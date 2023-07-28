Разработчики Diablo 4 проведут новую трансляцию 28 июля о подробностях патча 1.1.1

Премьера следующеей трансляции от Blizzard Entertainment по Diablo 4 состоится на Twitch и YouTube 28 июля в 21:00 по московскому времени. В ней примут участие директор игры Джо Шели, заместитель директора игры Джозеф Пьепиора, ведущий дизайнер классов Адам Джексон и заместитель директора сообщества Адам Флетчер, чтобы обсудить патч 1.1.1.
Для тех, кто не знает, предсезонный патч вышел на прошлой неделе и своими нерфами в значительной степени уничтожил любую добрую волю к игре. Патч 1.1.1 — это попытка сгладить это, и команда обсудит изменения в балансе классов и некоторые обновления качества жизни. В конце также будет сегмент вопросов и ответов для зрителей.
Некоторые изменения включают в себя увеличение плотности монстров в Кошмарных подземельях и адских волнах, дополнительное место в тайнике, более низкие затраты на изменение персонажа и скорректированный прирост опыта с 50 до 100 уровня. Также будут изменения для Волшебника и Варвара, что является хорошей новостью для первого.
мы короче всё нерфим, а потом всё возвращаем и так по кругу делаем видимость "работы".