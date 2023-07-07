С последним патчем в Diablo 4 по ошибке резко увеличилась частота выпадения редких уникальных предметов

В Diablo 4 есть ультра-редкие уникальные предметы. Но после выхода последнего патча, они стали выпадать в абсолютном изобилии из сундуков Адского прилива.
Это вызвало абсолютную золотую лихорадку лута, или настолько близкую к золотой лихорадке, насколько это вообще возможно в Diablo 4. Тысячи игроков по всему миру нажились на высокой частоте выпадения ультра-редких предметов из сундуков, по сути, получив в свои руки самое желанное снаряжение практически без гринда.
Как раз когда золотая лихорадка набирала обороты, она была пресечена Blizzard. Разработчики взяли дело в свои руки, полностью отключив возможность выпадения ультра-редких уникальных предметов из сундуков Адского прилива, пока они решают проблему.
Мы временно заблокировали возможность получения ультра-редких уникальных предметов в игре, пока мы занимаемся устранением неполадки с сундуками Адского прилива. Игроки не смогут получить 6 ультра-редких уникальных предметов до выхода исправлений, которые планируется внести в игру в период с ночи пятницы до утра субботы (по Гринвичу). Другие уникальные предметы из этих сундуков будут по-прежнему доступны.
Жаль, но хорошие вещи не могут длиться вечно. Если вам не посчастливилось попасть в золотую лихорадку уникальных предметов, пока все было хорошо, теперь вам предстоит поистине ошеломляющий гринд, если вы хотите заполучить одни из самых редких предметов Diablo 4.
Задроты меньше морального удовлетворения получат)))
МДА