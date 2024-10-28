Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 2.0.4

Уже завтра состоится установка крупного обновления 2.0.4 для Diablo 4, в котором разработчики внесут различные улучшения для дополнения Vessel of Hatred, а также исправят все известные на данный момент неполадки. Предлагаем вам ознакомиться с этим обширным списком изменений ниже.
Версия 2.0.4 #59118 (все платформы) — 29 октября 2024 г.
Дополнение Vessel of Hatred
- Запас здоровья Варианы в ходе ее вступительного задания уменьшен.
- Эффект текущей сделки теперь распространяется на сундуки портального хулигана в Подземном городе Кураста.
- Добавлены дополнительные загрузочные экраны в стиле Наханту.
- Описания подношений в Подземном городе Кураста обновлены для внесения ясности.
Исправление неполадок в Vessel of Hatred
Темная цитадель
- Исправлен ряд неполадок, связанных с отсутствующим и некорректным описанием и значками различных элементов Темной цитадели.
- Исправлена неполадка, в результате которой декоративные перчатки хазра можно было разобрать и потерять.
- Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось взаимодействовать с пьедесталом испытания сообщества при использовании контроллера.
- Исправлена неполадка, в результате которой после прохождения анклава раздора мог не открыться лабиринт душ.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки не всегда получали декоративные награды за прохождение Темной цитадели.
- Исправлена неполадка, в результате которой Ферох не применял «Болезнь лабиринта» стабильно.
- Исправлена неполадка, в результате которой эффекты благовония буйного ветра не исчезали корректно после окончания времени действия.
- Исправлена неполадка, в результате которой великолепные сундуки в Темной цитадели не содержали сундуки с монетами цитадели.
Подземный город Кураста
- Исправлена неполадка, в результате которой Долгоклык мог временно стать невидимым при использовании определенной атаки.
- Исправлена неполадка, в результате которой сделка «Основной ресурс» не позволяла гарантированно получить предмет с соответствующим свойством.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли присоединиться к группе, которая в этот момент участвовала в прохождении Подземного города Кураста.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли присоединиться к группе в конце прохождения Подземного города и получить награды.
- Исправлена неполадка, в результате которой только одному игроку в группе засчитывалось выполнение вступительных заданий Подземного города.
- Исправлена редкая неполадка, в результате которой можно было начать прохождение Подземного города, не активируя отсчет времени.
- Исправлена неполадка, в результате которой различные призванные спутники, такие как призрачные волки, могли повысить уровень связи при гибели или исчезновении.
- Исправлена неполадка, в результате которой в описании дара титанов не были указаны другие источники, кроме боссов в логовах.
Наемники
- Исправлена неполадка, в результате которой наемник мог отображаться как завербованным, так и назначенным в подкрепление одновременно.
- Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось продолжить вступительное задание Варианы после разговора с Золмогом.
- Исправлена неполадка, в результате которой бонус к характеристикам от пассивного эффекта наемника мог продолжить действовать после того, как игрок отпускал наемника.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки не получали награды за задание «Обмен».
- Исправлена неполадка, в результате которой в игре было недостаточно ясно указано, как открыть возможность обмена.
Адский натиск и крепости
- Исправлена неполадка, в результате которой победа над Кровавой Девой после окончания Адского натиска не засчитывалась для соответствующей цели задания «Подвиги чемпиона».
- Исправлена неполадка, в результате которой за победу над монстрами в Чахире игроки получали слишком мало опыта.
Подземелья
- Исправлена неполадка, в результате которой графические эффекты циклона Кроворогой в конце задания «Забытые останки» продолжали отображаться, даже когда этот эффект не наносил урона.
- Исправлена неполадка, в результате которой подвал «Солнечная возвышенность» нельзя было завершить.
Наследник духов
- Исправлена неполадка, в результате которой наследники духов не могли использовать голодный некролитический тайник.
- Исправлена неполадка, в результате которой при изученном умении «Ускорение» в сочетании с обувью, дававшей дополнительные заряды «Ускользания», персонаж мог расходовать заряды «Ускользания», когда садился на транспорт.
- Исправлена неполадка, в результате которой улучшения обители духов от гармонии Эбеваки не отображались в описании соответствующих умений, когда персонаж ехал верхом или находился в городе.
- Исправлена неполадка, в результате которой не отображался урон, наносимый аспектом отражения.
Задания и события
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок мог возродиться за непроходимым препятствием в ходе задания «Погружение во Тьму».
- Исправлена неполадка, в результате которой выполнение некоторых побочных заданий в Наханту не открывало награды за известность.
- Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось продолжить выполнение задания «Все хорошее», если игрок пропустил цель «Заполучите силу Акарата».
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок мог возродиться в закрытой области в ходе задания «Несведущие выжившие».
