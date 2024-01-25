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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 103 оценки

Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 1.3.0

Solstice
Новости

Сегодня комнада разработчиков Diablo 4 выпустили серию срочных исправлений, которые нацелены на исправление проблем с заданием "Барабаны хранилища", затруднения с работой навыка "Усиленный грозовой шторм" и ослаблением урона Сына Мальфаса в открытом мире.

Срочные исправления 2 к обновлению 1.3.0 для Diablo IV – 25 января 2024 г.

Данное срочное исправление вступает в силу и будет доступно всем игрокам чуть ранее полуночи 26 января по МСК.

Исправленные неполадки

  • Решены дополнительные затруднения с блокировкой прогресса задания "Барабаны хранилища".
  • Исправлена неполадка, из-за которой пассивный навык "Усиленный грозовой шторм" не сохранял наложения должным образом.
  • Уменьшен урон, наносимый версией монстра Сын Мальфаса из открытого мира.
  • Улучшения стабильности и производительности.
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