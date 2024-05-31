ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 226 оценок

Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления для обновления 1.4.1

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 выпустили выпустили срочные исправления для обновления 1.4.1, в котором исправлели неполадку со "Скоростной стрельбой" разбойников и внесли различные улучшения производительности и стабильности.

Срочные исправления к обновлению 1.4.1 для Diablo IV – 31 мая 2024 года

Мы уже загружаем срочное исправление, которое вступит в силу в течение нескольких часов.

Исправления неполадок

  • Исправлена неполадка, при которой "Скоростная стрельба" при надетом Поцелуе негодяя отправляла стрелы по беспорядочной дуге.
  • Исправлена неполадка, приводящая к сбросу необходимости разблокировки обработки.
  • Исправлена неполадка, при которой "Глыба" под действием "Камня дольмена" и "Урагана" каталась некорректным образом.
  • Исправлена неполадка, при которой различные множители урона вроде "Урон по уязвимым целям" не работали в полную силу против боссов.

Полный список таких свойств:

  • Урон по уязвимым целям
  • Мастерство двуручных топоров варваров
  • "Резкое свежевание" варваров
  • Жертвование скелетов-магов льда у некромантов
  • Легендарный узел совершенствования "Смерть во льдах" волшебниц
  • Аспект кромсающих клинков волшебниц
  • "Сияющая стрела огня" волшебниц
  • "Усиленная стена огня" волшебниц
  • Пассивное умение "Злоба" разбойников
  • "Усиленный рывок" разбойников
  • "Фундаментальный пронзатель сердец" разбойников
Источник  
2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гейские врата 3 шлак

Её пора уже фри ту плей делать...

0
Spillik

Кто играет, подскажите - у вас есть фризы? Бывает просто во время файта, но часто бывает фриз, когда открываешь тот же инвентарь.

0
Niphestotel

Во время файта не было. Бывает после загрузки, открываю инвентарь в городе и фризит, но второй раз уже всё ок)

0