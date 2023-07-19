Разработчики Diablo 4 рассказали об источниках вдохновения визуального преображения игры в первом сезоне ©

Совсем скоро в ролевом экшене Diablo 4 будет запущен первый сезон, который ознаменует масштабные изменения во внутриигровом мире. Мрачный Санктуарий станет еще более жутким местом, где демоны из преисподней будет одолевать страшная чума. В недавнем интервью разработчики игры из студии Blizzard Entertainment рассказали, что их вдохновило на такое необычное преображение игры.

Как отмечают разработчики, в первом сезоне Diablo 4 они хотят показать, насколько отвратительной может быть зараза. Чума, которая поглощает даже сильных демонов, должна соответствовать мрачному тону оригинальной игры и в некоторых местах даже превосходить его. Авторы игры хотят показать "мерзкую природу" надвигающейся порчи, поэтому визуально изменили множество аспектов игры, начиная от монстров и заканчивая подземельями.

Чума — это отвратительное проявление ненависти, которое сочится и пульсирует слизью и распространяет везде свои щупальца.

Когда разработчики создавали зараженных существ и локации для первого сезона, они хотели отобразить в ней мерзкую сущность явления чумы, как особую заразу, которая медленно расползается по всему миру. Для этого они постарались сделать новые подземелья максимально "противными" с визуальной точки зрения. Сам их внешний вид должен вызывать представление у игроков о невыносимом запахе и ощущениях, считают в Blizzard. Команда художников черпала вдохновение из некоторых подземелий, которые были еще в базовой версии игры, но подверглись "кошмарным" изменениям.

Отправиться изучать первый сезон Diablo 4 можно будет уже 20 июля на всех платформах.