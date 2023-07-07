С последним патчем в Diablo 4 по ошибке резко увеличилась частота выпадения редких уникальных предметов ©

В Diablo 4 есть ультра-редкие уникальные предметы. Но после выхода последнего патча, они стали выпадать в абсолютном изобилии из сундуков Адского прилива.



Это вызвало абсолютную золотую лихорадку лута, или настолько близкую к золотой лихорадке, насколько это вообще возможно в Diablo 4. Тысячи игроков по всему миру нажились на высокой частоте выпадения ультра-редких предметов из сундуков, по сути, получив в свои руки самое желанное снаряжение практически без гринда.



Как раз когда золотая лихорадка набирала обороты, она была пресечена Blizzard. Разработчики взяли дело в свои руки, полностью отключив возможность выпадения ультра-редких уникальных предметов из сундуков Адского прилива, пока они решают проблему.

Мы временно заблокировали возможность получения ультра-редких уникальных предметов в игре, пока мы занимаемся устранением неполадки с сундуками Адского прилива. Игроки не смогут получить 6 ультра-редких уникальных предметов до выхода исправлений, которые планируется внести в игру в период с ночи пятницы до утра субботы (по Гринвичу). Другие уникальные предметы из этих сундуков будут по-прежнему доступны.

Жаль, но хорошие вещи не могут длиться вечно. Если вам не посчастливилось попасть в золотую лихорадку уникальных предметов, пока все было хорошо, теперь вам предстоит поистине ошеломляющий гринд, если вы хотите заполучить одни из самых редких предметов Diablo 4.