Сегодня для Diablo 4 выйдет патч, который облегчит получение редких уникальных предметов ©

Сегодня выйдет обновление 1.0.4 для Diablo 4, которое принесет хорошие новости для хардкорных гриндеров: редкие уникальные предметы будет немного легче получить в будущем.



Полное описание патча еще не вышло, и Blizzard уже объяснила, что оно будет небольшим, но команда сообщила, что обновление даст возможность получить уникальные предметы из сундуков "Истерзанные дары тайн", это те, что находятся в событии "Адский прилив". Как часто эти сундуки будут давать уники, пока неизвестно, и шанс, несомненно, будет относительно невелик, но еще один источник не помешает.

Мы хотим убедиться, что, когда игроки пытаются целенаправленно добывать определенные виды уникальных предметов для своих билдов, те Истерзанные дары тайн, которые вы получаете в Адском приливе, являются действительно хорошей возможностью попытаться получить их.

— сказал помощник директора игр Джозеф Пьепиора.

Поскольку этот патч небольшой, генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон также нашел время, чтобы рассказать о том, как команда Diablo 4 реагирует на отзывы игроков.

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На том же стриме команда сообщила, что серия в целом получит первый за почти десятилетие новый класс Рыцаря крови.