Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 2.0.4

Уже завтра состоится установка крупного обновления 2.0.4 для Diablo 4, в котором разработчики внесут различные улучшения для дополнения Vessel of Hatred, а также исправят все известные на данный момент неполадки. Предлагаем вам ознакомиться с этим обширным списком изменений ниже.

Версия 2.0.4 #59118 (все платформы) — 29 октября 2024 г.

Дополнение Vessel of Hatred

Запас здоровья Варианы в ходе ее вступительного задания уменьшен.

Эффект текущей сделки теперь распространяется на сундуки портального хулигана в Подземном городе Кураста.

Добавлены дополнительные загрузочные экраны в стиле Наханту.

Описания подношений в Подземном городе Кураста обновлены для внесения ясности.

Исправление неполадок в Vessel of Hatred



Темная цитадель

Исправлен ряд неполадок, связанных с отсутствующим и некорректным описанием и значками различных элементов Темной цитадели.

Исправлена неполадка, в результате которой декоративные перчатки хазра можно было разобрать и потерять.

Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось взаимодействовать с пьедесталом испытания сообщества при использовании контроллера.

Исправлена неполадка, в результате которой после прохождения анклава раздора мог не открыться лабиринт душ.

Исправлена неполадка, в результате которой игроки не всегда получали декоративные награды за прохождение Темной цитадели.

Исправлена неполадка, в результате которой Ферох не применял «Болезнь лабиринта» стабильно.

Исправлена неполадка, в результате которой эффекты благовония буйного ветра не исчезали корректно после окончания времени действия.

Исправлена неполадка, в результате которой великолепные сундуки в Темной цитадели не содержали сундуки с монетами цитадели.

Подземный город Кураста

Исправлена неполадка, в результате которой Долгоклык мог временно стать невидимым при использовании определенной атаки.

Исправлена неполадка, в результате которой сделка «Основной ресурс» не позволяла гарантированно получить предмет с соответствующим свойством.

Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли присоединиться к группе, которая в этот момент участвовала в прохождении Подземного города Кураста.

Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли присоединиться к группе в конце прохождения Подземного города и получить награды.

Исправлена неполадка, в результате которой только одному игроку в группе засчитывалось выполнение вступительных заданий Подземного города.

Исправлена редкая неполадка, в результате которой можно было начать прохождение Подземного города, не активируя отсчет времени.

Исправлена неполадка, в результате которой различные призванные спутники, такие как призрачные волки, могли повысить уровень связи при гибели или исчезновении.

Исправлена неполадка, в результате которой в описании дара титанов не были указаны другие источники, кроме боссов в логовах.

Наемники

Исправлена неполадка, в результате которой наемник мог отображаться как завербованным, так и назначенным в подкрепление одновременно.

Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось продолжить вступительное задание Варианы после разговора с Золмогом.

Исправлена неполадка, в результате которой бонус к характеристикам от пассивного эффекта наемника мог продолжить действовать после того, как игрок отпускал наемника.

Исправлена неполадка, в результате которой игроки не получали награды за задание «Обмен».

Исправлена неполадка, в результате которой в игре было недостаточно ясно указано, как открыть возможность обмена.

Адский натиск и крепости

Исправлена неполадка, в результате которой победа над Кровавой Девой после окончания Адского натиска не засчитывалась для соответствующей цели задания «Подвиги чемпиона».

Исправлена неполадка, в результате которой за победу над монстрами в Чахире игроки получали слишком мало опыта.

Подземелья

Исправлена неполадка, в результате которой графические эффекты циклона Кроворогой в конце задания «Забытые останки» продолжали отображаться, даже когда этот эффект не наносил урона.

Исправлена неполадка, в результате которой подвал «Солнечная возвышенность» нельзя было завершить.

Наследник духов

Исправлена неполадка, в результате которой наследники духов не могли использовать голодный некролитический тайник.

Исправлена неполадка, в результате которой при изученном умении «Ускорение» в сочетании с обувью, дававшей дополнительные заряды «Ускользания», персонаж мог расходовать заряды «Ускользания», когда садился на транспорт.

Исправлена неполадка, в результате которой улучшения обители духов от гармонии Эбеваки не отображались в описании соответствующих умений, когда персонаж ехал верхом или находился в городе.

Исправлена неполадка, в результате которой не отображался урон, наносимый аспектом отражения.

Задания и события

Исправлена неполадка, в результате которой игрок мог возродиться за непроходимым препятствием в ходе задания «Погружение во Тьму».

Исправлена неполадка, в результате которой выполнение некоторых побочных заданий в Наханту не открывало награды за известность.

Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось продолжить выполнение задания «Все хорошее», если игрок пропустил цель «Заполучите силу Акарата».

Исправлена неполадка, в результате которой игрок мог возродиться в закрытой области в ходе задания «Несведущие выжившие».

Исправлена неполадка, в результате которой задание «Чаши весов истории» становилось доступно на 20-м уровне, хотя для него нужно изготовить эликсир, требующий 40-й уровень.

Исправлена редкая неполадка, в результате которой Вестника Ненависти становилось невозможно победить.

Исправлена неполадка, в результате которой можно было получить приказы Уривара за победу над любыми монстрами после того, как игрок покидал погребенный зал в ходе задания «Живая память».

Исправлена редкая неполадка, в результате которой Нейрелла могла застрять в ходе задания «Пламенный поход», из-за чего его становилось невозможно выполнить.

Исправлена неполадка, в результате которой спутники в ходе задания «Дальше только вперед» не могли спешиться, если персонаж игрока был некромантом с призванными скелетами-налетчиками.

Исправлена неполадка, в результате которой предметы, полученные в награду за задания, обладали некорректными базовыми свойствами или их базовые свойства отсутствовали.

Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось завершить событие «Засада у святилища», если оно уже появилось в подвале «Зловонная братская могила».

Прочее

Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли заменять самоцветы и руны в гнездах или удалять их из гнезд в режимах с фиксированным снаряжением, таких как Яма.

Исправлена неполадка, в результате которой обувь, полученная с помощью обмена, не обладала базовыми свойствами, связанными с «Ускользанием».

Исправлена неполадка, в результате которой ювелир находился на тренировочной площадке Кураста.

Изменения базовой версии игры



Сезон пробуждения Ненависти

Игроки с действующим эффектом клокочущего опала теперь могут получить дополнительную добычу и репутацию у ветеранов Закарума из сияющих сундуков в конце событий легиона.

В описании клокочущих опалов теперь корректно указано, что вероятность получения дополнительной добычи относится к добыче в конце прохождения таких режимов, как Яма и Подземный город Кураста.

В битве с рассекателем миров теперь появляется еще одна волна скованных кровью стражей.

Запас здоровья рассекателя миров увеличен в два раза.

Прочее

Максимальное количество осколков самоцветов значительно увеличено.

Количество урона, которое требуется получить для вынужденного спешивания, увеличено, так что на финальном этапе игры случаи вынужденного спешивания станут реже.

На карту добавлена функция быстрого размещения в системе поиска группы для «Инфернальных орд».

Для PlayStation™ 5 добавлена поддержка переменной частоты обновления кадров. Чтобы активировать эту функцию для поддерживающего ее экрана, переключите опцию переменной частоты обновления в автоматический режим в настройках консоли. Когда данная функция включена, частота смены кадров может превышать 60 кадров в сек., если данная частота поддерживается экраном при отключенной функции улучшенной графики.

Исправление неполадок в базовой версии игры



Специальные возможности

Исправлена неполадка, в результате которой портреты персонажей не отображались в режиме альтернативных цветов.

Сезон пробуждения Ненависти

Исправлена неполадка, в результате которой скованных кровью стражей было трудно атаковать в ближнем бою.

Адский натиск и «Инфернальные орды»

Исправлена неполадка, в результате которой выполнение задачи «Победите Кровожадный совет» не засчитывалось после победы над всеми боссами.

Игровой процесс



Общее

Исправлена неполадка, в результате которой следующие свойства не могли стать мощными свойствами:

бонус к вероятности удвоенного урона «Окровавленного копья»;

бонус к вероятности удвоенного урона «Бури костей»;

бонус к вероятности удвоенного урона «Взрыва трупа»;

бонус к вероятности удвоенного урона «Отсечения»;

бонус к вероятности удвоенного урона «Испепеления»;

бонус к вероятности удвоенного урона «Телепортации».

Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось получить предметы за победу над противниками в ходе тайных поручений, такими как жуткие должники.

Исправлена неполадка, в результате которой рецепт закаливания «Волна стихий» всегда получал максимальный показатель.

Исправлена неполадка, в результате которой появлялось только одно зелье здоровья, когда запас здоровья босса вне подземелья достигал соответствующего порога.

Исправлена неполадка, в результате которой сундук Проклятого Златолюбца исчезал в момент гибели.

Исправлена неполадка, в результате которой при повторном призыве чудовища во льду у алтаря в Ледяном разломе босс не появлялся.

Исправлена неполадка, в результате которой можно было не позволить Эху Лилит уничтожить пол, если ошеломить его в подходящий момент.

