. Суммируется до 5 раз. Накопив максимальное количество эффектов, вы впадаете в кровавую ярость вампира, повышающую урон от базовых умений на 40-80%, а скорость передвижения – на 15% на 10 сек.

Изменения баланса

Общее

Уникальные предметы

Кольцо беззвездных небес

  • Теперь бонус отображается на панели команд, когда он действует.

Наголенники покаяние

  • Урон, наносимый окоченевшим противникам, увеличен с 7-10% до 12-15%.

Набедренные щитки рассвета

  • Максимальное сопротивление повышено с 6-10% до 8-12%.

Объятия Матери

  • Эффективность восполнения ресурса повышена с 20-40% до 30-50%.

Легендарные аспекты

Аспект внутреннего покоя

  • Максимальный урон увеличен с 30% до 40%.

Аспект воздания

  • Вероятность оглушения повышена с 8% до 10%.
    Урон, наносимый оглушенным противникам, увеличен с 10-20% до 15-25%.

Звездный аспект

  • Количество здоровья, которое необходимо восстановить для восполнения ресурса, уменьшено с 25% до 20%.

Варвар

Умения

  • Сокрушающий ударУрон увеличен на 10%.
    Теперь дает 15 ед. ярости, а не 13.
  • Резкий сокрушающий ударТеперь дает на 5 ед. больше ярости, а не на 3.
    Двуручное оружие дает на 10 ед. больше ярости, а не на 4.
  • БешенствоУрон увеличен на 10%.
  • СвежеваниеУрон увеличен на 10%.
    Теперь дает 15 ед. ярости, а не 13.
  • Усиленное свежеваниеВремя действия уязвимости увеличено с 2 до 3 сек.
  • Стратегический топотВремя восстановления мощного умения сокращается на 2 сек., а не 1.
  • Стратегическая железная кожаОбъем укрепления увеличен с 15% до 20%.
  • Первородный зов ДревнихБонус к урону увеличен с 10% до 20%.

Пассивные умения

  • Бесконечная яростьБонус к накапливаемой ярости увеличен с 7/14/21% до 10/20/30%.

Совершенствование

  • Символ «Палач»Ранее: при использовании древкового оружия вы наносите на 10%(x) больше урона целям с высоким или низким уровнем здоровья.
    Теперь: при использовании древкового оружия вы наносите на 10%(x) больше урона.

Легендарные аспекты

  • Аспект железного воинаЗащита от урона усилена с 18-28% до 25-35%.

Уникальные предметы

  • Захваты Гора-разорителяБонус к уровню «Вихря» увеличен с 2-3 до 3-4.
    Урон увеличен с 16-26% до 25-35%.

Друид

Умения

  • Шип землиТеперь дает 16 ед. духа, а не 13.
    Урон увеличен на 10%.
  • Усиленный шип землиВероятность оглушения увеличена с 10% до 15%.
  • Разрушительный шип землиОбъем укрепления увеличен с 8% до 12% максимального запаса здоровья.
  • ВетрорезТеперь дает 16 ед. духа, а не 14.
    Урон увеличен на 10%.
  • Дикий ветрорезВы получаете на 4 ед. духа больше за каждого пораженного противника (ранее — 3).
  • Удар когтямиТеперь дает 15 ед. духа, а не 12.
    Урон увеличен на 15%.
  • Разрушительный удар когтямиУрон увеличен на 30%.
  • ТрепкаТеперь дает 20 ед. духа, а не 17.
    Урон увеличен на 10%.
  • Усиленная трепкаОбъем укрепления увеличен с 3% до 5% максимального запаса здоровья.
  • Дикая трепкаВремя действия сбивания с ног увеличено с 1,5 сек. до 2 сек.
  • ВолкиПассивный урон увеличен на 30%.
    Активный урон увеличен на 45%.
  • Ядовитая лозаПассивный урон увеличен на 30%.
    Активный урон увеличен на 40%.
  • ВороныПассивный урон увеличен на 30%.
    Активный урон увеличен на 20%.

Пассивные умения

  • Быстрое преображениеБонус к урону увеличен с 5/10/15% до 7/14/21%.
  • Звериное буйствоВ облике медведя бонус к урону увеличен с 30% до 50%.
  • Медвежья силаБонус к урону и бонус к подавляющему урону увеличены с 25% до 30%.
  • Буря в разгареБонус к урону увеличен с 15% до 20%.

Легендарные аспекты

  • ТектоническийРанее: «Шип земли» запускает цепь шипов по прямой линии и восстанавливается за 1-2 сек.
    Теперь: «Шип земли» получает 35-50% бонус к урону, запускает цепь шипов по прямой линии и восстанавливается за 1-2 сек.

