Сервера Diablo 4 подверглись массированной DDoS-атаке

Игровые выходные для поклонников мрачного ролевого экшена Diablo 4 были практически испорчены. В это воскресенье многие пользователи столкнулись со сбоями и долго не могли банально войти на свою учётную запись для игры. А все из-за масштабной DDoS-атаки, которая обрушилась на сервера Diablo 4.
Как сообщается, часть игроков Diablo 4 стали испытывать проблемы с подключением еще в пятницу вечером. Если сначала проблема носила не массовый характер, то уже через один день в воскресенье она затронула всех пользователей без исключения. Сервера игры были недоступны на протяжении нескольких часов подряд, что не позволяло подключиться к игре. Сбои также коснулись тех игроков, которые уже находились на сервере. Они наблюдали сильную задержку ввода, а в некоторых случаях их и вовсе выбрасывало из игрового сеанса.
Разработчики игры из студии Blizzard Entertainment пояснили, что все проблемы были вызваны массированной DDoS-атакой. Детали происшествия не раскрываются, но команде удалось полностью отбить её и устранить проблемы с подключением только в ночь на 26 июня. Теперь проблем с доступом к Diablo 4 быть не должно, а разработчики обещают усилить меры защиты своих серверов от подобных нападений.
Быстро отреагировал. Вчера эта атака целый день была, сегодня то о ней зачем знать?
Байку про досс сотряаали, а на деле их сервера из г и палок просто не выдержали, в прочем как всегда. близзард и сервера это отдельная сказка.
На релизе выдержали, а спустя три недели нет? Что за вздор?
Что они выдержали на релизе? Очереди по 3 часа? Это они так стресс тест проводили?