- Исправлена неполадка, в результате которой задание «Чаши весов истории» становилось доступно на 20-м уровне, хотя для него нужно изготовить эликсир, требующий 40-й уровень.
- Исправлена редкая неполадка, в результате которой Вестника Ненависти становилось невозможно победить.
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было получить приказы Уривара за победу над любыми монстрами после того, как игрок покидал погребенный зал в ходе задания «Живая память».
- Исправлена редкая неполадка, в результате которой Нейрелла могла застрять в ходе задания «Пламенный поход», из-за чего его становилось невозможно выполнить.
- Исправлена неполадка, в результате которой спутники в ходе задания «Дальше только вперед» не могли спешиться, если персонаж игрока был некромантом с призванными скелетами-налетчиками.
- Исправлена неполадка, в результате которой предметы, полученные в награду за задания, обладали некорректными базовыми свойствами или их базовые свойства отсутствовали.
- Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось завершить событие «Засада у святилища», если оно уже появилось в подвале «Зловонная братская могила».
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки могли заменять самоцветы и руны в гнездах или удалять их из гнезд в режимах с фиксированным снаряжением, таких как Яма.
- Исправлена неполадка, в результате которой обувь, полученная с помощью обмена, не обладала базовыми свойствами, связанными с «Ускользанием».
- Исправлена неполадка, в результате которой ювелир находился на тренировочной площадке Кураста.
Изменения базовой версии игры
Сезон пробуждения Ненависти
- Игроки с действующим эффектом клокочущего опала теперь могут получить дополнительную добычу и репутацию у ветеранов Закарума из сияющих сундуков в конце событий легиона.
- В описании клокочущих опалов теперь корректно указано, что вероятность получения дополнительной добычи относится к добыче в конце прохождения таких режимов, как Яма и Подземный город Кураста.
- В битве с рассекателем миров теперь появляется еще одна волна скованных кровью стражей.
- Запас здоровья рассекателя миров увеличен в два раза.
Прочее
- Максимальное количество осколков самоцветов значительно увеличено.
- Количество урона, которое требуется получить для вынужденного спешивания, увеличено, так что на финальном этапе игры случаи вынужденного спешивания станут реже.
- На карту добавлена функция быстрого размещения в системе поиска группы для «Инфернальных орд».
- Для PlayStation™ 5 добавлена поддержка переменной частоты обновления кадров. Чтобы активировать эту функцию для поддерживающего ее экрана, переключите опцию переменной частоты обновления в автоматический режим в настройках консоли. Когда данная функция включена, частота смены кадров может превышать 60 кадров в сек., если данная частота поддерживается экраном при отключенной функции улучшенной графики.
Исправление неполадок в базовой версии игры
Специальные возможности
- Исправлена неполадка, в результате которой портреты персонажей не отображались в режиме альтернативных цветов.
Сезон пробуждения Ненависти
- Исправлена неполадка, в результате которой скованных кровью стражей было трудно атаковать в ближнем бою.
Адский натиск и «Инфернальные орды»
- Исправлена неполадка, в результате которой выполнение задачи «Победите Кровожадный совет» не засчитывалось после победы над всеми боссами.
Игровой процесс
Общее
Исправлена неполадка, в результате которой следующие свойства не могли стать мощными свойствами:
- бонус к вероятности удвоенного урона «Окровавленного копья»;
- бонус к вероятности удвоенного урона «Бури костей»;
- бонус к вероятности удвоенного урона «Взрыва трупа»;
- бонус к вероятности удвоенного урона «Отсечения»;
- бонус к вероятности удвоенного урона «Испепеления»;
- бонус к вероятности удвоенного урона «Телепортации».
Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось получить предметы за победу над противниками в ходе тайных поручений, такими как жуткие должники.
- Исправлена неполадка, в результате которой рецепт закаливания «Волна стихий» всегда получал максимальный показатель.
- Исправлена неполадка, в результате которой появлялось только одно зелье здоровья, когда запас здоровья босса вне подземелья достигал соответствующего порога.
- Исправлена неполадка, в результате которой сундук Проклятого Златолюбца исчезал в момент гибели.
- Исправлена неполадка, в результате которой при повторном призыве чудовища во льду у алтаря в Ледяном разломе босс не появлялся.
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было не позволить Эху Лилит уничтожить пол, если ошеломить его в подходящий момент.
- Исправлена неполадка, в результате которой плавелит и железит, оставшиеся у персонажей в вечном игровом мире, нельзя было преобразовать в маревит.
- Исправлен ряд неполадок, в результате которых монстры-защитники и противники от тайных поручений могли появиться на уровнях сложности ниже «Истязания».
- Исправлена неполадка, в результате которой при определенных обстоятельствах на низких уровнях сложности «Истязание» могло появиться слишком много монстров-защитников.
- Исправлена неполадка, в результате которой колодцы исцеления восполняли не весь запас здоровья.
