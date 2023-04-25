Разработчики Diablo 4 поведали о механике ездовых животных и как их можно разблокировать ©

Diablo 4 перенесет игроков в мрачный мир Санктуарии вместе со множеством изменений и улучшений для серии. Одним из самых заметных новых элементов будут ездовых животные. Студия Blizzard Entertainment о последнем блоге разработчиков подробнее рассказала о том, как будут работать эти транспортные средства в игре, а также как их можно разблокировать.

Согласно сообщению от Blizzard, получить ездовое животное в Diablo 4 можно будет в ходе прохождения основных квестов. Игроки получат своего первого скакуна после завершения основной цепочки заданий одним из персонажей. Однако не совсем понятно когда это случится. Игрокам нужно будет пройти всю цепочку сюжетных квестов или разработчики имеют в виду конкретное основное задание из начальной зоны? Надеемся, в Blizzard прояснят этот момент ближе к релизу игры.

Разработчики Diablo 4 также подчеркнули, что в игре будет широкая настройка ездовых животных. Игроки смогут выбрать разные типы скакунов, доспехов для них и трофеев, которые будут крепиться к седлу. Эти все украшения позволяют превратить вашего верного скакуна в адского боевого коня. В ходе прохождения Diablo 4 игроки найдут десятки уникальных трофеев, что позволит выделиться на фоне остальных.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.