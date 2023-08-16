Разработчики Diablo 4 решили временно отключить торговлю между игроками из-за бага на дублирование предметов

Разработчики из студии Blizzard продолжают выпускать регулярные обновления для Diablo 4, а на фоне этого вносят весьма спорные изменения в игру. Как оказалось, последний патч отключает любую торговлю или обмен между игроками. Авторы ролевого экшена уверяют, что это связано с критическими багами, но многие пользователи не верят подобным заявлениям.
Как сообщается, разработчики Diablo 4 убрали из игры возможность обменивать предметы между игроками и осуществлять честную торговлю друг с другом. По словам представителей Blizzard, это временная мера и она связана с ошибкой игрового процесса. Текущая система торговли позволяла нечестным пользователям дублировать предметы и внутриигровое золото. В ближайшее время они обещают устранить неполадку и вернуть функцию игрокам.
Игроки на форумах и в социальных сетях крайне негативно встретили подобное решение от Blizzard. Несмотря на то, что разработчики пытаются просто устранить ошибку, по мнению пользователей, они делают это неправильно. Часть игроков Diablo 4 утверждает, что не пользовались подобным багом и впервые слышит о возможности дублирования предметов в игре.
Ошибка действительно была и даже успела обрушить экномику Diablo 4:
Но больше всего пользователей напугало заявление разработчиков "забанить всех, кто воспользовался эксплоитом". Игроки считают, что это слишком суровое наказание за то, что игроки вместо разработчиков нашли ошибку и использовали её, возможно, даже случайно.
"Нечестным пользователям". Дюп валюты и предметов - это косяк разработчика и всегда о нем узнают по факту использования. Как так надо построить свою экономику и написать код, чтобы спустя два публичных теста и два месяца игры только сейчас узнать, что у тебя дюпаются вещи, когда в D3 этого нет.
Пусть лучше забанят криворуких разработчиков...а, извините, это же они. Пусть исправляют, а не банят
и использовали её, возможно, даже случайно.