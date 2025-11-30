ЧАТ ИГРЫ
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.6 1 617 оценок

Слух: на The Game Awards 2025 покажут DLC для Diablo 4

Simple Jack Simple Jack

Инсайдер пролил свет на загадочный пост Джеффа Кили с изображением массивной скульптуры

Организатор и продюсер шоу The Game Awards 2025 Джефф Кили недавно опубликовал в социальной сети X загадочное изображение массивной скульптуры с подписью regal.inspiring.thickness. Один из пользователей нашел реальное местонахождение объекта и опубликовал дополнительные снимки и короткий видеоролик. Однако ситуацию это не прояснило. По его словам, представители The Game Awards, находившиеся рядом со скульптурой, хранили полное молчание о ее предназначении.

Теперь же стало известно, что это может быть связано с анонсом нового дополнения для Diablo 4. Автор Windows Central Джез Корден, напомнил, что еще в начале ноября просил геймеров переустановить Diablo 4. Когда один из пользователей напрямую спросил Кордена, действительно ли речь идет о DLC для четвертой части серии, инсайдер ответил: «да, но также — больше». Вероятно, Blizzard готовит даже более крупное объявление.

Твит Джеза Кордена. Изображение: x.com

Кроме дополнения к Diablo 4, на предстоящем шоу The Game Awards 2025 могут прозвучать и другие крупные анонсы. Так, согласно недавней инсайдерской информации из японского источника, на церемонии могут представить ремейк первой Silent Hill.

WerGC

Diablo IV к сожалению уже не та,не жду

1
Buriii Berry

dachte es hätte irgendwas mit Mortal Kombat zu tun 😭

1
Lord.Four

А можно более свежие новости? Так-то это уже не слухи.

Blizzard возвели в пустыне Мохаве статую – тизер нового дополнения «и даже больше» для Diablo IV

https://www.noob-club.ru/index.php?topic=105373.0

1