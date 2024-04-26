Следующий стрим с разработчиками Diablo 4 состоится 2 мая

Разработчики Diablo 4 сообщили, что следующая "Беседа у костра" состоится на следующей неделе - 2 мая (четверг). На этой трансляции разработчики планируют рассказать о грядущих новинках в 4-м сезоне, а также результатах прошедшего недавно PTR-тестирования.
Смотрите нашу следующую «Беседу у костра»
Наша следующая «Беседа у костра» с разработчиками начнется 2 мая в 21:00 МСК и раскроет вам первые подробности того, что команда готовит к запуску 4 сезона. Также во время трансляции будут раскрыты детали изменений игровых систем, обновлений баланса и уроков, которые были извлечены во время недавнего периода публичного тестирования.
Послушайте как помощник директора по работе с сообществом Адаму Флетчеру, помощник игрового директора Джозеф Пиепиора, ведущий дизайнер классов Адам Джексон, ведущий игровой дизайнер Колин Файнер и ведущий дизайнер сезонов Дерик Нанез рассказывают об извлеченных во время PTR уроках и делятся планами по улучшению системы предметов и обновлениях игровых систем.
В конце трансляции разработчики ответят на вопросы, которые игроки смогут задавать им напрямую.
Посетите официальные каналы Diablo в Twitch и YouTube, чтобы посмотреть трансляцию в прямом эфире! После завершения «Беседы у костра» мы опубликуем новую статью с записью трансляции, чтобы вы смогли посмотреть пропущенные моменты.
С удовольствием ждем
Может хоть 4 сезон в порядок приведут.