Разработчики Diablo 4 выпустили срочный фикс с увеличением шанса выпадения сезонных предметов

Студия Blizzard Entertainment не оставляет свои постоянные попытки исправить проблемные аспекты игрового баланса в Diablo 4. В этот раз разработчики выпустили хотфикс, который в основном направлен на улучшение качества жизни персонажей в сезонном мире. Небольшой патч приносит исправления для известных ошибок и повышает шанс выпадения некоторых сезонных предметов.
Как сообщается, наиболее существенное изменение после обновления получили Сердца. Этот специальный сезонный предмет для повышения мощности персонажа теперь чаще должен выпадать по мере прогресса в игре.
Примечания к патчу Hotfix 6 - 1.1.1:
- Исправлена ошибка, из-за которой теневой клон из "Злокачественного сердца Хитрости" не привлекал врагов.
- Шанс выпадения и вероятность создания Гневных сердец и Призывателей были увеличены. Теперь они равны 15% и 10%.
Также разработчики отметили улучшение стабильности в Diablo 4 после этого фикса. В Blizzard заявили, что продолжают следить за отзывами игроков и вносить необходимые улучшения в игру. Напомним, ранее стало известно, что Diablo 4 потеряла почти весь интерес со стороны пользователей.
Даже "легальными читами" вы не вернете доверие аудитории, Diablo 4 это огромная черная дыра от который все хотят держаться подальше.
Посмотрим, что будет во втором сезоне