Сервера Diablo 4 подверглись массированной DDoS-атаке ©

Игровые выходные для поклонников мрачного ролевого экшена Diablo 4 были практически испорчены. В это воскресенье многие пользователи столкнулись со сбоями и долго не могли банально войти на свою учётную запись для игры. А все из-за масштабной DDoS-атаки, которая обрушилась на сервера Diablo 4.

Как сообщается, часть игроков Diablo 4 стали испытывать проблемы с подключением еще в пятницу вечером. Если сначала проблема носила не массовый характер, то уже через один день в воскресенье она затронула всех пользователей без исключения. Сервера игры были недоступны на протяжении нескольких часов подряд, что не позволяло подключиться к игре. Сбои также коснулись тех игроков, которые уже находились на сервере. Они наблюдали сильную задержку ввода, а в некоторых случаях их и вовсе выбрасывало из игрового сеанса.

Разработчики игры из студии Blizzard Entertainment пояснили, что все проблемы были вызваны массированной DDoS-атакой. Детали происшествия не раскрываются, но команде удалось полностью отбить её и устранить проблемы с подключением только в ночь на 26 июня. Теперь проблем с доступом к Diablo 4 быть не должно, а разработчики обещают усилить меры защиты своих серверов от подобных нападений.