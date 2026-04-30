Разработчики Diablo 4 выпустили срочные справления к обновлению 3.0.1

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание патч-ноута с хот-фиксами, которые были применены к недавно вышедшему обновлению 3.0.1. Предлагаем вам ознакомится с этим описанием ниже.

Срочные исправления 3 к обновлению 3.0.1 для Diablo IV – 29 апреля 2026 г.

Комментарий разработчиков:

Помимо исправлений, улучшающих удобство игры, мы также занялись решением нескольких важных проблем с балансом перед первой ротацией Башен.

Военные планы

Комментарий разработчиков:

Мы очень рады, что игрокам нравятся Военные планы, однако одной из наиболее часто встречающихся проблем является игра в составе группы. В настоящее время, когда вы присоединяетесь к другу, чтобы помочь ему завершить задание Военных планов, вы тоже должны продолжить получать награды и прогресс. Помощники должны получать базовый сундук с добычей и 80% очков опыта прогресса за данное задание, чтобы ваше потраченное на совместную игру время по-прежнему было полезным.

Неполадка: в настоящее время существует проблема сундуком, и он не достается игрокам.

Исправление: это срочное исправление устраняет данную проблему. Оно также:Увеличит опыт за завершение мета-задачи до 100%

Улучшит награды из финального сундука

Исправления неполадок