Род Фергюссон: у серии Diablo есть чёткий план на ближайшие 10 лет

Генеральный менеджер серии Diablo Род Фергюссон заявил, что у Blizzard большие планы на культовую франшизу — впереди целое десятилетие контента.
В недавнем выпуске Game File, который был представлен в формате «цепного интервью», Род рассказал о будущем серии Diablo и о том, какие значительные шаги будут предприняты в её развитии.
«Мы здесь надолго», — заявил Фергюссон. — «Мы недавно занимались долгосрочным планированием. Я составил дорожную карту на 10 лет… на самом деле, даже на 12. Я вижу перед собой массу идей, направлений, возможностей — это вдохновляет и заводит» — заявил Фергюссон.
Он добавил, что команда сконцентрирована на том, чего хотят игроки.
Опять доение, ну сколько можно? Близзард идиотская компания, у них есть wow и т д как бесконечный источник дохода и вместо того чтобы эксперементировать и создавать новое они опять сосут, эх а когда-то была моя любимая компания
Мне кажется сейчас кое-что поменялось в сфере, чтобы игроки играли в одну игру 10 лет, как это было с D3 вряд-ли получится. Не сможет D4 поддерживать интерес игроков 10 и более лет, да и они сами не смогут так долго пилить новый интересный контент.
С каждым сезоном все скудней и скудней, за 3 месяца 1 боса засунули, 1-2 уника, не контент а контентощееее. 150 яма за 3-4 дня закрыта, дальше что делать вопрос.
Естественно, нём все готовы на консолях играть, а для d 4 и цена кусачая и комп нужен топовый не то что 15 лет назад
план на 10 лет :выпускать одно и то же залупу
Ну в целом это уже 30 лет, жанр такой.
Давно погружение на дно стало планом?
да-да =))).....
Доить скучную четверку еще 12 лет?
Ладно хотя бы переиздание второй части не испортили, дали вернуться в детство...
Он хотел сказать, что они будут досить бренд диабло 10+ лет, ибо Д4 продалась 500+ млн. долларов, и пофиг, что игроки критиковали игру, слабый онлайн и нет веры в современную близзард.
Онлайн там ок, я уверен. Фан база близзов это огромное комьюнити. Стим тут точно не показатель, слишком прилипли к близз лаунчеру.
Ну в Диабло 2 до сих пор играют.