Разработчики Diablo 4 уходят на "каникулы", но уже в следующем году они обещают порадовать фанатов

Содержательный и богатый на самые разные игровые новинки 2023 год подходит к своему концу. До нового года остаётся буквально несколько недель, а это значит, что игровая индустрия уходит "на каникулы". Большинство разработчиков уже свернуло свою активную деятельность и обещает вернуться с новыми силами уже в 2024 году. Исключением не стали и авторы ролевого экшена Diablo 4, которые обещают порадовать поклонников игры уже в следующем году.
В Blizzard Entertainment отметили, что продолжают активно изучать отзывы игроков Diablo 4 и работать над улучшениями. Тем не менее команде нужен заслуженный отдых после грандиозного релиза и двух сезонов с новым контентом. В следующем году фанатов ждёт ещё много интересного, включая геймплейные нововведения и события. Подробности о поддержке игры в 2024 году обещают озвучить уже скоро.
Это мой последний день на работе перед перерывом, поэтому я надеюсь, что у вас будут замечательные каникулы, и нам не терпится показать вам все те замечательные вещи, над которыми мы работаем в 2024 году. Спасибо за ваше время, энергию и отзывы, и я надеюсь до встречи в Санктуарии!
— пишет Род Фергюссон, руководитель Diablo 4.
Diablo 4 доступна для игры на ПК и консолях.
Лол, на каникулы... А дз взяли за на дом? )))
Грядет 5 диабла! Или ремастер 3.
Жалкая попытка подлизнуть своему сообществу, ИМХО
Тем, что не вернутся?
прям как наши депутаты нихрена полезного не делают, на каникулы уходят
Я настолько жду, что даже не купил Diablo 4.