Следующая "Беседа у костра" с разработчиками Diablo 4 назначена на 30 ноября

Разработчики Diablo 4 обьявили о том, что они планируют провести трансляцию "Беседу у костра" вечером в четверг - 30 ноября. Разработчики планируют поделится с сообществом новостями о подземелье Бойня Зира и событии "Фестиваль Зимнего увядания", а также о планах на следующий год.
Не пропустите следующую беседу у костра
Новая беседа у костра начнется в 22:00 МСК 30 ноября и будет посвящена подземелью высокого уровня «Бойня Зира» и первому временному событию «Фестиваль Зимнего увядания».
В ходе трансляции помощник директора по работе с сообществом Адам Флетчер, директор игры Джо Шели и помощник директора игры Джозеф Пайпора поделятся подробностями о «Бойне Зира» и фестивале Зимнего увядания, а также вкратце расскажут об улучшениях качества игрового процесса, запланированных на следующий год. В заключительном блоке игроки смогут сами задавать вопросы разработчикам.
Смотрите трансляцию в прямом эфире на каналах Diablo в Twitch и YouTube. После окончания беседы мы опубликуем новую статью, где вы найдете запись выпуска, если вдруг его пропустили.
Лучше бы "на костре".
Надеюсь на этом костре их будут сжигать.