Создатели Diablo 4 приглашают игроков сокрушить гоблинов и получить новые награды в смертельных адских похождениях

Подлесок в Санктуарии кишит существами с самыми жадными наклонностями. Пока эти паразиты снуют, алые меховые сумки на их спинах звенят добычей, готовой к захвату. Гоблины сокровищ появляются в больших количествах, и, похоже, на их стаи повлияло навязчивое праздничное настроение.

Начиная с 17 декабря, 10 утра — 2 января, 10 утра PST, сражайтесь с вашими товарищами-странниками по всему миру, чтобы отразить вторжения жадных дворняг за кучу наград. Объединяйтесь со всем сообществом Diablo IV, чтобы достичь глобальных вех по убийству гоблинов, и соблазнительные награды будут у вас.

Пока вы потрошите стаи жадных гоблинов, не забудьте использовать Winback Booster в Eternal Realm для мгновенного повышения до 50-го уровня, с включенными легендарными предметами, мощными сборками для использования и многим другим.

Сокрушайте гоблинов, собирайте награды

Присоединяйтесь к союзникам по всему миру, чтобы отбить волны Treasure Goblins и достичь различных уровней позолоченных наград. Зарабатывайте предметы Ancestral Unique, ограниченные по времени косметические предметы и Resplendent Spark на последнем уровне наград.

Всего нужно пройти 5 уровней, обязательно загляните в Магазин за дополнительными бесплатными косметическими предметами, если вы достигли уровней 3-5. После разблокировки каждого уровня посетите Площадь гоблинов в Кьовашаде, чтобы получить свои наградные тайники.

Для владельцев дополнений предусмотрены дополнительные наградные тайники, а также шанс уничтожить еще больше гоблинов, замеченных в Наханту. Если вы решите приобрести расширение Vessel of Hatred во время события, вы сможете получить дополнительные наградные тайники, ожидающие на Площади гоблинов.

У вас будет время до конца Slay Ride to Hell, чтобы заработать эти уровни для всех! Каждый уровень содержит несколько наград в своих тайниках, это лишь некоторые примеры добычи, которые они предоставляют:

Уровень 1: Мешок гоблинов — 5 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

Тайник с легендарным оружием (включает 3 легендарных предмета предков с гарантированным большим модификатором)

1 легендарная руна и 2 случайные руны**

Случайная дань уважения Подгороду**

Уровень 2: Мешок гоблинов – 10 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

Тайник с уникальным и легендарным оружием (включает три легендарных предковых предмета и один уникальный предковый предмет, все с гарантированным большим модификатором)

Случайная дань уважения Подгороду**

1 легендарная руна, 3 случайные руны**

Уровень 3: Большая сумка гоблинов — 15 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

Трофей «Плод урожая»*

Уникальное оружие (включает три легендарных предков и два уникальных предков, все с гарантированным большим модификатором)

5 Подгородских дани сияния (United)**

2 легендарные руны, 3 случайные руны**

Уровень 4: Большая сумка гоблинов — 25 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

Трофей «Тотемная лошадь Урожая»*

3 уникальных предка (все с гарантированным Великим Аффиксом)

6 рун (3 легендарных, 2 редких, 1 случайная)**

Монеты Цитадели**

Уровень 5: Мифическая сумка гоблинов — 40 000 000 гоблинов убито по всему Святилищу.

1 ослепительная искра

Доспехи коня Урожая кобылы*

3 уникальных предковых предмета, 8 легендарных предковых предметов, все с гарантированным большим аффиксом

8 рун (5 легендарных, 2 редких, 1 случайная)**

3 Tributes of Ascendance (Объединенные)**

5 Tributes of Radiance (United)**

20 000 монет Цитадели**

*Примечание: эти предметы можно получить в магазине после разблокировки.

**Эксклюзивно для владельцев Vessel of Hatred.

Получите все награды за каждый уровень, открытый до 2 января, прежде чем они исчезнут в неизвестной лачуге алчных гоблинов.