Создатели Diablo 4 опубликовали мрачный музыкальный ролик

Разработчики Diablo 4 порадовали фанатов на Хэллоуин необычным музыкальным роликом, опубликованным на YouTube-канале игры. Видео длится почти полтора часа и позволяет погрузиться в атмосферу темного и пугающего Санктуария, демонстрируя различные локации игры.

Blizzard советует всем "поддаться зловещим звукам" этого мира, предупреждая о наличии скримеров, которыми разработчики решили пошутить над зрителями.

Также в Diablo IV готовится обновление, которое улучшит навигацию. В игру добавят метки на миникарту, компас и звуковую помощь, что упростит ориентирование в огромных локациях.