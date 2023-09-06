Род Фергюссон: Для Diablo IV планируются ежегодные расширения

Сегодня Род Фергюссон, игровой продюсер Diablo IV, дал интервью изданию Dexerto, в котором поделился подробностями дальнейших планов Blizzard по поддержке игры.
По его словам, компания осознает, что игроки хотят большего после прохождения сюжетной компании Diablo IV. Он заявил, что у компании уже есть примерные планы и сюжетные линии для будущих расширений на долгие годы.
"Оглянувшись назад и осознав, что между Diablo III и Diablo IV прошло уже 11 лет, есть ощущение, что мы не соответствовали ожиданиям нашим игрокам, нашему сообществу и тому, чего они заслуживают. Это то, что мы хотим исправить в Diablo IV с нашими сезонами и расширениями." - добавил Фергюссон
Таким образом, Род Фергюссон озвучил примерный план выхода контента: сезон в квартал и одно расширение каждый год.
Додики перестали платить.Тут главное сказать много красивых слов по типу ''Игроки заслуживают лучшего''.Кто хоть как то понимает психологию никогда не купит после этих слов.
ты же купил
Нет.
ММО какое-то...
мне интересно другое. расширения будут платными или нет?
8к за кампанию часов на 5 и эндгейм на неделю, дай ог ему здоровья
нет ну справедливости ради я наверное компанию часов за 15ть прошел. А после да уже не было желания возвращаться.
-Скейлинг мобов это треш. Вроде 50+ уровень а по ощущениям все тот-же 1-5ый уровень.
-Ну и нового перса создавать каждый раз. Понятно что это фишка но облом.
-Смысл выбивать крутой шмот?? К примеру в вов я помню что шмот дает больше дамаги хила в рейдах. А тут когда мобы скейляться смысл вообще какой??
В том же дестини к примеру моему персу хз сколько лет. Они просто повышают уровень шмота. и в пве есть смысл качаться / гриндить тут нет.