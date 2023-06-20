Род Фергюссон подтвердил, что проходить сезоны в Diablo 4 можно будет только за новых персонажей ©

Уже в следующем месяце ожидается запуск первого сезона в Diablo 4, где игроков будет ждать ряд новых испытаний, второстепенных активностей и наград. К сожалению, отправиться истреблять полчища из Преисподней не получится персонажем 100-го уровня, для прохождения сезонов потребуется каждый раз создавать новых персонажей. Это было официально подтверждено генеральным директором серии Diablo в Blizzard Родом Фергюссоном.

Как отметил Род Фергюссон, отвечая на вопрос журналиста из Forbes, сезоны в Diablo 4 не получится проходить уже прокаченным персонажем. Чтобы получить доступ к новым заданиям, испытаниям и наградами боевого пропуска, игрокам потребуется в обязательном порядка создавать нового героя. При этом, повторное или первое прохождение сюжетной кампании во время сезона будет учитываться и отражаться на прогрессе получения наград с боевого пропуска.

Такое решение разработчики объяснили тем, что новые персонажи позволят игрокам равномерно продвигаться по боевому пропуску в одинаковых условиях.

Первые сезон в Diablo обещают запустить до конца июля, однако точная дата пока не называется.