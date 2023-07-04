Род Фергюссон получил свой первый уникальный предмет в Diablo 4 спустя месяц фарма ©

В Diablo 4 одна из самых запутанных и неочевидных систем выпадения нового снаряжения, которая полностью рандомизированна. Руководитель франшизы Diablo Род Фергюссон у себя на личной страничке похвастался первым выпавшим уникальным предметом, тем самым подтвердив истинный масштаб проблемы для игроков.

Как сообщил ключевой разработчик Diablo 4, ему наконец-то выпал уникальный предмет после практически месяца активного фарма. По словам Фергюссона он потратил множество часов на убийство мировых боссов, прохождение адского натиска и кошмарных подземелий, но уникальный предмет выпал ему в совершенно неожиданном месте. Самое редкое снаряжение он получил во время прохождения необязательного побочного задания в Сухих степях.

Пользователь отдельно похвалили руководителя за целеустремленность и старательный фарм такого редкого предмета в Diablo 4. Вместе с этим игроки накинулись на Фергюссона с новой волной критики, упрекнув подобную систему выпадения предметов. По мнению игроков, разработчики игры перестарались и получения нужного снаряжения стали слишком случайным событием. Когда уникальный предмет выпадает из обычного монстра в открытом мира, а после убийства мирового босса вы можете получить ничего полезного это не есть хорошо, убеждены в сообществе.

Игроки просят вместе с запуском первого сезона Diablo 4 пересмотреть систему лута и сделать её более честной для игроков.