Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 1.3.0

Сегодня комнада разработчиков Diablo 4 выпустили серию срочных исправлений, которые нацелены на исправление проблем с заданием "Барабаны хранилища", затруднения с работой навыка "Усиленный грозовой шторм" и ослаблением урона Сына Мальфаса в открытом мире.
Срочные исправления 2 к обновлению 1.3.0 для Diablo IV – 25 января 2024 г.
Данное срочное исправление вступает в силу и будет доступно всем игрокам чуть ранее полуночи 26 января по МСК.
Исправленные неполадки
- Решены дополнительные затруднения с блокировкой прогресса задания "Барабаны хранилища".
- Исправлена неполадка, из-за которой пассивный навык "Усиленный грозовой шторм" не сохранял наложения должным образом.
- Уменьшен урон, наносимый версией монстра Сын Мальфаса из открытого мира.
- Улучшения стабильности и производительности.