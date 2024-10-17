Разработчики Diablo 4: Vessel of Hatred опубликовали трейлер с реакциями популярных стримеров

На официальном ютуб-канале Diablo 4 был опубликован ролик, в котором партнеры, контент мейкеры и стримеры делятся своими реакциями на первое дополнение Diablo 4: Vessel of Hatred.

Релиз дополнения состолся чуть больше недели назад, и вот результаты: игроки в восторге! Посмотрите на реакцию Barricade, Rhykker, Raxxanterax и других в этом коротком трейлере.

Напоминаем вам, что дополнение Vessel of Hatred получило очень высокие оценки от прессы и критиков. Популярные зарубежные агрегаторы оценок поставили дополнению оценки не ниже 8 баллов. В Steam игроки оказались более сдержанными и оставили игре (смешанные) комментарии на основе 700 обзоров.