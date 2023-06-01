Разработчики Diablo 4 поделились своими любимыми билдами ©

В недавнем интервью некоторые разработчики, работающие над Diablo 4, поделились своими любимыми билдами, созданными во время разработки игры.

Директор игры Джо Шели выбрал для Diablo 4 ледяноговолшебника, поскольку механику заморозки в Diablo 4 можно использовать для предотвращения механики смерти монстров, такой как аннулирование взрывов или других потенциально опасных ситуаций. Такой билд также дает игрокам больше контроля над полем боя и способ избежать потенциально смертельного урона.

Ведущему дизайнеру классов Адаму З. Джексону было трудно выбрать кого-то конкретного, но он остановился на друиде-элементалисте благодаря умению "Торнадо", которое при достаточно высоком уровне развития может быть использован несколько раз, заполняя экран хаотическим разрушением победы.



Мелисса Корнинг, ведущий продюсер игры, последовала примеру Джо Шели, выделив ледяного волшебника. Мало того, что способность контролировать поле боя путем замораживания врагов чрезвычайно эффективна, Корнинг также намекнула на многочисленные легендарные предметы, которые еще больше усиливают это умение, добавляя к нему различные эффекты, постоянно срабатывающие при применении Ледяного шара.



Наконец, Эш Свитинг, продюсер подземелий Diablo 4, сосредоточилась на билдах, наносящих большой урон с большого расстояния, особо отметив билд Огненной гидры для Волшебника, а также Быстрый огонь Разбойника.