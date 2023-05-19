Разработчики Diablo 4 рассказали про опции специальных возможностей ©

Blizzard поддержит игроков, которым может понадобиться дополнительная помощь в Diablo 4, рассказав про функции доступности, чтобы игрой могли насладиться как можно больше геймеров.

Специальные возможности Diablo 4:

Настройте ввод для клавиатуры, мыши или контроллера в соответствии со своими предпочтениями и возможностями с помощью переназначения кнопок.

Включите переключение навыков и активацию колесика действий, чтобы преобразовать необходимость удерживать кнопку для активации навыка в простое переключение.

Переназначьте аналоговые джойстики на одну сторону контроллера, чтобы можно было управлять одной рукой.

Включение постоянной блокировки цели позволяет вашим навыкам и оружию оставаться сосредоточенным на враге.

Субтитры включены по умолчанию в роликах, и игроки могут изменить цвет шрифта, масштабирование и непрозрачность фона текста в зависимости от предпочтений.

Используя микрофон вашего устройства, вы можете использовать встроенное программное обеспечение Speech to Text для расшифровки того, что вы сказали в чате.

Внутриигровой текст можно изменить между тремя вариантами размера шрифта — мелким, средним и крупным. Вы также можете изменить размер курсора.

Звуковые сигналы будут воспроизводиться, когда предметы выпадают из монстров, и их можно дополнительно настроить, чтобы удалить все звуковые сигналы из выпадающих предметов или воспроизвести только реплики, когда выпадает снаряжение определенного типа. Снаряжение на земле также имеет окружающие звуковые сигналы, чтобы предупредить игроков о том, что есть предметы, которые нужно собрать, а также предупредить о редкости предмета.

Включите подсветку игроков и предметов, чтобы улучшить читаемость игроков, врагов, объектов и неигровых персонажей с помощью лично выбранной цветовой подсветки.

Diablo IV содержит встроенную программу чтения с экрана и поддерживает JAWS, NVDA и другое стороннее программное обеспечение для чтения с экрана.

Вы можете прочитать более подробную информацию о параметрах доступности Diablo 4 по ссылке.

Diablo 4 поступит в продажу 6 июня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.