Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 1.3.1

Разработчики Diablo 4 выпустили хот-фикс обновления 1.3.1, в котором повысили прибавку к опыту от Лунных святилищ и печати Милости предков в кошмарных подземельях, чтобы игроки могли продолжить развитие своих героев и их символов даже после сбора всех декоративных наград Лунного пробуждения.
Срочные исправления 2 к обновлению 1.3.1 для Diablo IV – 8 февраля 2024 г.
Изменения игры
Прибавка к опыту Лунных святилищ
- Прибавка к опыту за каждого убитого монстра увеличена до 100% (ранее: 50%).
Печать Милости предков
- Прибавка к опыту символа увеличена до 20% (ранее: 10%).Комментарий: внутриигровая подсказка будет указывать на прежние 10% до изменения в будущем обновлении.
Комментарий разработчиков:
Усиления этих бонусов призваны сделать так, чтобы Лунные святилища и модификатор-печать Милость предков были одинаково интересны и ценны для играющих в Лунном пробуждении игроков на любых уровнях мира даже после завершения сбора всех декоративных наград, которые предлагает Ин Юэ!