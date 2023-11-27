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Diablo 4 06.06.2023
7.5 1 015 оценок

Следующая "Беседа у костра" с разработчиками Diablo 4 назначена на 30 ноября

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 обьявили о том, что они планируют провести трансляцию "Беседу у костра" вечером в четверг - 30 ноября. Разработчики планируют поделится с сообществом новостями о подземелье Бойня Зира и событии "Фестиваль Зимнего увядания", а также о планах на следующий год.

Не пропустите следующую беседу у костра

Новая беседа у костра начнется в 22:00 МСК 30 ноября и будет посвящена подземелью высокого уровня «Бойня Зира» и первому временному событию «Фестиваль Зимнего увядания».

В ходе трансляции помощник директора по работе с сообществом Адам Флетчер, директор игры Джо Шели и помощник директора игры Джозеф Пайпора поделятся подробностями о «Бойне Зира» и фестивале Зимнего увядания, а также вкратце расскажут об улучшениях качества игрового процесса, запланированных на следующий год. В заключительном блоке игроки смогут сами задавать вопросы разработчикам.

Смотрите трансляцию в прямом эфире на каналах Diablo в Twitch и YouTube. После окончания беседы мы опубликуем новую статью, где вы найдете запись выпуска, если вдруг его пропустили.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
TAPAKAH222

Лучше бы "на костре".

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wianewa

Надеюсь на этом костре их будут сжигать.

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