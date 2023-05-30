Род Фергюссон очень рад положительным оценкам Diablo 4 ©

Восторженные отзывы о Diablo 4 находятся в центре последнего сообщения, опубликованного в социальных сетях Родом Фергюссоном: старший исполнительный директор Blizzard Entertainment говорит, что гордится работой, проделанной его командой, и с нетерпением ждет запуска ARPG.

«Читать все отзывы было здорово!» – , признает бывший «серый кардинал» The Coalition, ссылаясь на первые оценки, опубликованные отраслевой прессой в связи с приближающимся выходом Diablo 4.

Затем руководитель Blizzard обращается с мыслью к тем, кто внес свой вклад в создание этой игры, то есть к участникам этапов тестирования (включая бета-версии) и, очевидно, к разработчикам своей команды:

«Спасибо всем игрокам за их отзывы в процессе разработки, которые помогли нам сделать лучшую игру, на которую мы были способны. Я не могу не гордиться этой командой и этой игрой! Запуск не может произойти достаточно скоро. 54 часа до раннего доступа!».