Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
Разработчики Diablo 4 показали награды платного и бесплатного "Боевого пропуска" 11 сезона

Уже на следующей неделе, а именно 11 декабря, в Diablo 4 стартует одиннадцатый сезон "Сезон божественного вмешательства", который привнесет не только новый контент, но и новые косметически предметы боевого пропуска. Предлагаем вам ознакомится с ними ниже.

Откройте реликварий сезона божественного вмешательства

В этом сезоне вас ждут абсолютно новый реликварий боевого пропуска и несколько реликвариев премиального боевого пропуска.

Доступный для всех реликварий боевого пропуска сезона божественного вмешательства содержит следующие награды: транспорт «Золотая жила», конский доспех серного крестоносца и портал в город «Небесный ирис».

Набор боевого пропуска Deluxe

Приобретите боевой пропуск Deluxe за 2800 платины и откройте мгновенный доступ к комплекту доспехов «Небесный храмовник» и другим предметам. В набор входит:

  • Мгновенный доступ к комплекту доспехов* для каждого класса «Небесный храмовник»
  • Предмет для спины «Крылья небесного храмовника»
    • Этот декоративный эффект обладает блистательными особыми эффектами.
  • Крылатый питомец-лис Нимб
  • Доступ к реликвариям «Оружие», «Звери» и «Доспехи»

Одежды из легенд в лавке Теджал

В магазине становится жарко. С новым снаряжением, доспехами, аксессуарами, транспортом и наборами брони для транспорта вы будете уничтожать монстров особенно стильно. С 12 декабря вам стоит чаще наведываться к Теджал и просматривать ее товары. Ассортимент будет обновляться в течение всего сезона божественного вмешательства.

Одним из подобных редких товаров станет престижный набор питомца «Олень весенней луны», в который входит питомец «Полумесяц», трофей транспорта «Ноктюрн кости» и эмблема «Расширение мира». Этот комплект можно приобрести в лавке Теджал.

Новый реликварий

Откройте конкретные предметы, нужные герою, или получите их все

  • Выберите свой путь – Выберите награды в вашем стиле и сделайте приключения еще ярче.
  • Божественное вмешательство – Открывайте бесплатные награды за одобрение в этом реликварии. Он содержит набор ценных предметов: 200 платины, ездовую лошадь, броню для транспорта, три вида оружия и портал в город.
  • Доспехи – Этот реликварий содержит полные комплекты доспехов для разных классов, премиальный портал в город и оружие. Откройте комплекты доспехов для отдельных классов или получите их все.
  • Звери – Этот реликварий содержит верного питомца, два величественных средства передвижения, броню для транспорта, оружие и трофей транспорта — идеально для игроков, которые любят хвастаться своей коллекцией спутников.
  • Оружие – Этот реликварий позволяет получить декоративное оружие и украсить героя новыми орудиями смерти, вдохновленными божественными регалиями.
Получите больше наград с улучшенными наборами боевого пропуска

  • Набор премиального боевого пропуска – Откройте доступ ко всем премиальным реликвариям боевого пропуска и сэкономьте 500 платины¹, опустошив все реликварии и получив части комплекта доспехов «Небесный храмовник».
  • Набор боевого пропуска Deluxe – Откройте доступ ко всем реликвариям премиального боевого пропуска и сразу же получите комплект доспехов для всех классов «Небесный храмовник». Набор Deluxe включает предмет для спины «Крылья небесного храмовника», подходящий к бонусному комплекту доспехов, и питомца «Нимб».
  • Бонусные награды – Используйте жетоны одобрения, чтобы открывать награды в реликварии «Божественное вмешательство» и дополнительные предметы в каждом премиальном реликварии.
  • Больше выбора, больше выгоды – Накопленное одобрение сохраняется в последующих сезонах.
QuiescentEldon

12 декабря ? да вы рофлите походу близзард. Выпустить сезон в один день, с сезоном ПОЕ2, гениальный ход, ну удачи вам))

fortuneismax

одно другому не мешает, сначало поешку потом в диаблу потыкают

QuiescentEldon fortuneismax

Многие просто скипнут сезон д4, такие как я, потом уже в середине сезона залетать не интересно

одно другому не мешает, сначало поешку потом в диаблу потыкают

Скорее наоборот. Отток аудитории в D4 будет очень быстрым, так всегда было у них с сезонами (сужу по количеству зрителей на твиче).