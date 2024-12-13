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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 398 оценок

Создатели Diablo 4 приглашают игроков сокрушить гоблинов и получить новые награды в смертельных адских похождениях

KoRnEr
Новости

Подлесок в Санктуарии кишит существами с самыми жадными наклонностями. Пока эти паразиты снуют, алые меховые сумки на их спинах звенят добычей, готовой к захвату. Гоблины сокровищ появляются в больших количествах, и, похоже, на их стаи повлияло навязчивое праздничное настроение.

Начиная с 17 декабря, 10 утра — 2 января, 10 утра PST, сражайтесь с вашими товарищами-странниками по всему миру, чтобы отразить вторжения жадных дворняг за кучу наград. Объединяйтесь со всем сообществом Diablo IV, чтобы достичь глобальных вех по убийству гоблинов, и соблазнительные награды будут у вас.

Пока вы потрошите стаи жадных гоблинов, не забудьте использовать Winback Booster в Eternal Realm для мгновенного повышения до 50-го уровня, с включенными легендарными предметами, мощными сборками для использования и многим другим.

Сокрушайте гоблинов, собирайте награды

Присоединяйтесь к союзникам по всему миру, чтобы отбить волны Treasure Goblins и достичь различных уровней позолоченных наград. Зарабатывайте предметы Ancestral Unique, ограниченные по времени косметические предметы и Resplendent Spark на последнем уровне наград.

Всего нужно пройти 5 уровней, обязательно загляните в Магазин за дополнительными бесплатными косметическими предметами, если вы достигли уровней 3-5. После разблокировки каждого уровня посетите Площадь гоблинов в Кьовашаде, чтобы получить свои наградные тайники.

Для владельцев дополнений предусмотрены дополнительные наградные тайники, а также шанс уничтожить еще больше гоблинов, замеченных в Наханту. Если вы решите приобрести расширение Vessel of Hatred во время события, вы сможете получить дополнительные наградные тайники, ожидающие на Площади гоблинов.

У вас будет время до конца Slay Ride to Hell, чтобы заработать эти уровни для всех! Каждый уровень содержит несколько наград в своих тайниках, это лишь некоторые примеры добычи, которые они предоставляют:

Уровень 1: Мешок гоблинов — 5 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

  • Тайник с легендарным оружием (включает 3 легендарных предмета предков с гарантированным большим модификатором)
  • 1 легендарная руна и 2 случайные руны**
  • Случайная дань уважения Подгороду**

Уровень 2: Мешок гоблинов – 10 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

  • Тайник с уникальным и легендарным оружием (включает три легендарных предковых предмета и один уникальный предковый предмет, все с гарантированным большим модификатором)
  • Случайная дань уважения Подгороду**
  • 1 легендарная руна, 3 случайные руны**

Уровень 3: Большая сумка гоблинов — 15 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

  • Трофей «Плод урожая»*
  • Уникальное оружие (включает три легендарных предков и два уникальных предков, все с гарантированным большим модификатором)
  • 5 Подгородских дани сияния (United)**
  • 2 легендарные руны, 3 случайные руны**

Уровень 4: Большая сумка гоблинов — 25 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

  • Трофей «Тотемная лошадь Урожая»*
  • 3 уникальных предка (все с гарантированным Великим Аффиксом)
  • 6 рун (3 легендарных, 2 редких, 1 случайная)**
  • Монеты Цитадели**

Уровень 5: Мифическая сумка гоблинов — 40 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

  • 1 ослепительная искра
  • Доспехи коня Урожая кобылы*
  • 3 уникальных предковых предмета, 8 легендарных предковых предметов, все с гарантированным большим аффиксом
  • 8 рун (5 легендарных, 2 редких, 1 случайная)**
  • 3 Tributes of Ascendance (Объединенные)**
  • 5 Tributes of Radiance (United)**
  • 20 000 монет Цитадели**

*Примечание: эти предметы можно получить в магазине после разблокировки.
**Эксклюзивно для владельцев Vessel of Hatred.

Получите все награды за каждый уровень, открытый до 2 января, прежде чем они исчезнут в неизвестной лачуге алчных гоблинов.

-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
DezkQ

Нипайду, текущий сезон полный фейл

2
JustA_NiceGuy

ИМХО. Текущий сезон один из лучших.

0
Solstice

госпади.... и это на фоне выхода poe2

1
Артур Деменко

чувствуете ? Вы это чувствуете ? Как всем нас рать на Диабло

1
AwE777

У конторы тридварасов, единственный шанс вытянуть тему - это скидка в 90%

-1
Влад Корвин

Что с графеном? после пое2 выглядит как пастген.

-2
Samson48

Диабло выглядит графонистей ПоЕ, не упрек в сорону ПоЕ, играю в обе, просто скрины мыльные.

1
JustA_NiceGuy

PoE2 выглядит как типичная f2p. Графоном совсем не привлекает.

1
CrummyLorcan

Жду очень будет весело

-4
CrummyLorcan

сезон супер с новым героя и обновой жаль тех кто бомж )

-7
Snake2105

Сразу видно любителя жиденького 😏

0