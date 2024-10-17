Разработчики Diablo 4: Vessel of Hatred опубликовали трейлер с реакциями популярных стримеров

На официальном ютуб-канале Diablo 4 был опубликован ролик, в котором партнеры, контент мейкеры и стримеры делятся своими реакциями на первое дополнение Diablo 4: Vessel of Hatred.
Релиз дополнения состолся чуть больше недели назад, и вот результаты: игроки в восторге! Посмотрите на реакцию Barricade, Rhykker, Raxxanterax и других в этом коротком трейлере.
Напоминаем вам, что дополнение Vessel of Hatred получило очень высокие оценки от прессы и критиков. Популярные зарубежные агрегаторы оценок поставили дополнению оценки не ниже 8 баллов. В Steam игроки оказались более сдержанными и оставили игре (смешанные) комментарии на основе 700 обзоров.
Все эти реакции стремеров с выпученными глазами и открытыми ртами и пеной изо рта, не более чем глупое и показное притворство, игра на неокрепшую умом публику, в основном подростков. Когда человек один играет, он не ведет себя так.
Проблема в том, что это привлекает массы.
Разум будет возмущаться и отрицать, но реальности пофиг - зайти на ютуп и посмотри насколько популярны "реакции". Есть даже видосики где человек смотрит видео/фильм/мульт и так же проявляет "реакции" и/или комментирует весь хрономентраж своим мнением или ощущениями.
Страшно даже представить что должно твориться в головах потребителей подобного контента. Мой разум отрицает принятие такого и отмахивается - скорее всего такой контент смотрят попросту очень одинокие индивиды, которым отчаянно не хватает человеческих эмоции.
Кто вообще разрабам сказал или как они дошли до мысли, что подборка оров и криков всяким стримеров, даже популярных, отражает качество продукта или его востребованность?
Какой только хернёй не занимаются.
Стримеры такие потешные ребята: столько играют в игры, вроде бы игровой опыт, а как только рандомный моб высирает какой-нибудь абсолютно обычный спецэффект, удивления выше крыши: так сразу глаза по тарелке, рот колечком и такие НУ НИЧОСИ ВОТ ЭТАДА!!!!11
Они не на спецэффект реагируют. Там новый класс добавили, новый регион и какие-то инстансы еще, если я правильно прочитал апдейт. Может некоторые и искренне радугой какают.
Это я так, к слову. Механизм их реакций в любом случае одинаков: выпучить глаза и визжать.