Разработчики Diablo 4 рассказали о новых функциях доступности в Vessel of Hatred

Разработчики Diablo 4 опубликовали небольшую заметку, в которой рассказали о ряде новых функций доступности, что появились в дополнении Vessel of Hatred.

Бороться со злом может каждый — специальные возможности в Vessel of Hatred

Доступность игры для широкой аудитории и удобство игрового процесса были в числе основных приоритетов при создании Diablo IV. Мы с самого начала учитывали это при разработке и обсуждали, дорабатывали и тестировали различные механики совместно с сообществом игроков с ограниченными возможностями. В результате получился адаптивный игровой процесс, который можно легко настроить под себя. Это помогло нам привлечь новых игроков и значительно расширить нашу аудиторию.



С выходом Vessel of Hatred 8 октября в Diablo IV началась новая глава инфернальных испытаний. Работая над этой частью контента, наша команда ввела в игру несколько новых функций, призванных помочь игрокам с нарушением зрения исследовать регион Наханту. С этими нововведениями игроки смогут лучше ориентироваться — и охотиться на врагов — в смертельно опасных джунглях.



Благодаря функциям, добавленным в Diablo IV с запуском Vessel of Hatred, путешествовать по мрачным землям Санктуария сможет еще больше игроков. Вот какие нововведения появились в игре:

Отметки: эта новая функция автоматически отмечает на карте места, куда вам нужно отправиться для выполнения выбранного задания или задачи из внутриигрового дневника. После появления отметки на мини-карте отображается маршрут, по которому можно добраться до выбранной области. Отметка появляется по умолчанию при выборе заданий и позволяет реализовать дополнительные функции навигации.

Звуковая помощь в навигации: когда включена эта функция, игрок получает навигационные звуковые оповещения, указывающие путь к поставленной ранее отметке на карте открытого мира. Эта возможность в сочетании с навигацией по автоотметкам позволяет быстро находить цели заданий и отслеживать их с помощью звуковых уведомлений. Для наилучшего результата мы советуем использовать наушники, обеспечивающие полное погружение в игру. Игроки могут настраивать уровень громкости и интервал между оповещениями, чтобы работа функции полностью соответствовала их потребностям.

Компас: функция компаса отображает на экране особый элемент интерфейса, вращающийся вокруг игрока и указывающий на поставленную отметку. В сочетании с автоотметками этот элемент позволяет игроку получать дополнительную помощь в навигации. Цвет стрелки можно изменять по своему усмотрению, чтобы ее всегда было хорошо видно во время боев с обитателями Преисподней.

«Как разработчики, мы хотим, чтобы с нашей игрой познакомилось как можно больше игроков, — поясняет Дрю Маккрори, главный дизайнер функций для удобства игроков. — Хотя мы ввели данный ряд функций в первую очередь для людей со слепотой и другими проблемами со зрением, мы уже не раз убеждались в том, что подобные специальные возможности открывают наши проекты самым разным игрокам. Они помогают как людям с ограниченными возможностями, так и новичкам, которые еще не совсем уверенно ориентируются в мире Санктуария».



Комментарии, полученные непосредственно от игроков с ограниченными возможностями, были незаменимы при доработке новых функций и внедрении объемного звучания в Vessel of Hatred. Ориентируясь на отзывы о системе звуковой навигации, оставленные игроками в ходе тестирования на PTR, наши разработчики дополнили ее тремя разными звуковыми сигналами, а также подобрали разные манеры воспроизведения звука. Все это поможет сообщать игроку различную информацию.



В этой статье мы рассказали лишь о самых новых функциях, повышающих удобство игроков в Diablo IV.

Работа над доступностью игры никогда не заканчивается, и наша команда уже обсуждает новые функции, которые можно будет добавить в будущих сезонах. Чем больше в игре подобных механик, тем проще начать в нее играть. Поэтому мы всегда надеемся, что благодаря им кто-нибудь впервые откроет для себя вселенную Diablo и присоединится к борьбе против Мефисто.