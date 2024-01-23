Самые лучшие предметы третьего сезона Diablo 4 можно получить только за убийство наименее "любимого" босса

В Diablo 4 представлен широкий спектр боссов разной степени сложности и ценности предметов после их убийства. Из-за этого фанаты ролевого экшена довольно часто формируют список обязательных к прохождению боссов и составляют перечень противников, на которых не стоит тратить время. Один из самых бесполезных и нелюбимых боссов в Diablo 4 было "Чудовище во льду". Битва с ним была довольно сложной и затянутой, а награда слишком мала, но в третьем сезоне все может измениться.

Как стало известно, разработчики обновили награды за убийство "Чудовища во льду". В третьем сезоне босс получил пять новых уникальных предметов, выпадающих случайным образом после его уничтожения. Каждый из них достаточно мощный, чтобы построить своего персонажа вокруг него, например, новая пара перчаток, которая увеличивает урон самых базовых умений на 200%.

Чтобы сразиться с "Чудовищем во льду", игрокам, как и во втором сезоне, придется собрать девять редких предметов — Утоленного страха каждый раз, когда вы захотите вызвать его. Авторы сообщают, что теперь это сделать станет легче, ведь они увеличили частоту выпадения этого ресурса. Пройдя подземелье кошмаров 30-го уровня, что легко сделать на 80-м уровне, вы гарантированно получите один предмет Утоленного страха. Каждые 10 уровней выше у вас будет шанс получить второй, а подземелья кошмаров 90-го уровня и выше всегда будут давать три.

Третий сезон в Diablo 4 начнется уже сегодня — в 21:00 по московскому времени 23 января.