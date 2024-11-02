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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 360 оценок

Создатели Diablo 4 опубликовали мрачный музыкальный ролик

butcher69
Новости

Разработчики Diablo 4 порадовали фанатов на Хэллоуин необычным музыкальным роликом, опубликованным на YouTube-канале игры. Видео длится почти полтора часа и позволяет погрузиться в атмосферу темного и пугающего Санктуария, демонстрируя различные локации игры.

Blizzard советует всем "поддаться зловещим звукам" этого мира, предупреждая о наличии скримеров, которыми разработчики решили пошутить над зрителями.

Также в Diablo IV готовится обновление, которое улучшит навигацию. В игру добавят метки на миникарту, компас и звуковую помощь, что упростит ориентирование в огромных локациях.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ПетроНепетро

Мрачно.

1
WarCraf4er
музыкальный ролик

Я ожидал увидеть какой ни будь панк-рок или метал как в Хеллсингере

1
Flosstikss

Классный ролик

1