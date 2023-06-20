Род Фергюссон подтвердил, что проходить сезоны в Diablo 4 можно будет только за новых персонажей

Уже в следующем месяце ожидается запуск первого сезона в Diablo 4, где игроков будет ждать ряд новых испытаний, второстепенных активностей и наград. К сожалению, отправиться истреблять полчища из Преисподней не получится персонажем 100-го уровня, для прохождения сезонов потребуется каждый раз создавать новых персонажей. Это было официально подтверждено генеральным директором серии Diablo в Blizzard Родом Фергюссоном.
Как отметил Род Фергюссон, отвечая на вопрос журналиста из Forbes, сезоны в Diablo 4 не получится проходить уже прокаченным персонажем. Чтобы получить доступ к новым заданиям, испытаниям и наградами боевого пропуска, игрокам потребуется в обязательном порядка создавать нового героя. При этом, повторное или первое прохождение сюжетной кампании во время сезона будет учитываться и отражаться на прогрессе получения наград с боевого пропуска.
Такое решение разработчики объяснили тем, что новые персонажи позволят игрокам равномерно продвигаться по боевому пропуску в одинаковых условиях.
Первые сезон в Diablo обещают запустить до конца июля, однако точная дата пока не называется.
да пожалуйста, только пусть адекватный темп прокачки сделают и перестанут нефрить способы фарма которые предпочитают игроки... сволочи)
Игроки любят абузы, так что не надо. Ну и нерфить не нужно, а только аппать. А то привратимся в мир танков.
А кто подскажет, как обычно устроены сезоны в Diablo? Заканчиваю проходить сюжет и побочки Diablo IV за Волшебницу. Интересно еще пройти игру за Некроманта. Если начать проходить игру в сезоне, то что происходит с героем, достигнутым прогрессом и накопленным лутом в сундуке, после окончания сезона?
весь твой инвентарь мержится с основным акком, если не хватило слотов - будет висеть как письмо, ну и твой сезонный чар становится доступным в общем пуле чаров
как же тяжко качаться это капец просто, уже играю 18 дней получается, день в день, только в Диабло, после работы и на выходных в 2 раза больше, и только 75 лвл, может я не там качаюсь?
Скорее бы 1 сезон