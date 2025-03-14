Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 2.1.4

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание патча 2.1.4, которое будет установлено на следующей неделе - 18 марта. В этом обновлении добавят поддержку Intel XeLL/XeSS и исправят известные неполадки. Предлагаем ознакомится с его описанием ниже.
Версия 2.1.4 #63023 (все платформы) — 18 марта 2025 г.
Основная игра
Изменения в игре
- Добавлена поддержка Intel XeLL и генерации кадров XeSS. Игроки на PC с подходящими системными требованиями могут найти эти параметры в меню настроек графики.
- Масштабирование разрешения теперь включено в Diablo IV по умолчанию для повышения производительности. Метод масштабирования выбирается в зависимости от системных характеристик устройства.
Исправление неполадок
Сезон ведьмовства
- Исправлена неполадка, в результате которой событие «Очищение» иногда нельзя было завершить.
- Исправлена неполадка, в результате которой значки трав пропадали с мини-карты во время события «Очищение».
- Исправлена неполадка, в результате которой алчных гоблинов было сложно услышать во время охоты за головами.
- Исправлена неполадка, в результате которой коконы могли уничтожать снаряды «Глыбы» друидов.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой инквизиторы могли иногда телепортироваться в город.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки не могли переименовать комбинацию в оружейной после того, как отключали фильтр нецензурной лексики.
- Внесены различные усовершенствования, направленные на повышение производительности, стабильности и качества графики.
В последних "посиделках у костра" вообще куча какой-то тревожной информации.
- мы хотим прислушаться больше к обычным игрокам у которых всего есть несколько часов на игру в неделю,
- мы уменьшим кол-во получаемого опыта, потому что вы достигаете 60й уровень слишком быстро,
- мы увеличим сложность Ямы,
и пр.
т.е. люди которые и так мало играют теперь будут вообще страдать! Подавляющее кол-во игроков играет через GamePass и не имеет DLC, что не позволяет фармить высокие уровни Ямы, а тут её ещё сделают более сложной, по факту вынуждая приобретать это самое DLC ибо оно крайне сильно рунами и спутниками бустит урон и выживаемость.
Сезон будущий снова про какие-то камни, уже 4й будет в похожей механике. Опять ощущение, что клепали 1,5 землекопа в течении недели одной рукой без энтузиазма.
Бабло само себя не заработает)))на то и рассчет—понравилось в гейм пасе,хочешь норм играть—купи длц,как минимум)))
Те кто на птр играет говорят не сильно и замедлилась прокачка до 60