Секретный уровень с коровой в Diablo 4 может появиться в первом сезоне ©

Как бы разработчики из студии Blizzard не отпирались, добавление легендарного секретного уровня с коровой в Diablo 4 остается лишь вопросом времени. Еще неделю назад игроки обнаружили в файлах ролевого экшена множество упоминаний об этом секрете, а сегодня их знания многократно приумножились. Все собранная пользователями информация позволяет смело предположить, что уровень с коровой будет добавлен в Diablo 4 вместе со стартом нового сезона.

Согласно информации от игроков, для уровня с коровой будет предусмотрен полноценный отдельный квест. Вряд ли его можно будет назвать секретным в Diablo 4, поскольку уже сейчас он имеет четко обозначенные цели и задачи для игрока. Самым сложным для игроков станет поиск этого задания, начало которого, как предполагается, будет скрытно в открытом мире. По ходу задания игроку нужно будет найти три реликвии, разбросанные по регионам игры. Их также будет найти непросто так, как маркера цели для них не предусмотрено. На этом сложные этапы задания будут завершены, как только игрок соберет необходимые предметы квест становится более прямолинейным. В задании появится подсказка, которая предлагает "провести ритуал очищения" на алтаре в Кед Барду. После решения небольшой головоломки, будет выдан ключ, который открывает секретное подземелье с коровой и будет обозначено на карте, как "Заброшенная лачуга".

Как отмечается, в файлах Diablo 4 уже присутствуют все необходимые материалы для воссоздания уровня с коровой. Разработчики из Blizzard могут хоть сейчас активировать задание, которое приведет игроков в знаменитому уровню, однако вряд ли они это сделают без причины. Датамайнеры, которые раскопали информацию о задании, утверждают, что в игре еще не хватает несколько важных файлов. По их мнению, квест на данный момент нельзя встроить из-за особенностей игрового мира, однако это изменится после выхода первого сезона. Именно со стартом сезона, будет добавлено множество контента и испытаний, среди которых будет ожидаемый секретный уровень с коровой - уверены пользователи.