Уникальные предметы

  • Спутник буриБонус к уровню «Волков» увеличен с 2–3 до 3–4.
    Урон от «Штормового воя» увеличен на 180%.

Некромант

Книга мертвых

  • Скелет-воинУрон увеличен на 30%.
    Запас здоровья увеличен на 10%.
  • Скелет-жнецУрон увеличен на 20%.
    Запас здоровья увеличен на 10%.
  • Скелет-маг холодаУрон увеличен на 20%.
    Запас здоровья увеличен на 10%.
  • Скелет-маг тениУрон увеличен на 20%.
    Запас здоровья увеличен на 10%.
  • Скелет-маг жертвыУрон увеличен на 20%.
    Запас здоровья увеличен на 10%.
  • ГолемУрон от базовых атак увеличен на 30%.
    Запас здоровья увеличен на 20%.

Умения

  • Волнение кровиБонус к урону за каждого обескровленного противника уменьшен с x10% до x5%.
    Урон от кольца крови увеличен на 40%.

Примечание разработчиков:

Цель этого изменения – сделать «Волнение крови» более эффективным против небольших групп врагов и в целом усилить умение даже в ситуациях, когда целей много.
  • Сверхъестественное волнение кровиБонус к урону увеличен с (x)20% до (x)30%.
  • ОтсечениеНаносимый урон увеличен на 6,5%.
    Урон при возвращении увеличен на 20%.
  • Усиленное отсечениеУрон увеличен с 40% до 75% изначального урона «Отсечения».
  • Паранормальное отсечениеВремя действия уязвимости увеличено с 2 до 3 сек.
  • ТленУрон при попадании увеличен на 33,3%.
    Периодический урон увеличен на 10,5%.
  • Паранормальный тленВремя действия обездвиживания увеличено с 1,5 до 2,5 сек.
  • Сверхъестественный тленБонус к урону увеличен с (x)15% до (x)20%.
  • Взрыв трупаУрон увеличен на 21,5%.
  • Чумной взрыв трупаБонус к урону увеличен с 8% до 10%.
  • Усиленная костяная тюрьмаРанее: противники в костяной тюрьме становятся уязвимыми.
    Теперь: противники в костяной тюрьме становятся уязвимыми на 8 сек. после применения способности.
  • Кровавая волнаУрон увеличен на 25%.

Пассивные умения

  • Приближение смерти (предыдущее название — «Предел смерти»)Ранее: вы наносите на 4%(x) больше урона противникам вдалеке.
    Теперь: скорость передвижения повышается на 4/8/12%.
  • Шипастый доспехРанее: вы получаете 0,1/0,2/0,3 к показателю эффекта шипов.
    Теперь: вы получаете 0,1/0,2/0,3 к показателю эффекта шипов и +5/10/15% к броне.
  • Объятия смертиЭффект уменьшения урона от противников вблизи усилен с 3/6/9% до 4/8/12%.
  • Одержимый командирБонус к урону увеличен с 10/20/30% до 15/30/45%.
  • Жестокая тьмаРанее: при удачном ударе умения тьмы с вероятностью до 15% оглушают противников на 1 сек.
    Теперь: при удачном ударе умения тьмы с вероятностью до 15% оглушают противников на 1/2/3 сек. и наносят 0,2 ед. урона от темной магии.

Совершенствование

  • Легендарный узел «Глава культа»Бонус к урону прислужников за каждые 20% дополнительной скорости атаки увеличен с 10% до 15%.
  • Символ «Телесность»Предыдущий дополнительный бонус: вы и ваши прислужники наносите на 10%(x) больше физического урона.
    Теперь: вы и ваши прислужники наносите на 10%(x) больше физического урона, а ваша скорость передвижения увеличивается на 1% за каждого активного прислужника.

Легендарные аспекты

  • Аспект затвердевших костейЭффект уменьшения урона распространяется не только на прислужников, но и на игрока.
  • Аспект кровавой баниОтголоски «Волнения крови» наносят на 10-30% меньше урона (ранее — на 50-60% меньше).

Волшебник

Умения

  • ИспепелениеУрон увеличен на 40%.
  • Усиленное испепелениеУрон, наносимый в области горения, увеличен с 25% до 50%.
  • Разрушительное испепелениеПротивники наносят на 30% меньше урона (ранее — 25%).
  • Великое испепелениеВремя действия обездвиживания увеличено с 1 до 1,5 сек.
  • ГидраУрон увеличен на 15%.
  • Шаровая молнияУрон увеличен на 10%.

