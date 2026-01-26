Согласно сотруднику Blizzard, Diablo 4 стала самой продаваемой игрой компании за всю историю

Согласно профилю сотрудника Activision Blizzard в LinkedIn, Diablo 4 является самой продаваемой игрой Blizzard за всю историю.
Лорен Эшлинг Хилл, руководитель отдела коммуникаций Activision Blizzard в Северной Европе, утверждает это в своей биографии в LinkedIn. В ней Diablo 4 описывается как «самая продаваемая игра Blizzard за всю историю». В этой же биографии Call of Duty: Modern Warfare II описывается как «самая продаваемая игра в истории CoD».
Мы уже знали, что Diablo 4 — самая быстро продаваемая игра Blizzard за всю историю, поскольку этот факт был объявлен самой Blizzard ещё в 2023 году. По данным Blizzard, всего за несколько дней после выхода в ранний доступ игра набрала более 10 000 лет игрового времени — впечатляющая цифра для серии и студии.
С тех пор Diablo 4 претерпела множество улучшений, повышающих удобство использования, и получила несколько дополнений, включая последнее крупное обновление контента Vessel of Hatred. В конце апреля выйдет дополнение Lord of Hatred, добавляющее новый класс, новый регион и другие бонусы.
Неудивительно, что Diablo 4 продаётся огромными тиражами, учитывая историю серии с высоким спросом со стороны игроков. Diablo 3, безусловно, не отставала в плане прибыли, продав как минимум 20 миллионов копий ещё в 2014 году.
В середине прошлого года команда Diablo 4 попыталась создать профсоюз после массовых увольнений в игровом подразделении Microsoft, которые затронули и некоторых сотрудников Activision Blizzard, поскольку компания была приобретена Microsoft в конце 2023 года.
Абсолютно заслужено, отличная игра
Сильно сомневаюсь, что Диабло 4 продана большим тиражем, чем ВоВ // Артём Вентру
ВоВ держится на олдах, там новичкам нечего ловить. А вот Д4 выглядит и играется современно. Даже человек, который ни разу не играл в прошлые части (как я), может кайфануть сполна. Поэтому вполне может быть и самой продаваемой.
Можете поздравлять кстати :))
И не удивительно.
Да хз скучная она, ну пару сезонов поиграл и все. Даже дополнение не прошел.
В этом твоя проблема. Как минимум нужно заходить каждый сезон и смотреть что там нового. Этот вообще самый лучший и держит онлайн даже спустя полтора месяца.
Люди разные, мне пое 2 надоела, вот в д4 каждый сезон)
// Nick Lastlegaldrug
От этого игра не перестала быть г.
Выиграл здесь на сайте в начале месяца стандартную версию, даже и не ожидал, что получится такой новогодний сюрприз... прохожу сюжетку понемногу, сам бы не покупал никогда, они мой старый акк с играми забанили из-за региона проживания... хотя не одна другая контора так не поступила как они
Не являюсь фанатом Диаблы,играл только в 4 и не могу судить с фанатской точки зрения и тем более сравнивать с другими частями,но сама по себе игрушка топ.Графика ваще а*уй полный.