Состоялся выход дополнения Lord of Hatred для Diablo 4 вместе с новым сезоном

Ожидание закончилось. Diablo 4: Lord of Hatred, долгожданное дополнение от Blizzard Entertainment, вышло для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК в Steam и Battle.net. Расширение отправляет игроков обратно в ад, чтобы сразиться с Мефисто, одним из самых знаковых злодеев франшизы, и обещает стать одним из самых значительных дополнений к игре с момента её первоначального запуска.

Lord of Hatred — это «самая мрачная глава Diablo IV на сегодняшний день», — заявляет Blizzard Entertainment. Продолжение кампании Vessel of Hatred расширяет открытый мир Санктуария, добавляя Сковос, ранее невиданный регион, колыбель цивилизации Первенцев и древний дом Лилит и Инаруса. Мефисто, Первородный Демон Ненависти, распространяет свою порчу по этим островам, и Нейрелле изо всех сил пытается его сдержать. Судьба Святилища и человечества снова в руках Странников, которым в их поисках помогут старые друзья и новые союзники.

Паладин, один из двух классов, добавленных в Lord of Hatred, владеет божественной справедливостью, чей святой свет может быть направлен различными способами. Чернокнижник, с другой стороны, является мастером запретных знаний, способным усмирять демонов и темные силы. Чернокнижник использует ад как универсальное оружие, позволяющее ему доминировать на поле боя с легионом ужасов, возглавлять битву, сражаться из тени или прибегать к ритуалам.

На поздних этапах игры главной новой особенностью являются военные планы, которые «предлагают структуру, глубину, сложность и большие награды». Эта механика позволяет объединять различные виды деятельности, такие как Подземелья Кошмаров, Адские Приливы, боссы, Адские Орды и Яма, и настраивать их. Военные планы выполняются за командным столом, который имеет собственную прогрессию и параметры. После завершения деятельности будет получена желаемая награда.

Среди новых возможностей Lord of Hatred — Хорадрический Куб, система крафта, позволяющая трансмутировать, настраивать и создавать снаряжение, расходные материалы, талисманы и предметы с гнездами; и Талисман, новая система предметов, использующая символы и амулеты для добавления аффиксов и новых способностей. Талисман также вводит бонус за комплект, которого не было в Diablo IV. Для тех, кто хочет отдохнуть, дополнение добавляет рыбалку — занятие, позволяющее собрать коллекцию рыбы, обмениваясь ею с другими игроками.

Среди основных обновлений для всех игроков — полная переработка всех деревьев навыков классов для предоставления большей возможности настройки. В игре более 40 переработанных вариантов, 80 дополнительных опций и до 83 доступных очков навыков. Также добавлен фильтр добычи — инструмент для скрытия, отображения или цветовой кодировки предметов в инвентаре, хранилище или у торговцев; максимальный уровень повышен до 70; уровни сложности расширены до Torment 12; и, наконец, теперь можно накладывать карту с возможностью регулировки прозрачности на лету.