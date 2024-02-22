Следующая "Беседа у костра" с разработчиками Diablo 4 состоится вечером 29 февраля

Разработчики Diablo 4 опубликовали заметку на официальном сайте, в которой обьявили о том, что следующая "Беседа у костра" с ними состоится вечером 29 февраля в 22:00 по московскому времени.
Смотрите нашу следующую «Беседу у костра»
Наша следующая «Беседа у костра» начнется в 22:00 МСК 29 февраля. Вас ждет обзор испытаний и фиксированного подземелья с еженедельной ротацией «Череда испытаний», которое появится в игре в сезоне конструкта.
Помощник директора по работе с сообществом Адам Флетчер, помощник директора игры Джозеф Пайпора и ведущий дизайнер классов Адам Джексон подробно расскажут о «Череде испытаний», рейтинговых таблицах, изменениях баланса и силах крови, которые скоро вернутся в игру. Мы также проведем особое событие, в ходе которого участники команды разработчиков будут проходить «Череду испытаний». К ним в качестве комментаторов присоединятся создатели контента по Diablo MicroBioBoi и AnnacakeLive!
В конце трансляции разработчики ответят на вопросы, которые игроки смогут задавать им напрямую.
Посетите официальные каналы Diablo в Twitch и YouTube, чтобы посмотреть трансляцию в прямом эфире!