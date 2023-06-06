Diablo 4 06.06.2023
7.6 479 оценок

С гоблинов в Diablo 4 есть шанс выбить косметические предметы

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Procy_on
Новости

Ранний доступ к Diablo 4 завершился в последние несколько часов, и серверы ARPG от Blizzard Entertainment приняли множество новых пользователей. Благодаря увеличению числа игроков удалось обнаружить механику, о которой мало кто знал, а именно возможность бесплатно получить определенные скины.

По словам некоторых пользователей, убийство культовых гоблинов с сокровищами дает небольшой шанс получить косметику. В социальных сетях все чаще появляются сообщения игроков, утверждающих, что они подобрали несколько скинов. К сожалению, это не те костюмы, которые можно получить через покупки в магазине, а скины для маунта и рюкзаки (подобно волчонку, которого можно было получить в бета-тесте).

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Solstice

Подобная возможность - рай для РМТшников

0
Sneaky Pete

Их нельзя передавать

0
Solstice Sneaky Pete

В таком случае фигово для них)

0
Sneaky Pete Solstice

РМТ в д4 не будет. Кроме белых ,синих, желтых вещей и цветочков ничего передавать нельзя. Золото можно, но его как грязи уже на 50 лвл

0
Комментарий удален
Sneaky Pete

Не введут

0
clarkkent

А ещё такое же можно найти с трупов умерших хардорщиков(если я правильно понял, что это их трупы можно найти в мире).

0
Sneaky Pete

Это байка

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