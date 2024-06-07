Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.4.2

Команда разработчиков Diablo 4 продолжает тщательно изучать ваши отзывы. По мере выхода обновлений, призванных повысить качество игрового процесса в Санктуарии, мы будем дополнять приведенный ниже список, указывая, для каких платформ предназначены исправления — PC, Xbox, PlayStation™ или сразу для всех платформ.
1.4.2, Версия #54489 (PC) и #54444 (консоли)
Учтите, что точная дата выхода обновления будет определена позже. Как только появятся новости, мы обязательно ими поделимся.
Изменения в игре
Яма
Повышена вероятность получения стигийского камня после прохождения Ямы.
Примеры:
- Уровень 1: 5%
- Уровень 40: 10%
- Уровень 100: 18%
- Уровень 200: 30%
Боссов в Яме затронули изменения, перечисленные ниже.
- Урон свойств и способностей боссов скорректирован, чтобы больше соответствовать уровню подземелья перед боем с боссом.
- Уменьшена частота появления свойств боссов, чтобы избежать их пересечения.
- Свойство Властелина гробниц «Костяная стена» теперь появляется с 1-го уровня Ямы.
- Немного уменьшено время восстановления способности.
- Тройное свойство Кровавого епископа «Копье тьмы» (Shadow Line) теперь появляется с 31-го уровня Ямы.
- Умеренно увеличено время восстановления.
- Время действия свойства Айриды «Воздушный вихрь» (Wind Vortex) уменьшено с 8 сек. до 6 сек.
- По умолчанию уровнем Ямы будет выбран последний завершенный уровень, а не самый высокий из доступных.
Общее
- Названия упавших на землю руководств по закаливанию сокращены: теперь они будут начинаться со слова «Руководство», что поможет лучше отличать их.
- Среди добычи больше не будет копий руководств по закаливанию (руководств, которые игрок уже изучил) и устаревших руководств (с редкостью ниже, чем у уже изученных).
- После прохождения основного подземелья теперь выдается печать кошмарного подземелья.
Исправление неполадок
Специальные возможности
- Исправлен ряд неполадок, в результате которых система чтения с экрана работала некорректно для некоторых меню закаливания и обработки.
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения с экрана не озвучивала описание обелиска Ямы.
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения с экрана не озвучивала описания просматриваемых возможных свойств.
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения с экрана не распознавала требуемый уровень мира в описаниях материалов.
Интерфейс и удобство игры
- Исправлена неполадка, в результате которой ссылки на некоторые предметы в чате отображались некорректно.
- Исправлена неполадка, в результате которой экран статистики Череды испытаний отображал надпись «Ваш рейтинг вырос!» вне зависимости от того, вырос ли рейтинг игрока на самом деле.
- Исправлена неполадка, в результате которой изученные рецепты закалки одного типа учитывались в общем количестве изученных рецептов, из-за чего отображаемое общее количество изученных рецептов могло превысить максимальное значение.
- Исправлена неполадка, в результате которой окно сброса уровней обработки невозможно было закрыть с помощью клавиши Escape.
- Исправлена неполадка, в результате которой значок мощного свойства не отображался в окне обмена.
- Исправлена неполадка, в результате которой отображался завышенный показатель эффекта шипов у прислужников.
- Исправлена неполадка, в результате которой предметы из сундука перехода к следующему сезону, которые можно только извлекать, могли случайным образом оказаться сразу в сумке.
- Исправлена неполадка, в результате которой значки мощных свойств и обработки не отображались во время осмотра другого игрока.
- Исправлена неполадка, в результате которой элементы навигации с помощью контроллера отображались некорректно в меню стойл.
- Исправлена неполадка, в результате которой во время сражений с боссами в Яме монстры на мини-карте отображались в виде таких же красных точек, которыми помечаются связанные с задачами противники.
- Исправлена неполадка, в результате которой отображение активного Адского натиска на мини-карте могло функционировать некорректно, если во время начала Адского натиска игрок находился в подземелье.
