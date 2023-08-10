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Diablo 4 06.06.2023
7.6 854 оценки

Разработчики Diablo 4 выпустили срочный фикс с увеличением шанса выпадения сезонных предметов

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Gutsz
Новости

Студия Blizzard Entertainment не оставляет свои постоянные попытки исправить проблемные аспекты игрового баланса в Diablo 4. В этот раз разработчики выпустили хотфикс, который в основном направлен на улучшение качества жизни персонажей в сезонном мире. Небольшой патч приносит исправления для известных ошибок и повышает шанс выпадения некоторых сезонных предметов.

Как сообщается, наиболее существенное изменение после обновления получили Сердца. Этот специальный сезонный предмет для повышения мощности персонажа теперь чаще должен выпадать по мере прогресса в игре.

Примечания к патчу Hotfix 6 - 1.1.1:

  • Исправлена ошибка, из-за которой теневой клон из "Злокачественного сердца Хитрости" не привлекал врагов.
  • Шанс выпадения и вероятность создания Гневных сердец и Призывателей были увеличены. Теперь они равны 15% и 10%.

Также разработчики отметили улучшение стабильности в Diablo 4 после этого фикса. В Blizzard заявили, что продолжают следить за отзывами игроков и вносить необходимые улучшения в игру. Напомним, ранее стало известно, что Diablo 4 потеряла почти весь интерес со стороны пользователей.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Даже "легальными читами" вы не вернете доверие аудитории, Diablo 4 это огромная черная дыра от который все хотят держаться подальше.

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Sneaky Pete

Посмотрим, что будет во втором сезоне

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