Согласно сотруднику Blizzard, Diablo 4 стала самой продаваемой игрой компании за всю историю

Согласно профилю сотрудника Activision Blizzard в LinkedIn, Diablo 4 является самой продаваемой игрой Blizzard за всю историю.

Лорен Эшлинг Хилл, руководитель отдела коммуникаций Activision Blizzard в Северной Европе, утверждает это в своей биографии в LinkedIn. В ней Diablo 4 описывается как «самая продаваемая игра Blizzard за всю историю». В этой же биографии Call of Duty: Modern Warfare II описывается как «самая продаваемая игра в истории CoD».

Мы уже знали, что Diablo 4 — самая быстро продаваемая игра Blizzard за всю историю, поскольку этот факт был объявлен самой Blizzard ещё в 2023 году. По данным Blizzard, всего за несколько дней после выхода в ранний доступ игра набрала более 10 000 лет игрового времени — впечатляющая цифра для серии и студии.

С тех пор Diablo 4 претерпела множество улучшений, повышающих удобство использования, и получила несколько дополнений, включая последнее крупное обновление контента Vessel of Hatred. В конце апреля выйдет дополнение Lord of Hatred, добавляющее новый класс, новый регион и другие бонусы.

Неудивительно, что Diablo 4 продаётся огромными тиражами, учитывая историю серии с высоким спросом со стороны игроков. Diablo 3, безусловно, не отставала в плане прибыли, продав как минимум 20 миллионов копий ещё в 2014 году.

В середине прошлого года команда Diablo 4 попыталась создать профсоюз после массовых увольнений в игровом подразделении Microsoft, которые затронули и некоторых сотрудников Activision Blizzard, поскольку компания была приобретена Microsoft в конце 2023 года.