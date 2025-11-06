Разработчики Diablo 4 рассказали о будущем игры, переработке монстров и режиме SSF

Ведущие разработчики Diablo 4 Колин Файнер и Завен Арутюнян в недавнем интервью поделились подробностями о грядущих изменениях в игре, включая полную переработку поведения монстров, новый эндгейм-режим Башня и долгожданные функции, о которых просило сообщество.

Одним из ключевых изменений станет обновление боевой системы. Разработчики объяснили, что с момента запуска сила игроков значительно возросла, в то время как поведение монстров оставалось прежним. Теперь искусственный интеллект противников станет более непредсказуемым и динамичным. Их действия больше не будут строго привязаны к перезарядке способностей, а будут зависеть от скорости атаки и передвижения, которая масштабируется с уровнем сложности. Это сделано для того, чтобы сражения стали более разнообразными и требовательными к навыкам игрока. Также была пересмотрена система защиты: вместо постоянных штрафов к сопротивлениям на высоких уровнях мира появится единый показатель стойкости, что даст больше пространства для развития защитных характеристик персонажа в будущем.

В игре появится новый эндгейм-режим Башня с собственными таблицами лидеров, который сейчас находится в бета-версии. По словам разработчиков, Башня создана как соревновательный режим с упором на стабильность и предсказуемость прохождения, чтобы минимизировать влияние случайных факторов на результат. Это, в свою очередь, позволит сделать уже существующую Яму более хаотичной и разнообразной активностью для фарма, куда в будущем могут добавить, например, уровни, полностью состоящие из гоблинов.

Команда Blizzard подтвердила, что режим Solo Self-Found, или SSF, находится в активной разработке. Этот режим позволит игрокам соревноваться в отдельном ладдере без возможности торговли и групповой игры, что должно решить проблему с влиянием нечестных методов получения экипировки на рейтинговые таблицы. Точной даты выхода у режима пока нет, но его не стоит ждать в 11 сезоне.

Были затронуты и другие важные темы. Разработчики признали, что текущее древо умений не в полной мере реализует свой потенциал как основа для билдов, и подтвердили, что в будущем его ждут серьезные обновления. Также было сказано, что команда активно изучает возможность добавления полноценного лут-фильтра и планирует увеличить вместимость тайника. Создатели игры стремятся постоянно улучшать существующие механики и добавлять новый контент, прислушиваясь к отзывам сообщества, чтобы сделать Diablo 4 уникальным проектом в серии.