Создатель Diablo 4 нервничал из-за презентации нового для серии класса

На недавней выставке Xbox Games Showcase 2024 нам показали наполненный напряжением трейлер расширения Vessel of Hatred для Diablo IV. Можно с уверенностью сказать, что после выхода четвертого сезона эта игра переживает возрождение, и долгожданное расширение, скорее всего, привлечет еще больше поклонников, желающих познакомиться с новым классом - наследником духов.
Создатели культовой серии решили ввести вышеупомянутый класс в Vessel of Hatred, поскольку были воодушевлены положительной реакцией сообщества на две последние профессии. Напомню, что с 2014 года Санктуарий не получал ни одного нового класса персонажа. Ситуация изменилась лишь в 2023 году, когда в Diablo Immortal дебютировал рыцарь крови. В мае 2024 года в этой части серии также появилась буря.
Род Фергюссон, глава бренда Diablo, в интервью GamesRadar+ рассказал, что, представляя эти два класса в мобильной версии серии, он нервно ждал реакции фанатов. То же самое можно сказать и о грядущем дебюте наследника духов, но теперь Фергюссон, по крайней мере, уверен, что сообщество открыто для новых идей.
Мне приятно, что мы можем создать что-то, что не воспринимается как классический архетип мира D&D. Это [...] здорово, что мы делаем что-то [...] новое и свежее.
В то же время фанаты призывают Blizzard ввести класс паладина. Фергюссон уверяет, что команда прислушивается к этим голосам, но на данный момент планов по его включению в игру нет. Он подчеркнул, что разработчики хотели ввести профессию, соответствующую новой локации, которая появится в Diablo IV: Vessel of Hatred.
Это будут полные флоры и фауны джунгли Наханту, расположенные к югу от Кеджистана. По этой причине многие игроки подозревали возвращение класса шамана (доступного в Diablo III), который прочно ассоциируется с этой местностью.
То, что вы делаете давно не свежее и воняет
интересно они хоть на секунду задумываются как у них работает лор - такое ощущение что ммошные классы , маунты , петы - просто убили хоть какую то серьезность происходящего.
Зачем нервничать из-за мёртворождённого
Он не нервничал из-за мертворожденного, он опасался что его будут бить.