- Исправлена неполадка, в результате которой взрыв золота после окончания действия святилища алчности не срабатывал, если игрок активировал святилище верхом на транспорте.
- Исправлена неполадка, в результате которой во время езды верхом время восстановления умений случайным образом мгновенно завершалось.
- Исправлен ряд неполадок, в результате которых можно было некорректно получить магические и редкие предметы.
- Исправлена неполадка, в результате которой дальность атаки монстров со свойством «Усиление молнией» была слишком высокой.
Друид
- Исправлена неполадка, в результате которой при применении «Разрывания» персонаж совершал рывок к ближайшей цели, а не к указанной.
Некромант
- Исправлена неполадка, в результате которой свойство, повышающее вероятность удвоенного урона «Отсечения», не действовало на лотосовый аспект корректно.
Разбойник
- Исправлена неполадка, в результате которой персонаж, перемещавшийся по узкому кругу во время применения «Танца с кинжалами», мог непредсказуемо потерять заряды этой способности.
Волшебник
- Исправлена неполадка, в результате которой эффект чар «Фамилиара» не действовал, если «Фамилиар» восстанавливался, пока у него нет зарядов.
- Исправлена неполадка, в результате которой персонаж мог перемещаться во время действия «Глубокой заморозки», если применить ее после телепортации в Темную цитадель.
Задания и события
- Исправлена неполадка, в результате которой браконьеры могли не появиться в ходе задания «Уход за природой».
- Исправлена неполадка, в результате которой на низких уровнях сложности появлялось недостаточно противников для выполнения цели мастерства в ходе события «Кувшин Душ».
- Исправлена неполадка, в результате которой противники могли перестать появляться в ходе события «Ни шагу назад» в некоторых областях.
- Исправлена неполадка, в результате которой нажимные плиты в ходе события «Древний обелиск» могли застрять, из-за чего событие становилось невозможно завершить.
- Исправлена неполадка, в результате которой могло быть сложно щелкнуть по обелиску и его порталу в Яме мастера.
Подземелья и крепости
- Исправлена неполадка, в результате которой с урной злонравия в Бастионе веры становилось невозможно взаимодействовать, если игрок взаимодействовал с ней до того, как было собрано достаточно злонравия для ее активации.
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было открыть ворота казарм в казармах Кор Драгана, когда они были заперты.
- Исправлена неполадка, в результате которой не удавалось продолжить прохождение Светоча Надежды, если игрок применял портал в город после использования точки перемещения, созданной за выполнение задачи «Выдержите нападение утопленников».
Поиск группы
Исправлена неполадка, в результате которой функция быстрого размещения была недоступна для следующих задач:
- логова боссов из таблицы;
- боссы вне подземелья;
- тайные поручения, не связанные с Адским натиском.
Исправлена неполадка, в результате которой тренировочная площадка была указана как задача в системе поиска группы.
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было изменить диапазон уровней Ямы после размещения объявления в соответствующей категории.
- Исправлена неполадка, в результате которой при определенных обстоятельствах сообщение с просьбой удалить объявление перед тем, как продолжить, продолжало отображаться даже после того, как игрок удалял свое объявление.
Интерфейс и удобство игры
- Исправлен ряд неполадок, в результате которых для некоторых рун и умений отображались некорректные значки.
- Исправлена неполадка, в результате которой в некоторых описаниях, связанных с ювелиром, не отображалась информация о рунах.
- Исправлена неполадка, в результате которой в меню разбирания печатей у оккультиста не отображалась информация о том, что оккультист также может разбирать инфернальные компасы и подношения из Подземного города.
- Исправлена неполадка, в результате которой в описании уровня в окне характеристик персонажа было указано, что персонаж перестает получать очки умений на 50-м уровне, а не на 60-м.
- Исправлена неполадка, в результате которой значок новых предметов на вкладке материалов отображался постоянно.
- Исправлена неполадка, в результате которой вкладка совершенствования становилась недоступной после предварительного просмотра дополнительной панели совершенствования с активным поиском по ключевым словам.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки с контроллерами не могли подобрать предметы, находившиеся в том же месте, что и алтари измученных версий боссов.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой декоративная диадема древних появлялась в добыче за победу над лордом Зиром как обычный предмет.
- Исправлена неполадка, в результате которой режим ходьбы не работал во время автоматического перемещения и езды верхом.
- Исправлена неполадка, в результате которой сундуки «Коллекция колец» от Шепчущего древа не давали опыт.
- Внесены различные улучшения стабильности, производительности, интерфейса и звука.
лучше сложности и персонажей сбалансировали а то один наследник духов играбелен
Он просто перебафан, на след сезон его прировняют, а пока продают длс)
Лучше бы баг с получением исправили
Эх ладно пройду гов, потрачу 4к чтоб купить это, но это ведь ещё не конец истории будут ещё длц за кучу денег Х_х