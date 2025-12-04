Разработчики Diablo 4 показали награды платного и бесплатного "Боевого пропуска" 11 сезона

Уже на следующей неделе, а именно 11 декабря, в Diablo 4 стартует одиннадцатый сезон "Сезон божественного вмешательства", который привнесет не только новый контент, но и новые косметически предметы боевого пропуска. Предлагаем вам ознакомится с ними ниже.

Откройте реликварий сезона божественного вмешательства

В этом сезоне вас ждут абсолютно новый реликварий боевого пропуска и несколько реликвариев премиального боевого пропуска.

Доступный для всех реликварий боевого пропуска сезона божественного вмешательства содержит следующие награды: транспорт «Золотая жила», конский доспех серного крестоносца и портал в город «Небесный ирис».

Набор боевого пропуска Deluxe

Приобретите боевой пропуск Deluxe за 2800 платины и откройте мгновенный доступ к комплекту доспехов «Небесный храмовник» и другим предметам. В набор входит:

Мгновенный доступ к комплекту доспехов* для каждого класса «Небесный храмовник»

Предмет для спины «Крылья небесного храмовника»

Этот декоративный эффект обладает блистательными особыми эффектами.

Крылатый питомец-лис Нимб

Доступ к реликвариям «Оружие», «Звери» и «Доспехи»

Одежды из легенд в лавке Теджал

В магазине становится жарко. С новым снаряжением, доспехами, аксессуарами, транспортом и наборами брони для транспорта вы будете уничтожать монстров особенно стильно. С 12 декабря вам стоит чаще наведываться к Теджал и просматривать ее товары. Ассортимент будет обновляться в течение всего сезона божественного вмешательства.

Одним из подобных редких товаров станет престижный набор питомца «Олень весенней луны», в который входит питомец «Полумесяц», трофей транспорта «Ноктюрн кости» и эмблема «Расширение мира». Этот комплект можно приобрести в лавке Теджал.

Новый реликварий

Откройте конкретные предметы, нужные герою, или получите их все

Выберите свой путь – Выберите награды в вашем стиле и сделайте приключения еще ярче.

– Выберите награды в вашем стиле и сделайте приключения еще ярче. Божественное вмешательство – Открывайте бесплатные награды за одобрение в этом реликварии. Он содержит набор ценных предметов: 200 платины, ездовую лошадь, броню для транспорта, три вида оружия и портал в город.

Доспехи – Этот реликварий содержит полные комплекты доспехов для разных классов, премиальный портал в город и оружие. Откройте комплекты доспехов для отдельных классов или получите их все.

– Этот реликварий содержит полные комплекты доспехов для разных классов, премиальный портал в город и оружие. Откройте комплекты доспехов для отдельных классов или получите их все. Звери – Этот реликварий содержит верного питомца, два величественных средства передвижения, броню для транспорта, оружие и трофей транспорта — идеально для игроков, которые любят хвастаться своей коллекцией спутников.

– Этот реликварий содержит верного питомца, два величественных средства передвижения, броню для транспорта, оружие и трофей транспорта — идеально для игроков, которые любят хвастаться своей коллекцией спутников. Оружие – Этот реликварий позволяет получить декоративное оружие и украсить героя новыми орудиями смерти, вдохновленными божественными регалиями.

Получите больше наград с улучшенными наборами боевого пропуска