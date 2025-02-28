С 4 по 11 марта в Diablo 4 пройдет событие "Марш гоблинов"

Разработчики Diablo 4 сообщили, что с 4 по 11 марта в игре пройдет обновленное событие "Марш гоблинов" с новыми видами Алчных гоблинов и системой репутации, развитие которой станет приносить награды вроде Ослепительных искр. Больше подробностей читайте в официальном материале ниже.

Повсюду гоблины-златники

Леса Санктуария кишат на редкость жадными созданиями. В событии «Марш гоблинов» появится шесть новых видов гоблинов, которые останутся в игре даже после окончания нашествия. Истребляйте этих новых коварных карликов и зарабатывайте репутацию, чтобы получить награды. Найдите гоблинскую статую в центре Киовашада, чтобы начать охоту и заработать награды.

С 21:00 МСК 4 марта до 20:00 МСК 11 марта во всех городах и селах Санктуария будут бесчинствовать разнообразные гоблины. Они расплодились, прямо как... гоблины! Повышая уровень репутации, вы с увеличенной вероятностью сможете получать мешки с сокровищами за победу над ними. Охотьтесь на мелких пакостников на всех уровнях сложности, в открытом мире и глубочайших подземельях, в вечном и сезонном игровом мире.

Во время события «Марш гоблинов» повышается вероятность появления крупных групп алчных гоблинов и святилищ алчности, а также увеличивается количество алчных гоблинов в бою с Проклятым Златолюбцем (босс вне подземелья).

Представляем новые виды гоблинов

Глубоко в подземных пещерах и забытых логовах по всему Санктуарию гоблины мутировали в новые виды. Горожане вовсю обсуждают этих необычных и причудливых существ, таскающих с собой набитые под завязку мешки. Новые виды гоблинов встречаются реже, чем их обыкновенные версии с коричневыми мешками, поэтому внимательно следите, не промелькнет ли кто в подлеске.

Гнусный Эктор

Этот омерзительный гоблин обшарил множество мастерских, похищая материалы. За победу над ним можно получить разные материалы для ремесел, в том числе маревит на уровнях сложности «Истязание».

Барон Златник

Этот коварный гоблин известен за свою страсть к золоту и не может пропустить ни одной монетки. Убейте его, чтобы получить целую гору золота. Рассыпав содержимое его мешка, вы не сможете увидеть земли за золотым сиянием монет.

Сияющий Прим

Этот гоблин так сверкает на солнце, и неспроста. Сияющий Прим спускается во все заброшенные шахты в Санктуарии и собирает руны и подношения Подземного города, пополняя свою и без того неимоверную коллекцию. Убейте этого гоблина, чтобы получить осколки самоцветов и руны, а также подношения Подземного города и призмы-рассеиватели на уровнях сложности «Истязание».

Любопытный Мурл

Мурл отличается от других гоблинов своим фиолетовым окрасом, полученным от множества оболов, которые он всегда держит при себе. Убив этого гоблина, вы получите мешок оболов Мурла, который содержит массу шепчущих оболов. Не беспокойтесь, если вы часто путешествуете с максимальным количеством оболов — этот мешок можно положить в сумку вне зависимости от того, сколько оболов у вас уже есть.

Желейный Сайрус

Желейный Сайрус воплощает главное правило всех гоблинов — где есть один, скоро станет много. Погибая, Желейный Сайрус разделяется на двух гоблинов... которые, в свою очередь, перед смертью разделяются еще на трех! Чтобы получить трофеи, нужно убить самых мелких гоблинов из группы.

За победу над Желейным Сайрусом можно получить как минимум 1 легендарный предмет (вероятность получения дополнительных легендарных предметов повышается на высоких уровнях сложности «Истязание»), золото, материалы для призыва боссов и с некоторой вероятностью — эликсиры.

Щегол Федрик

Об этом гоблине слагают легенды уже не одну эпоху. Он встречается настолько редко, что некоторые даже не верят в его существование. Если Щегол Федрик когда-нибудь попадется вам на глаза — не упустите его! Кто знает, встретите ли вы когда-нибудь еще раз это редчайшее существо.

Если вам удастся убить Щегла Федрика, вы получите эпохальный уникальный предмет, ослепительную искру и возможность долгие годы хвастаться своей удачей.

Не забывайте, что новые виды гоблинов останутся в игровых мирах после окончания «Марша гоблинов», но сейчас — лучшее время для охоты на них! Хотя эти гнусные вредители никогда не исчезнут окончательно, они будут появляться в увеличенных количествах только во время события.

Зарабатывайте репутацию за убийство гоблинов

Непреклонно уничтожая презренных проныр, вы будете зарабатывать репутацию, за которую можно получить ценные награды. Уровень репутации зависит от ваших личных успехов в уничтожении алчных гоблинов, поэтому истребляйте как можно больше этих жуликов, чтобы достигнуть максимального уровня репутации и получить ослепительную искру.

И помните, что чем выше ваш уровень репутации, тем больше вероятность получить мешок с сокровищами за победу над алчным гоблином.

Желаем вам хорошей охоты. «Марш гоблинов» начался!