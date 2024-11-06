Следующая трансляция "Посиделок у костра" с разработчиками Diablo 4 состоится 12 ноября

Cледующая прямая трансляция "Посиделок у костра" c разработчиками Diablo 4 состоится вечером 12 ноября в 22:00 по московскому времени. Об этом разработчики сообщили опубликовав новость на официальном сайте игры.

Смотрите следующую трансляцию посиделок у костра

Наша следующая трансляция посиделок у костра начнется в 22:00 МСК 12 ноября и раскроет подробности серединного обновления для "Сезона пробуждения Ненависти". Присоединяйтесь к участникам команды разработчиков и послушайте как они расскажут об изменениях баланса, обновления контента и прочих вещах.



В конце трансляции также состоится сессия ответов на вопросы, во время которой игроки смогут направить свои вопросы прямо команде.



Посетите официальные каналы Diablo на Twitch, YouTube и X, чтобы посмотреть трансляцию в прямом эфире! После завершения трансляции мы опубликуем новую статью с записью трансляции, чтобы вы смогли посмотреть эпизоды, которые пропустили по каким-либо причинам.