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой в некоторых случаях персонаж игрока мог стать невидимым и неуправляемым, если передвигался верхом с кровавой меткой.
- Исправлена неполадка, в результате которой событие «Проклятый сундук» в туннелях Домхейна не засчитывалось, если последнего противника убивали в тот же момент, когда истекало отведенное время.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок мог застрять на экране смерти в том случае, если он погибал, находясь в группе в кошмарном подземелье и не имея в запасе воскрешений.
- Исправлена неполадка, в результате которой было невозможно выполнить цель мастерства для события подземелья «Разрыв».
- Исправлена неполадка, в результате которой свойство закаливания «Волна стихий» могло вызвать непреднамеренный выход из состояния незаметности.
- Исправлена неполадка, в результате которой места появления Кровавой Девы иногда оказывались дальше, чем предполагалось.
- Исправлена неполадка, в результате которой после обновления подземелий невозможно было взаимодействовать с обелиском Ямы.
- Исправлена неполадка, в результате которой редкие монстры оставляли после смерти материалы, такие как раздробленная кость зверя и горсть могильной пыли.
- Исправлена неполадка, в результате которой «Кровавый вой» друида не получал бонусов от бравого командирского аспекта в сочетании с аспектом воющего в ночи.
- Исправлена неполадка, в результате которой графический эффект «Выброса земли» не совпадал с областью действия при одновременном использовании умения с Адским молотом.
- Исправлена неполадка, в результате которой призывательница пауков могла не появиться в пещерах Сирокко, что мешало закончить прохождение.
- Исправлена неполадка, в результате которой параметры некоторых свойств изменялись некорректным образом.
Комментарий разработчиков:
Это изменение означает, что свойства из списка ниже теперь будут изменяться должным образом. Почти во всех случаях неполадка касалась продолжительности действия эффекта. Хотя сама по себе продолжительность изменяться не должна, на нее влияли улучшения от обработки. Все прочие изменения перечислены ниже.
Уникальные свойстваПоцелуй негодяя: +X% к скорости атаки на 4 сек. после удачного уклонения.
Кираса кровавого мастера: +X% к урону на 4 сек. после использования сферы крови.
Кулаки судьбы (удачный удар): до +10% к вероятности получить +X% к урону на 4 сек. (изменение затронуло как продолжительность, так и вероятность удачного удара).
Предок: данный предмет не теряет прочности. Это свойство больше не может стать мощным, и его нельзя улучшить обработкой.
Комментарий разработчиков:
Если у существующего «Предка» есть это свойство, ставшее мощным либо улучшенное обработкой, то данное свойство будет изменено.
- Свойства наследия+X% к урону на 4 сек. при убийстве особого противника.
+X% к урону на 4 сек. после удачного уклонения.
Версии, не относящиеся к наследию (такие как «Фамильное наследие Эсу» или свойство закалки «Естественная координация»): +X% к скорости передвижения на 4 сек. при убийстве особого противника.
Удачный удар: с вероятностью до +X% делает противника уязвимым на 2 сек.
- Исправлена неполадка, в результате которой сброс обработки мог сработать некорректно, если производился незадолго до выхода из игры.
- Исправлена неполадка, в результате которой Грегуар не оставлял после смерти «Два удара».
- Исправлена неполадка, в результате которой некоторые уникальные предметы из добычи с боссов (например, Плотерез с лорда Зира или Черношип с Грегуара) не получали мощные свойства.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки теряли ослепительные искры после перехода в новый сезон.
Комментарий разработчиков:
Игроки смогут вернуть ослепительные искры, зайдя в игру на вечном персонаже.
- Исправлена неполадка, в результате которой варвары не могли создавать булькающие головы у алхимика.
- Исправлена неполадка, в результате которой во время битвы с эхом Андариэль огненные лучи могли стать невидимыми при низких настройках графических эффектов.
- Исправлены различные неполадки, связанные со стабильностью, графикой и производительностью.