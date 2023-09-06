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Diablo 4 06.06.2023
7.5 892 оценки

Род Фергюссон: Для Diablo IV планируются ежегодные расширения

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AceTheKing
Новости

Сегодня Род Фергюссон, игровой продюсер Diablo IV, дал интервью изданию Dexerto, в котором поделился подробностями дальнейших планов Blizzard по поддержке игры.

По его словам, компания осознает, что игроки хотят большего после прохождения сюжетной компании Diablo IV. Он заявил, что у компании уже есть примерные планы и сюжетные линии для будущих расширений на долгие годы.

"Оглянувшись назад и осознав, что между Diablo III и Diablo IV прошло уже 11 лет, есть ощущение, что мы не соответствовали ожиданиям нашим игрокам, нашему сообществу и тому, чего они заслуживают. Это то, что мы хотим исправить в Diablo IV с нашими сезонами и расширениями." - добавил Фергюссон

Таким образом, Род Фергюссон озвучил примерный план выхода контента: сезон в квартал и одно расширение каждый год.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
KrolikAlkogolik

Додики перестали платить.Тут главное сказать много красивых слов по типу ''Игроки заслуживают лучшего''.Кто хоть как то понимает психологию никогда не купит после этих слов.

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Flosstikss

ты же купил

0
KrolikAlkogolik Flosstikss

Нет.

Спойлер
0
Кей Овальд

ММО какое-то...

0
Magmor

мне интересно другое. расширения будут платными или нет?

0
ChiliPepper

8к за кампанию часов на 5 и эндгейм на неделю, дай ог ему здоровья

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romero52

нет ну справедливости ради я наверное компанию часов за 15ть прошел. А после да уже не было желания возвращаться.
-Скейлинг мобов это треш. Вроде 50+ уровень а по ощущениям все тот-же 1-5ый уровень.
-Ну и нового перса создавать каждый раз. Понятно что это фишка но облом.
-Смысл выбивать крутой шмот?? К примеру в вов я помню что шмот дает больше дамаги хила в рейдах. А тут когда мобы скейляться смысл вообще какой??

В том же дестини к примеру моему персу хз сколько лет. Они просто повышают уровень шмота. и в пве есть смысл качаться / гриндить тут нет.

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