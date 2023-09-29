Сезон "Крови" в Diablo 4 начнется с обновления "качества жизни" наряду с новым контентом

Компания Blizzard разъяснила формулировку из недавнего блога о Diablo 4, которая ввела некоторых игроков в заблуждение относительно отсутствия изменений качества жизни в начале второго сезона.
Менеджер сообщества Diablo 4 Адам Флетчер (Adam Fletcher) написал на Reddit, чтобы уточнить, что обновления для улучшения качества игрового процесса будут происходить как в начале второго сезона, так и в течение всего сезона.
"Я скажу, что в начале сезона нас ждет значительное количество изменений, и мы расскажем об этом 4 октября", - сказал Флетчер. "Но мы также обещаем, что в последующих обновлениях на протяжении всего второго сезона будет еще больше изменений, и о первом из них мы расскажем 10 октября в рамках этого стрима, а о других - на BlizzCon".
Даты, упомянутые Флетчером, - это два стрима, посвященные всем новым возможностям, которые появятся во втором сезоне Diablo 4 под названием Season of Blood. Мы уже знаем, что в новом сезоне появится новая квестовая линия, в которой можно будет получить вампирские способности и объединиться с охотником на вампиров. Появятся пять "новых и возвращающихся" боссов эндгейма, будут обновлены знания, изменено хранение драгоценных камней и тайников, доработаны эффекты сопротивляемости, а также, по всей видимости, обновится и боевой пропуск Diablo 4.
На второй круг, перед посадкой