Diablo 4 06.06.2023
7.7 409 оценок

Род Фергюссон очень рад положительным оценкам Diablo 4

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monk70
Новости

Восторженные отзывы о Diablo 4 находятся в центре последнего сообщения, опубликованного в социальных сетях Родом Фергюссоном: старший исполнительный директор Blizzard Entertainment говорит, что гордится работой, проделанной его командой, и с нетерпением ждет запуска ARPG.

«Читать все отзывы было здорово!» – , признает бывший «серый кардинал» The Coalition, ссылаясь на первые оценки, опубликованные отраслевой прессой в связи с приближающимся выходом Diablo 4.

Затем руководитель Blizzard обращается с мыслью к тем, кто внес свой вклад в создание этой игры, то есть к участникам этапов тестирования (включая бета-версии) и, очевидно, к разработчикам своей команды:

«Спасибо всем игрокам за их отзывы в процессе разработки, которые помогли нам сделать лучшую игру, на которую мы были способны. Я не могу не гордиться этой командой и этой игрой! Запуск не может произойти достаточно скоро. 54 часа до раннего доступа!».
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Flosstikss

Да игра действительно получилось хорошая

1
MovableAlbin

ну прям восторженные - это он приврал)) но игра весьма неплоха, если отталкиваться от крайней беты.

0
Aellie
«Читать все отзывы было здорово!» – , признает бывший «серый кардинал» The Coalition, ссылаясь на первые оценки, опубликованные отраслевой прессой

Любой каприз за ваши деньги

0
Sneaky Pete

Хорошая игра, не зря потрудились

-1