Исправлена неполадка, в результате которой плавелит и железит, оставшиеся у персонажей в вечном игровом мире, нельзя было преобразовать в маревит.

Исправлен ряд неполадок, в результате которых монстры-защитники и противники от тайных поручений могли появиться на уровнях сложности ниже «Истязания».

Исправлена неполадка, в результате которой при определенных обстоятельствах на низких уровнях сложности «Истязание» могло появиться слишком много монстров-защитников.

Исправлена неполадка, в результате которой колодцы исцеления восполняли не весь запас здоровья.

Исправлена неполадка, в результате которой взрыв золота после окончания действия святилища алчности не срабатывал, если игрок активировал святилище верхом на транспорте.

Исправлена неполадка, в результате которой во время езды верхом время восстановления умений случайным образом мгновенно завершалось.

Исправлен ряд неполадок, в результате которых можно было некорректно получить магические и редкие предметы.

Исправлена неполадка, в результате которой дальность атаки монстров со свойством «Усиление молнией» была слишком высокой.

Друид

Исправлена неполадка, в результате которой при применении «Разрывания» персонаж совершал рывок к ближайшей цели, а не к указанной.

Некромант

Исправлена неполадка, в результате которой свойство, повышающее вероятность удвоенного урона «Отсечения», не действовало на лотосовый аспект корректно.

Разбойник

Исправлена неполадка, в результате которой персонаж, перемещавшийся по узкому кругу во время применения «Танца с кинжалами», мог непредсказуемо потерять заряды этой способности.

Волшебник

Исправлена неполадка, в результате которой эффект чар «Фамилиара» не действовал, если «Фамилиар» восстанавливался, пока у него нет зарядов.

Исправлена неполадка, в результате которой персонаж мог перемещаться во время действия «Глубокой заморозки», если применить ее после телепортации в Темную цитадель.

Задания и события

Исправлена неполадка, в результате которой браконьеры могли не появиться в ходе задания «Уход за природой».

Исправлена неполадка, в результате которой на низких уровнях сложности появлялось недостаточно противников для выполнения цели мастерства в ходе события «Кувшин Душ».

Исправлена неполадка, в результате которой противники могли перестать появляться в ходе события «Ни шагу назад» в некоторых областях.

Исправлена неполадка, в результате которой нажимные плиты в ходе события «Древний обелиск» могли застрять, из-за чего событие становилось невозможно завершить.

Исправлена неполадка, в результате которой могло быть сложно щелкнуть по обелиску и его порталу в Яме мастера.

Подземелья и крепости

Исправлена неполадка, в результате которой с урной злонравия в Бастионе веры становилось невозможно взаимодействовать, если игрок взаимодействовал с ней до того, как было собрано достаточно злонравия для ее активации.

Исправлена неполадка, в результате которой можно было открыть ворота казарм в казармах Кор Драгана, когда они были заперты.

Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось продолжить прохождение Светоча Надежды, если игрок применял портал в город после использования точки перемещения, созданной за выполнение задачи «Выдержите нападение утопленников».

Поиск группы

Исправлена неполадка, в результате которой функция быстрого размещения была недоступна для следующих задач:

логова боссов из таблицы;

боссы вне подземелья;

тайные поручения, не связанные с Адским натиском.

Исправлена неполадка, в результате которой тренировочная площадка была указана как задача в системе поиска группы.

Исправлена неполадка, в результате которой можно было изменить диапазон уровней Ямы после размещения объявления в соответствующей категории.

Исправлена неполадка, в результате которой при определенных обстоятельствах сообщение с просьбой удалить объявление перед тем, как продолжить, продолжало отображаться даже после того, как игрок удалял свое объявление.

Интерфейс и удобство игры

Исправлен ряд неполадок, в результате которых для некоторых рун и умений отображались некорректные значки.

Исправлена неполадка, в результате которой в некоторых описаниях, связанных с ювелиром, не отображалась информация о рунах.

Исправлена неполадка, в результате которой в меню разбирания печатей у оккультиста не отображалась информация о том, что оккультист также может разбирать инфернальные компасы и подношения из Подземного города.

Исправлена неполадка, в результате которой в описании уровня в окне характеристик персонажа было указано, что персонаж перестает получать очки умений на 50-м уровне, а не на 60-м.

Исправлена неполадка, в результате которой значок новых предметов на вкладке материалов отображался постоянно.

Исправлена неполадка, в результате которой вкладка совершенствования становилась недоступной после предварительного просмотра дополнительной панели совершенствования с активным поиском по ключевым словам.

Исправлена неполадка, в результате которой игроки с контроллерами не могли подобрать предметы, находившиеся в том же месте, что и алтари измученных версий боссов.

Прочее