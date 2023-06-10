Самые редкие предметы Diablo 4 реальны, и один из них уже найден ©

Самые редкие предметы в Diablo 4 реальны, и один такой дроп был подтвержден компанией Blizzard. С момента запуска игры игроки, стремящиеся усовершенствовать свои билды, все больше убеждались, что Герб Арлекина, или Шако, и меч The Grandfather, возможно, еще не появились в игре, поскольку казались слишком труднодостижимыми. Однако они существуют, и теперь одному игроку удалось выбить один из них.



Герб Арлекина считался, возможно, лучшим уникальным предметом Diablo 4 с тех пор, как он был впервые представлен перед запуском игры. Шлем, который игроки иногда называют "Шако" (в честь аналога этого предмета в Diablo 2), дает большой бонус к снижению урона, но, что более важно, он также дает четыре дополнительных ранга ко всем вашим умениям, что дает потрясающий прирост силы независимо от вашего билда.



Наряду с ним есть The Grandfather, уникальный двуручный меч, который обещает быть незаменимым для создания лучшего билда варвара благодаря огромному 60-100%-ному увеличению урона от критического удара и возможности для других его свойств подниматься выше их обычно допустимых значений. Несмотря на то, что многие игроки преодолели максимальный уровень Diablo 4, эта пара полностью отсутствовала, что заставило некоторых задуматься о том, есть ли они вообще в игре.



Теперь у нас есть подтверждение. "Они есть в игре", - сообщает ведущий дизайнер классов Diablo 4 Адам Джексон, - "Они предназначены для того, чтобы быть такими редкими".

И предмет уже был найдет. В сети появилась низкокачественное фото друида, носящего Герб Арлекина, сделанное корейским игроком (кто бы сомневался). И Blizzard вмешалась в споры о реальности этого предмета, сообщив:.



"Да, они выпадают в игре", - сказал менеджер сообщества Diablo Адам Флетчер в ответ на вопрос о легитимности изображения. "О, и могу подтвердить, что у него действительно есть герб Арлекина". Флетчер даже дошел до того, что процитировал изображение в твиттере с анимированным gif, гласящим: "Я вовсе не ревную".

Однако эта новость ставит вопрос: является ли это чистой случайностью, или есть определенные условия, которые должны быть выполнены, чтобы получить эти уникальные вещи? Являются ли они специфическими для определенной части эндгейма? Нужно ли проходить кошмарные подземелья 100 уровня, фармить Древо шепота или победить главного босса игры? Пока что Blizzard держит язык за зубами.