Пассивные умения

  • Ледяная завесаВремя действия барьера увеличено с 5% до 8%.
  • Мгновенная заморозкаВероятность удачного удара повышена с 3% до 5%.
  • Ожог душиРанее: когда вы стоите неподвижно в течение 1,5 сек., затраты маны на ваши умения категории «Пиромантия» сокращаются на 5/10/15%.
    Теперь: умения категории «Пиромантия» расходуют на 4% меньше маны и наносят на 2% больше урона. Бонус удваивается, когда вы стоите неподвижно в течение 2 сек.
  • ЛавинаУрон увеличен с 40% до 45%.
  • Импульс шокаУрон увеличен на 33%.

Совершенствование

  • Символ «Обморожение»Получаемый урон уменьшается на 15%, а не на 13%.
  • Символ «Воззвание»Эффект уменьшения урона суммируется до 15%, а не до 12%.
  • Символ «Сталагмит»Бонус к вероятности критического удара увеличен с 10% до 20%.
  • Символ «Чары»За каждые 5 ед. интеллекта, открытые в радиусе действия, урон увеличивается на 2% вместо 1,3% (до 10%).
  • Символ «Чаротворец»За каждые 5 ед. интеллекта, открытые в радиусе действия, урон увеличивается на 3% вместо 2,6% (до 15%).
  • Символ «Воля»Урон и скорость восстановления маны увеличены с 6,7% до 7%.

Легендарные аспекты

  • Аспект пылающей преградыЗатраты маны сокращены со 100-200 до 75-125.
  • Аспект неодолимого теченияВероятность повышена с 10-20% до 15-30%.

Разбойник

Умения

  • Пронзатель сердецСкорость атаки повышена на 20%.
    Примечание разработчиков: возможность прервать анимацию ограничена 16 кадрами вместо 20.
  • Стрела силыСкорость атаки повышена на 20%.
    Примечание разработчиков: возможность прервать анимацию ограничена 16 кадрами вместо 20.
  • ШквалУрон увеличен на 10%.
  • Улучшенный шквалРанее: когда «Шквал» поражает уязвимого противника, все остальные пораженные противники также становятся уязвимыми на 3 сек.
    Теперь: «Шквал» наносит на x20% больше урона уязвимым противникам. Когда «Шквал» поражает уязвимого противника, все остальные пораженные противники также становятся уязвимыми на 3 сек.
  • Передовой шквалРанее: когда вы уклоняетесь через противника, ваш следующий «Шквал» оглушает противников на 2,5 сек.
    Теперь: когда вы уклоняетесь через противника, ваш следующий «Шквал» наносит на x30% больше урона и оглушает противников на 2,5 сек.
  • Скоростная стрельбаУрон увеличен на 10%.
  • Град стрелУрон увеличен на 10%.

Пассивные умения

  • ТочностьДля получения бонусов необходимо накопить 4 эффекта, а не 6.

Совершенствование

  • Символ «Насыщение»Время восстановления сокращается на 1 сек., а не на 0,5 сек.

Легендарные аспекты

  • Аспект окружающих клинковБонус к урону увеличен с 8-15% до 15-22%.
  • Аспект веерного огняРанее: стрелы «Шквального огня» с вероятностью 15-25% разделяются на 2 стрелы после рикошета.
    Теперь: урон от стрел «Шквального огня» при рикошете увеличен с 40% до 60-80%. Также стрелы «Шквального огня» с вероятностью 40-60% разделяются на 2 стрелы после рикошета.
  • Аспект режущей тениБазовый урон увеличен с 80-100% до 200-300%.

Уникальные предметы

  • Орлиный рогБонус к урону увеличен с 20-40% до 40-60%.
  • Глаза в темнотеБонус к урону от «Смертоносной ловушки» увеличен с 30-50% до 50-70%.
  • Верткий перстень ловкачаВремя восстановления теневой приманки сокращено с 12 до 10 сек.
    Урон от теневой приманки увеличен на 20%.

Сенешаль

Примечание разработчиков:

Нам хотелось, чтобы сенешаль был мощным, но некоторые его способности оказались слишком сильными. Также мы исправили несколько непредвиденных эффектов.
  • Поддержка: яд«Поддержка: яд» больше не будет повторно применять бонусы к урону конструкта при переходе от противника к противнику. Это уравняет эффект с другими эффектами периодического урона камней отладки.
  • Поддержка: кровотечениеБонус к урону от кровотечения уменьшен с 20% до 10%.
  • Поддержка: поджогБонус к критическому урону уменьшен с 20% до 10%.
    Бонус к критическому урону за каждый уровень умения уменьшен с 2% до 1%.
  • Буря«Буря» больше не получает бонусы к урону и времени действия при повторном поражении противника или переходе к другому противнику.

