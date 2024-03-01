Разработчики Diablo 4 поделились подробностями обновления 1.3.3, в котором игра пополнится особым высокоуровневым подземельем под названием "Череда испытаний", рейтинговыми таблицами и различными изменениями классов. Также разработчики планируют вернуть в игру некторые вампирские умениями из "Сезона крови". Выход обновления запланирован на 5 марта.

Завоюйте неувядающую славу, проходя испытания



Испытания ждут вас. Сражайтесь за место в списках лидеров, которые появятся в игре 5 марта. Каждую неделю вы сможете проходить новую «Череду испытаний» — фиксированное нелинейное подземелье, в котором вам предстоит сражаться, чтобы набрать как можно больше очков. Вы готовы превзойти соперников, заработать ценные печати и заслужить место в списках лидеров? Сможете ли вы стать лучшим из лучших?



Помимо этого непростого подземелья, в готовящемся обновлении вас ждут значительные изменения баланса классов и спутника-сенешаля, так что мы будем внимательно следить за вашими отзывами и вносить необходимые изменения с учетом особенностей «Череды испытаний».



Испытайте себя в «Череде испытаний»



Это захватывающее испытание будет доступно для всех классов в сезонном мире — как в обычном, так и в героическом режиме. После того как вы получите доступ к 4-му уровню мира, отправляйтесь в доки на юго-западе города Геа-Куль. В конце самого длинного причала установлен внушительный Рог испытаний — используйте его, чтобы получить доступ к «Череде испытаний». Учтите, что хотя «Череда испытаний» будет доступна после достижения 4-го уровня мира, уровень монстров в ней будет превосходить 100-й, так что добиться успеха будет проще тем, кто уже достиг 100-го уровня.

«Череда испытаний» — фиксированное нелинейное подземелье, которое будет меняться каждую неделю. Оно предназначено для персонажей высокого уровня, и только самые умелые, хитрые и опытные игроки смогут войти в число лидеров. Ваш счет зависит от того, сколько доказательств силы вы сможете собрать за 8 минут. Чтобы добыть их, нужно убивать монстров и открывать сундуки. Каждый раз, когда вы будете посещать «Череду испытаний» в течение недели, подземелье будет оставаться прежним — придумайте, как расправляться с врагами наиболее эффективно, и пусть их мертвые тела станут свидетельством ваших успехов.



«Череда испытаний» будет завершаться каждую неделю по вторникам в 19:00 МСК (08:00 PST), после чего совершенно новая «Череда испытаний» будет открываться в 21:15 МСК (10:15 PST). Попытайтесь превзойти прошлые успехи и сражайтесь до самого конца каждую неделю, пока не началась следующая «Череда испытаний».



Докажите свою силу



Весь смысл испытаний в том, чтобы доказать свою силу. Доказательства силы, от числа которых зависит ваш счет, можно получить за истребление монстров, что будут накатывать на вас бесконечными волнами, а также за открытие сундуков. Столпы могут увеличить количество получаемых доказательств силы, добавляя множители счета или воскрешая уже убитых вами монстров. Помимо столпов, которые позволяют получить больше доказательств силы, в «Череде испытаний» могут появляться святилища, способные повысить вашу мощь. Когда вы убьете босса подземелья, на его месте появится такое святилище. Активируйте его, чтобы получить один из множества доступных эффектов святилища. Полученный эффект будет сохраняться для святилища этого босса, пока «Череда испытаний» не завершится.



Свирепость, эффективность и стратегическое мышление — вот что всегда будет приносить вам успех в «Череде испытаний». Поскольку это подземелье фиксировано, оно не будет изменяться до конца недели. Чтобы изучить все его особенности, вам нужно будет осваивать различные маршруты и варианты развития.

Если вы погибнете во время прохождения «Череды испытаний», то сможете воскреснуть, но каждый раз будете терять треть счета. Тем не менее, если вы или ваш союзник вернетесь на то место, где вы погибли в последний раз, вы сможете вернуть утраченные доказательства силы.



