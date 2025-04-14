Род Фергюссон: у серии Diablo есть чёткий план на ближайшие 10 лет

Генеральный менеджер серии Diablo Род Фергюссон заявил, что у Blizzard большие планы на культовую франшизу — впереди целое десятилетие контента.

В недавнем выпуске Game File, который был представлен в формате «цепного интервью», Род рассказал о будущем серии Diablo и о том, какие значительные шаги будут предприняты в её развитии.

«Мы здесь надолго», — заявил Фергюссон. — «Мы недавно занимались долгосрочным планированием. Я составил дорожную карту на 10 лет… на самом деле, даже на 12. Я вижу перед собой массу идей, направлений, возможностей — это вдохновляет и заводит» — заявил Фергюссон.

Он добавил, что команда сконцентрирована на том, чего хотят игроки.