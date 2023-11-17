С 20 по 27 ноября в Diablo IV будет действовать 35% прибавка к опыту, репутации и золоту

Разработчики Diablo 4 решили провести ивент, в рамках которого игроки в период с 20 по 27 ноября будут получать на 35% больше опыта, репутации и золота.
Учитывая тот факт, что на игру постоянно обьявляют скидки и проводят подобные ивенты, складывается впечетление, что разработчики пытаются всеми силами привлечь внимание аудитории к игре, онлайн которой остается неутешительным для Blizzard.
Примите дар изобилия и получайте больше золота и опыта
С 21:00 МСК 20 ноября до 21:00 МСК 27 ноября все игроки будут получать золото и опыт с мультипликативным бонусом в 35%. Лилит благословляет всех своих детей: прибавка будет действовать для сезонных и вечных миров на всех уровнях мира. Этот бонус суммируется с другими эффектами, так что вы можете максимально ускорить получение опыта, использовав соответствующие эликсиры и урну.
Определить, действует ли сей щедрый дар, можно по новому значку рядом с количеством порций зелья: он показывает, что вы получаете больше опыта и золота. Воспользуйтесь прибавкой, чтобы быстро открыть все уровни боевого пропуска, развить персонажа и перейти на новые уровни мира, пройти сезонный поход и подготовиться к испытаниям в Бойне Зира, которая откроется 5 декабря.
Разожгите костер, соберите вокруг надежных союзников и с новым рвением отправляйтесь истреблять демонов. Щедрость Вечной Матери не уступает ее жестокости — когда она решает ее проявить. Достигните новых высот и заработайте больше золота, истребляя врагов с благословения Матери!
Сатанинская игра.
35% прибавка к дэньгам мелкософта … stonks