Запечатлейте свою легенду



С ростом счета будет повышаться и ваш ранг в испытаниях. По итогам подсчета набранных баллов вы можете получить печати — знаки мастерства, проявленного вами при прохождении «Череды испытаний». Получая печати, вы сможете продемонстрировать вашу силу другим игрокам. Вы сможете получать печати четырех рангов:

Печать окровавленных

Печать непоколебимых

Печать упорных

Печать достойных

Большая часть игроков будет стремиться сначала заполучить печать окровавленных, а печать достойных заслужат лишь те, кто готов с головой погрузиться в прохождение «Череды испытаний». Счет, который нужно набрать для получения каждой печати, будет меняться каждую неделю и будет зависеть от планировки подземелья и вашего класса. Кроме того, требуемый счет зависит и от числа игроков в группе: большим группам будет проще набрать высокий счет, чем игрокам-одиночкам, так что у них будут разные таблицы рейтинга.



Заслужить последние печати будет очень непросто — не стоит надеяться, что вы сможете попасть в число лучших, не приложив максимум усилий.

Добывайте сундуки



В залитых кровью коридорах подземелья «Череды испытаний» вас будет интересовать только получение доказательств силы, а добыча будет выдаваться после прохождения. Даже если вы не заслужите печать, за каждое прохождение «Череды испытаний» вы получите малый сундук.



Также после еженедельного обновления «Череды испытаний» вы будете получать сундуки испытаний, качество которых зависит от набранного вами счета. Чем выше счет за эту неделю, тем лучше будет сундук. Открыв сундук испытаний, вы гарантированно получите один легендарный предмет предков, а при определении других наград будут учитываться ваши результаты. Заслужив печать достойных, вы получите самые ценные сокровища, — в сундуке вас будут ждать предметы 925-го уровня силы.



Печать более высокого ранга включает награды печатей рангом ниже, и с печатью достойных вы получите все доступные за неделю сундуки печатей. Кроме того, у вас будет возможность получить печати за продвижение по разным таблицам рейтинга «Череды испытаний».



Списки лидеров и Зал Древних



Для разных классов, размеров групп, а также режимов (обычного и героического) введены раздельные списки лидеров.



Кроме того, в них можно использовать фильтры по друзьям и кланам, чтобы сравнить себя с союзниками. Если вас интересуют более дружеские состязания, те же фильтры можно применить к отдельным таблицам, чтобы узнать, кто из ваших друзей самый смертоносный.



Таблицы для классов будут включать только игроков, которые проходят испытания в одиночку. В общей сложности каждую неделю вам будет доступно 16 таблиц. В зависимости от ваших рекордов в таблицах для всех классов, персонажей и платформ будет решаться, достойны ли вы места среди величайших героев. Кроссплатформенная игра не нужна для учета рейтинга, но ее придется включить, если вы захотите ознакомиться с соответствующим списком лидеров в игре.



Хотя таблицы для каждого списка лидеров будут активны уже 5 марта, сразу после открытия «Череды испытаний», состязание начнется только после того, как мы проработаем баланс с учетом мастерства и навыков игроков. Поскольку в готовящемся обновлении вас ждут изменения баланса классов и спутника-сенешаля, мы хотим убедиться в том, что сможем отслеживать ваши отзывы и вносить исправления по мере необходимости. Подробности о состязании в «Череде испытаний» появятся совсем скоро!



Если вам удастся войти в список 100 лучших игроков в любой таблице, вы также получите трофей транспорта «Герб завоевателя».



А если вам удастся стать первым среди равных и войти в список 10 лучших игроков в любом рейтинге, ваше имя пользователя и персонаж будут увековечены в зале Древних и бесчисленное множество игроков сможет восхищаться вашими успехами.



Преодолейте все испытания и добейтесь успеха в «Череде испытаний», которая появится в игре 5 марта.