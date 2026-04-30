Разработчики Diablo 4 выпустили срочные справления к обновлению 3.0.1

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание патч-ноута с хот-фиксами, которые были применены к недавно вышедшему обновлению 3.0.1. Предлагаем вам ознакомится с этим описанием ниже.
Срочные исправления 3 к обновлению 3.0.1 для Diablo IV – 29 апреля 2026 г.
Комментарий разработчиков:
Помимо исправлений, улучшающих удобство игры, мы также занялись решением нескольких важных проблем с балансом перед первой ротацией Башен.
Военные планы
Комментарий разработчиков:
Мы очень рады, что игрокам нравятся Военные планы, однако одной из наиболее часто встречающихся проблем является игра в составе группы. В настоящее время, когда вы присоединяетесь к другу, чтобы помочь ему завершить задание Военных планов, вы тоже должны продолжить получать награды и прогресс. Помощники должны получать базовый сундук с добычей и 80% очков опыта прогресса за данное задание, чтобы ваше потраченное на совместную игру время по-прежнему было полезным.
- Неполадка: в настоящее время существует проблема сундуком, и он не достается игрокам.
- Исправление: это срочное исправление устраняет данную проблему. Оно также:Увеличит опыт за завершение мета-задачи до 100%
Улучшит награды из финального сундука
Исправления неполадок
- Исправлена неполадка, из-за которой оберег Сепазонтак не всегда активировал свой третий эффект атаки базового навыка.
- Исправлена неполадка, из-за которой при надевании новой печати модификаторы оберега не применялись до тех пор, пока оберег не был снят и надет заново.
- Исправлена неполадка, из-за которой похищенный эффект Наследника погибели иногда мог длиться дольше, чем предполагалось.
- Исправлена неполадка, из-за которой таланты "Железная кожа", "Токсичная кожа" и "Печать хаоса" могли приводить к нанесению урона союзникам.
- Исправлена неполадка, из-за которой "Снежная буря" волшебника масштабировалась гораздо сильнее, чем должна, при вложении очков умений.
- Исправлена неполадка, из-за которой "Грозовой шторм" друида с вариантом "Единый удар" мог наносить бесконечно масштабируемый урон.
- Исправлена неполадка, из-за которой Клобук Безымянного приводил к тому, что "Насыщение ядом" наносило гораздо больше урона, чем должен.
- Введены различные улучшения стабильности.