Интерфейс и удобство игры

Обновление профиля игрока

  • Теперь используемые игроком умения отображаются в профиле.
  • Теперь используемые эмблемы отображаются в шапке профиля игрока.
  • Название примененного декоративного предмета и сведения о том, где он был получен, отображаются в описании трансмогрифицированного предмета.
  • При изменении профиля игроки могут выбрать печати, заработанные за текущую неделю, и украсить ими профиль и его шапку.
  • Текущее время игры за персонажа отображается в нижней части профиля.

Прочее

  • Цена изготовления суперуникальных предметов снижена с 5 ослепительных искр до 4.

Исправления неполадок

Игровой процесс

  • Исправлена неполадка, в результате которой сенешаль получал удвоенный бонус от умений, усиливающих союзников, таких как «Воинственный клич» варвара или «Кровавый вой» друида.
  • Исправлена неполадка, в результате которой атака, при которой игрок переключался между ближним боем и арбалетом, получала двойной бонус от пассивных умений разбойника «Точность» и «Мастер оружия».
  • Исправлена неполадка, в результате которой при выполнении заданий нельзя было взаимодействовать с определенными объектами (например, тайником Линдона в задании «Дополнительные расходы»), передвигаясь верхом.
  • Исправлена неполадка, в результате которой настройки камеры не сбрасывалась, если игрок погибал в бою с Эхом Лилит, когда камера отдалена.
  • Исправлена неполадка, в результате которой мощный аспект не укреплял броню при передвижении верхом.
  • Исправлена неполадка, в результате которой «Усиленное сокрушение» друида не гарантировало подавляющий урон сразу по накоплении 12 эффектов.
  • Исправлена неполадка, в результате скелеты-жнецы некроманта создавали труп с вероятностью, равной шансу удачного удара, а не с фиксированной вероятностью.
  • Исправлена неполадка, в результате которой костяные осколки, созданные призрачным осколочным аспектом, не получали эффект уязвимости от «Костяных осколков новичка».
  • Исправлена неполадка, в результате которой поведение «Шипов» при удачном ударе было непредсказуемым. (Например, «Шипы» могли вызвать срабатывание «Омерзительной немощи», но не «Обрезков плоти».)
  • Исправлена неполадка, в результате которой легендарный узел «Глава культа» не давал бонуса к урону, зависящего от бонуса к скорости атаки прислужников.
  • Исправлена неполадка, в результате которой при использовании гнилого аспекта не появлялись дополнительные трупы.
  • Исправлена неполадка, в результате которой умение волшебника «Смерть во льдах» и эффекты легендарного узла «Призыватель стихий» некорректно функционировали в сочетании с аспектом стихий.
  • Исправлена неполадка, в результате которой пассивное умение «Вспышка огня» недостаточно повышало эффективность восполнения маны.
  • Исправлена неполадка, в результате которой «Усиленные шипы» можно было применять чаще, чем предполагалось, при многократном применении «Шипов» к одному и тому же противнику.
  • Исправлена неполадка, в результате которой «Усиленные шипы» наносили недостаточно урона боссам.

Примечание разработчиков:

Надевая/применяя и снимая/убирая некоторые предметы, легендарные аспекты, пассивные умения, бонусы совершенствования и умения, игроки могли некорректно получать дополнительное преимущество. Это негативно влияло на всех игроков, поскольку создавало впечатление, что использование этой ошибки необходимо для достижения прогресса в игре. Исправления, перечисленные ниже, затрагивают все известные случаи использования этой уязвимости.
  • Исправлена неполадка, затрагивавшая множество легендарных аспектов, в результате которой при использовании одинаковых аспектов всегда применялся эффект первого аспекта, несмотря на то, что по правилам должен быть применен лишь сильнейший из используемых аспектов.
  • Исправлена неполадка, в результате которой сброс умения «Мастерство Выра» при использовании верховного магического аспекта приводил к тому, что эффект «Мастерства Выра» продолжал действовать.
  • Исправлена неполадка, в результате которой способность, дающая бонус к характеристике на основе другой характеристики, не обновлялась после окончания действия временного бонуса.

Интерфейс и удобство игры

  • Исправлена неполадка, в результате которой при изменении профиля могло открываться меню добавления в друзья.
  • Исправлена неполадка, в результате которой в описании «Усиленных шипов» не отображался максимальный урон.

Прочее

  • Исправлена неполадка, в результате которой Хеддам, персонаж с заданием «Стражи ямы», исчезал, если в зоне начинал действовать Адский натиск.
  • В игру добавлены различные улучшения производительности и стабильности, а также усовершенствования графики и интерфейса.
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