Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления для обновления 1.4.1

Разработчики Diablo 4 выпустили выпустили срочные исправления для обновления 1.4.1, в котором исправлели неполадку со "Скоростной стрельбой" разбойников и внесли различные улучшения производительности и стабильности.
Срочные исправления к обновлению 1.4.1 для Diablo IV – 31 мая 2024 года
Мы уже загружаем срочное исправление, которое вступит в силу в течение нескольких часов.
Исправления неполадок
- Исправлена неполадка, при которой "Скоростная стрельба" при надетом Поцелуе негодяя отправляла стрелы по беспорядочной дуге.
- Исправлена неполадка, приводящая к сбросу необходимости разблокировки обработки.
- Исправлена неполадка, при которой "Глыба" под действием "Камня дольмена" и "Урагана" каталась некорректным образом.
- Исправлена неполадка, при которой различные множители урона вроде "Урон по уязвимым целям" не работали в полную силу против боссов.
Полный список таких свойств:
- Урон по уязвимым целям
- Мастерство двуручных топоров варваров
- "Резкое свежевание" варваров
- Жертвование скелетов-магов льда у некромантов
- Легендарный узел совершенствования "Смерть во льдах" волшебниц
- Аспект кромсающих клинков волшебниц
- "Сияющая стрела огня" волшебниц
- "Усиленная стена огня" волшебниц
- Пассивное умение "Злоба" разбойников
- "Усиленный рывок" разбойников
- "Фундаментальный пронзатель сердец" разбойников
Её пора уже фри ту плей делать...
Кто играет, подскажите - у вас есть фризы? Бывает просто во время файта, но часто бывает фриз, когда открываешь тот же инвентарь.
Во время файта не было. Бывает после загрузки, открываю инвентарь в городе и фризит, но второй раз уже всё ок)