Род Фергюссон получил свой первый уникальный предмет в Diablo 4 спустя месяц фарма

В Diablo 4 одна из самых запутанных и неочевидных систем выпадения нового снаряжения, которая полностью рандомизированна. Руководитель франшизы Diablo Род Фергюссон у себя на личной страничке похвастался первым выпавшим уникальным предметом, тем самым подтвердив истинный масштаб проблемы для игроков.
Как сообщил ключевой разработчик Diablo 4, ему наконец-то выпал уникальный предмет после практически месяца активного фарма. По словам Фергюссона он потратил множество часов на убийство мировых боссов, прохождение адского натиска и кошмарных подземелий, но уникальный предмет выпал ему в совершенно неожиданном месте. Самое редкое снаряжение он получил во время прохождения необязательного побочного задания в Сухих степях.
Пользователь отдельно похвалили руководителя за целеустремленность и старательный фарм такого редкого предмета в Diablo 4. Вместе с этим игроки накинулись на Фергюссона с новой волной критики, упрекнув подобную систему выпадения предметов. По мнению игроков, разработчики игры перестарались и получения нужного снаряжения стали слишком случайным событием. Когда уникальный предмет выпадает из обычного монстра в открытом мира, а после убийства мирового босса вы можете получить ничего полезного это не есть хорошо, убеждены в сообществе.
Игроки просят вместе с запуском первого сезона Diablo 4 пересмотреть систему лута и сделать её более честной для игроков.
Что то странное. У меня их за месяц штук 40 выпало
Ты наверное с легами путаешь. Они еле еле цветом отличаются
Мне самому за 50ч вчера первая упала
По 3-5 уников дропает за 4-5 часов. Я их тупо вендору продаю.
Не осуждаю, но по ним билды строятся т.е они самое ценное что есть в игре.
Пара уников выпали в начале игры, и уже пару недель ничего.
конечно если играть 2 часа в день,ты так через год 1 еще только выбьешь
Тю, я подумал один из самых редких, их там 6 вроде?! А эти, как-то, не такая уж и проблема, у самого несколько уже падало... а у него один, за месяц? может он играл раз в неделю)
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